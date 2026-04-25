El salario de cajeros de Coto se ajusta en mayo de 2026 por paritarias del comercio con mejoras progresivas y adicionales temporales vigentes

Los empleados de supermercados, encuadrados en el convenio de comercio, recibieron actualizaciones salariales durante el segundo trimestre de 2026. En ese marco, los cajeros de Coto registran en mayo un ingreso que supera el millón de pesos mensuales, lo que refleja una mejora en su sueldo y en las condiciones de trabajo. Cuánto cobra un cajero de Coto en mayo de 2026 y cómo se compone el sueldo

El salario básico para esa categoría se ubica en torno a $1.232.079, al que se suman pagos adicionales que elevan el ingreso total por encima de los $1,3 millones, según la carga horaria y los complementos habituales.

El esquema vigente combina una parte remunerativa —que integra el básico— con sumas extraordinarias que se liquidan por fuera del salario tradicional.

Durante abril, mayo y junio, los trabajadores perciben un refuerzo mensual de $120.000 no remunerativos. Este monto surge de la continuidad de pagos acordados previamente más un adicional definido en la última negociación. Estos ingresos extra se abonan de forma proporcional en casos de jornada parcial y alcanzan a todas las categorías del sector.

Incrementos aplicados en el trimestre

El acuerdo paritario estableció subas escalonadas sobre las escalas salariales del convenio colectivo. En total, se trata de un 5% distribuido en tres etapas:

2% aplicado en abril

1,5% en mayo

1,5% en junio

Estos incrementos se calculan sobre la base vigente a marzo, incluyendo conceptos previos que luego se incorporan progresivamente al salario.

Qué cambia desde mitad de año

Uno de los puntos centrales del esquema es que las sumas adicionales no se mantendrán indefinidamente bajo esa modalidad.

A partir de julio de 2026, los $120.000 comenzarán a integrarse al salario básico. Esto implica que pasarán a incidir en otros conceptos, como antigüedad, presentismo, aguinaldo y horas extras.

Revisión salarial y próximos ajustes

El acuerdo contempla una instancia de revisión en junio, donde se analizará la evolución de los precios y la necesidad de aplicar nuevas correcciones.

De esta manera, el esquema busca sostener el poder adquisitivo en un contexto inflacionario, combinando aumentos graduales con ingresos complementarios durante el trimestre.

Con esta actualización, los salarios en Coto reflejan la dinámica del sector comercial, donde las negociaciones paritarias se ajustan periódicamente para acompañar el costo de vida. En ese escenario, el ingreso de un cajero queda determinado no solo por el básico, sino también por adicionales que pueden variar según la situación laboral de cada trabajador.

Cómo postularse a un empleo en Coto: guía paso a paso del proceso online

Ingresar a trabajar en supermercados Coto implica atravesar un circuito de postulación que se realiza de manera digital y puede completarse en pocos minutos. Todo comienza en internet y se canaliza a través del portal oficial de la compañía.

Dónde iniciar la búsqueda

El primer paso es abrir un navegador y escribir "Coto empleo". Entre los resultados suele aparecer el acceso directo a la plataforma de reclutamiento de la empresa, donde se concentran todas las búsquedas laborales activas.

Una vez dentro del sitio, se presentan distintas opciones según el perfil del postulante. La página organiza las vacantes en categorías para facilitar la búsqueda.

Tipos de búsquedas disponibles

En la parte superior del portal se distinguen dos grandes secciones:

"Trabajar en sucursales" , orientada a personas con experiencia previa en comercio o retail

, orientada a personas con experiencia previa en comercio o retail "Primer empleo", pensada para quienes buscan su primera inserción laboral

Cada apartado reúne diferentes ofertas laborales con su descripción, requisitos y condiciones.

Selección del puesto y postulación

El siguiente paso consiste en revisar las vacantes disponibles y elegir la que mejor se adapte al perfil del candidato. Al ingresar en cada aviso se puede ver en detalle la descripción del puesto y las tareas asociadas.

Si la propuesta resulta de interés, el usuario debe presionar el botón "Postularme", ubicado dentro de la publicación, para iniciar el proceso de registro.

Carga de datos y asistente virtual

Luego de iniciar la postulación, el sistema guía al usuario a través de un asistente virtual llamado Emil, que funciona como soporte durante el proceso de inscripción y orienta paso a paso.

En el caso de posiciones administrativas o corporativas —como áreas contables, atención telefónica o sectores internos— también existe la opción "Dejanos tu CV", donde se puede cargar la información de manera manual y seleccionar el área de interés.

Completar el formulario

El sistema solicita completar un formulario con datos personales, antecedentes laborales y nivel educativo, además de adjuntar el currículum vitae.

Se trata de un registro detallado que permite a la empresa evaluar el perfil del postulante de manera integral antes de avanzar a las siguientes etapas.

Etapas posteriores del proceso

Si el perfil es seleccionado, la compañía puede convocar a distintas instancias de evaluación, como entrevistas personales, pruebas psicotécnicas o validaciones administrativas. Los tiempos de respuesta pueden variar, por lo que se recomienda continuar con otras búsquedas laborales mientras se espera una definición por parte de la empresa.