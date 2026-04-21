Los tres gremios que cerraron mayor aumento de sueldo en paritarias para mayo 2026 Los tres gremios que cerraron mayor aumento de sueldo en paritarias

Mientras la inflación volvió a dispararse en marzo, las paritarias cerradas en abril siguieron el curso que retomó las negociaciones salariales cuatrimestrales en lugar de los acuerdos más cortos. En ese marco, algunos de los gremios lograron mejorar el poder adquisitivo de sus afiliados o al menos "empatar" la suba de precios y tarifas.

En la mayoría de los casos, se convalidaron aumentos de sueldo por encima del 2% mensual o acuerdos que contemplaron todo el trimestre. Según Synopsys Consultores, la mayoría de las paritarias se ubicaron en 2,7% intermensual. Pese a este repunte respecto de febrero, los salarios encadenaron su séptimo mes consecutivo de caída real frente a los precios.

Aún así, la mayoría de los trabajadores no lograron ganarle a la inflación oficial, que fue del 3,4% en marzo y acumuló 9,4% en los primeros 3 meses de 2026. Los siguientes son algunos de los gremios que salieron mejor parados de sus últimas paritarias.

Perfumistas

El Sindicato de Trabajadores Perfumistas cerró un aumento salarial del 8,15% para el cuatrimestre que va de febrero a mayo inclusive, acordado con los representantes de la Cámara Argentina de la Industria de Productos de Higiene Personal (CAPA). Así es que los trabajadores de este rubro tienen pendientes las siguientes subas salariales:

Abril: 5%

Mayo: 3%

En ambos los porcentajes se deben calcular sobre los salarios de febrero. Vale aclarar que, si bien la suma de los dos aumentos es de 8%, al tratarse de sumas acumulativas representa un valor superior.

Trabajadores de Entidades Deportivas

Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), la Federación de Empleadores de Entidades Deportivas de Aficionados y Asociaciones Civiles (FEDEDAC) y la Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateurs (AREDA), establecieron un esquema de subas salariales para el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N° 804/23, del cual queda por pagar un ajuste final del 3,5% (calculado sobre el básico de marzo 2026).

La medida beneficia a trabajadores de clubes de barrio, entidades civiles sin fines de lucro, gimnasios de entidades, fundaciones y confederaciones deportivas. Como impacto total, gracias a la base de cálculo acumulativa, la suba total al finalizar el período roza el 10% respecto a los salarios de principio de año.

En tanto que para el personal de clubes de campo (CCT 805/23), UTEDyC negoció un alza del 10,87% en total, por el cual también percibirán un 3,5% en abril y otro tanto en mayo. El incremento es acumulativo sobre la base de febrero 2026. En el caso de los trabajadores de gimnasios (CCT 738/16) y los de los clubes que dependen de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tienen pendientes subas similares para este mes.

Empleados de cadenas de comida rápida

La Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros acordó una mejora salarial para la rama Servicios Rápidos (convenio colectivo de trabajo -CCT- 329/2000) con aumentos del salario básico y sumas fijas no remunerativas. La suba beneficia a los trabajadores y trabajadoras de grandes cadenas de comida rápida como McDonald’s, Burger King y Starbucks, entre otras.

La suba salarial se aplicará en cuatro tramos, de marzo a julio de 2026, bajo el siguiente esquema:

Marzo: suma fija no remunerativa de 40.000 y 35.000 pesos, según la categoría

suma fija no remunerativa de 40.000 y 35.000 pesos, según la categoría Abril: aumento no remunerativo del 1,9% de los básicos de la escala por convenio y una suma fija no remunerativa de 50.000 y 55.000 pesos, según la categoría

aumento no remunerativo del 1,9% de los básicos de la escala por convenio y una suma fija no remunerativa de 50.000 y 55.000 pesos, según la categoría Mayo : incremento no remunerativo del 3,8% y una suma fija no remunerativa de 60.000 y 65.000 pesos según la categoría.

: y una suma fija no remunerativa de 60.000 y 65.000 pesos según la categoría. Junio: suma no remunerativa del 5,6% y una suma fija no remunerativa de 70.000 y 75.000 pesos, según la categoría.

suma no remunerativa del 5,6% y una suma fija no remunerativa de 70.000 y 75.000 pesos, según la categoría. Julio: se integran los aumentos a la escala de salarios básicos.

Vale aclarar que los porcentajes de aumento se calculan sobre salarios básicos de marzo.

Los que empataron la inflación

El mismo Sindicato de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros también anunció un nuevo acuerdo paritario para todas las categorías de la rama de Alfajores y Postres Industrializados (CCT 739/16) que implica una suba del 3,4% sobre las escalas salariales de marzo. Este incremento se mantuvo en línea con el Índice de Precios al consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC.

Lo mismo decidió la Confederación Nacional de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) para sus afiliados que responden al convenio de telefonía. La paritaria se firmó con representantes de las empresas Claro, Telecom y Movistar. El acuerdo contempla un pago de carácter único equivalente al 3,40% de las escalas conformadas de cada categoría de abril/26 y un incremento en la escala salarial a partir de mayo de 2026 del 3,40% sobre las escalas de abril/26.

Para el caso de los trabajadores de la actividad móvil, el incremento se aplicará en un 100% al salario básico y para los trabajadores de la actividad fija, se distribuirá el 3% en un 60% al salario básico y el 40% restante al Adicional Especial, y el 0,40% restante en viático convencional no sujeto a rendición con los impactos en productividad y turnos especiales habituales. Este incremento sobre las escalas salariales será aplicable también a los efectos del pago del "Día del Trabajador Telefónico" del año 2027, según informó la Confederación.

Junto con los Alfajoreros y los Telefónicos, los Bancarios llevan ya unos dos años aplicando ajustes en línea con lo que determina el IPC del INDEC. En este caso, el gremio que conduce Sergio Palazzo, informó que con el 3,4% mensual de suba el salario básico inicial de la actividad pasó a ser de 2.259.305,03 pesos, y que el bono por el Día del Bancario/a arranca en un mínimo de 2.014.092,28 pesos a corregir por futuras actualizaciones.

"Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los tres primeros meses del año un 9,4% sobre los salarios de Diciembre 2025", indicó el gremio, que retomará la negociación paritaria en la segunda quincena de junio de 2026.