Nueva licenciatura en dos años y virtual: carrera universitaria con rápida salida laboral

Uno de los institutos universitarios del interior arrancará a ofrecer, desde mitad de año, la posibilidad de estudiar una nueva licenciatura a distancia

La educación superior en Argentina continúa adaptándose a las demandas de flexibilidad y especialización que requiere el mercado actual. En este marco, el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) de Mendoza sacudió la oferta académica al anunciar el lanzamiento de una nueva Licenciatura en Seguridad Pública con una modalidad totalmente disruptiva: será 100% virtual y tendrá una duración de apenas dos años. Esta propuesta busca facilitar el acceso a un título de grado para miles de personas que, por motivos laborales o de distancia geográfica, no pueden cumplir con la presencialidad.

El anuncio se realizó durante la apertura oficial del ciclo lectivo 2026 y fue presentado como uno de los hitos más importantes en la historia reciente de la institución. Al tratarse de un ciclo de complementación curricular, la carrera está diseñada para potenciar conocimientos previos y otorgar una formación de excelencia respaldada por los estándares académicos de la Universidad Nacional de Cuyo. Según explicaron las autoridades, la iniciativa responde a la necesidad de contar con profesionales más capacitados para enfrentar las exigencias de seguridad contemporáneas.

La plataforma educativa que dará soporte a la carrera fue diseñada bajo estrictos criterios pedagógicos. No se tratará simplemente de subir material de lectura, sino que los alumnos contarán con un sistema de tutorías constantes para acompañar su trayecto formativo. "El IUSP busca estar siempre a la vanguardia. Queremos profesionales cada vez mejor preparados para los tiempos que corren", destacó Alberto Rivero, director general del instituto, subrayando que la modalidad online permitirá democratizar el acceso a la formación de excelencia.

Carrera virtual de dos años y con salida laboral: quiénes pueden inscribirse y cuáles son los requisitos

Esta nueva licenciatura no es exclusiva para quienes ya forman parte de las fuerzas de seguridad, sino que abre un abanico para diversos perfiles profesionales. Al ser un ciclo de grado corto, el requisito fundamental es poseer una formación técnica o universitaria previa. El objetivo es que profesionales de áreas afines puedan jerarquizar su currículum y acceder a mejores posiciones en el ámbito público y privado.

De acuerdo con la información oficial brindada por el IUSP, los grupos habilitados para la preinscripción son los siguientes:

Egresados del IUSP: Técnicos universitarios en Seguridad Pública y Penitenciaria de cualquier plan de estudio anterior.

Técnicos externos: Graduados de tecnicaturas universitarias o terciarias en Seguridad de otras instituciones públicas o privadas del país.

Profesionales de otras áreas: Interesados con títulos terciarios o universitarios que actualmente se desempeñen en tareas relacionadas con la seguridad. En este caso, una comisión especial evaluará los antecedentes del postulante.

Formación a distancia: el camino hacia la profesionalización

La elección de una modalidad 100% a distancia no es azarosa. Desde el instituto señalaron que esta herramienta es vital para llegar a profesionales que trabajan en turnos rotativos o que residen lejos de los centros urbanos. Al eliminar las barreras físicas, se espera una inscripción masiva para el inicio de clases previsto para agosto de 2026.

El proceso de inscripción se habilitará próximamente a través del sitio web oficial del IUSP. Los aspirantes deberán completar un formulario básico y acreditar su titulación previa para iniciar el trámite. Además, se puso a disposición una vía de contacto directa a través del correo electrónico 2026licenciatura@gmail.com para aquellos que deseen consultar sobre aranceles, programas de estudio y documentación específica.

Con este lanzamiento, la provincia de Mendoza se posiciona como un polo de formación en seguridad a nivel nacional. La integración de tecnologías digitales en la educación de grado no solo facilita la vida del estudiante, sino que asegura que el sistema de seguridad cuente con líderes capacitados en análisis de riesgo, gestión de conflictos y nuevas tecnologías, áreas críticas para la estabilidad de cualquier comunidad moderna.