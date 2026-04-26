A cuánto subirá la hora de la empleada doméstica en mayo 2026

Qué monto corresponde pagar a la trabajadora en mayo, cuáles serán los adicionales y qué deben hacer los empleadores con el bono por horas

En mayo, el valor hora del servicio doméstico podría no tener un incremento, de no publicarse una nueva resolución de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) que lo modifique. En ese caso, por su régimen de trabajo en casas particulares, las empleadas domésticas registradas volverían a cobrar un básico de entre $4.382,63 y $3.348,37 la hora, de acuerdo a su categoría y modalidad de trabajo.

Pese a que en el primer trimestre del año la inflación oficial medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mostró un alza de casi 10 puntos, el incremento acumulado de los salarios o valor hora de la empleada doméstica siguió sin modificaciones desde el último aumento que tuvieron en los haberes de marzo del corriente. En lo que va del año solo se oficializó un 3% de aumento en dos tramos, que ya fueron abonados.

Escala salarial de empleadas domésticas en mayo 2026

Ante la falta de una convocatoria inmediata para discutir nuevos ajustes en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), tanto empleadores como trabajadoras deben regirse por los valores establecidos en la última actualización.

De esta manera, en mayo de 2026, las empleadas domésticas percibirán sus ingresos según la misma escala salarial aplicada en marzo y abril, de acuerdo con los registros oficiales de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) que es la siguiente:

1. Supervisora

Por hora con retiro: $4.013,30

Por hora sin retiro: $4.382,63

Mensual con retiro: $500.649,26

Mensual sin retiro: $556.024,76

2. Personal para tareas específicas

Por hora con retiro: $3.807,87

Por hora sin retiro: $4.161,54

Mensual con retiro: $466.154,67

Mensual sin retiro: $517.277,03

3. Caseros

Por hora: $3.599,86

Mensual: $455.160,14

Esta categoría siempre se considera sin retiro por la naturaleza de la tarea.

4. Asistencia y cuidado de personas

Por hora con retiro: $3.599,86

Por hora sin retiro: $4.012,14

Mensual con retiro: $455.160,14

Mensual sin retiro: $505.578,34

5. Personal para tareas generales

Por hora con retiro: $3.348,37

Por hora sin retiro: $3.599,86

Mensual con retiro: $410.773,52

Mensual sin retiro: $455.160,14

Es importante recordar que estos valores son los mínimos legales garantizados para las trabajadoras regularizadas. Aquellas empleadas del servicio doméstico en situación de informalidad no tienen garantizado el cobro de estos haberes ni otros derechos laborales, como vacaciones pagas, licencias ordinarias o extraordinarias, entre otros.

Asimismo, los empleadores que tengan regularizado el vínculo laboral y deseen aplicar mejores prácticas, pueden pagar salarios superiores a los establecidos por la CNTCP y reflejar estos pagos en el recibo de sueldo como "a cuenta de futuros aumentos".

Adicionales del servicio doméstico en mayo

La última resolución de la CNTCP incluía un bono por horas semanales trabajadas para las empleadas domésticas, con un monto mínimo de $8.000 mensuales para las que presten servicios hasta 12 horas por semana.

Sin embargo, dicha resolución solo abarcó los meses de febrero y marzo, por lo que los empleadores no están obligados a pagar ese bono en mayo de 2026. Hasta que se establezca un nuevo ajuste en las escalas salariales, no hay bono adicional para mejorar el poder adquisitivo de las trabajadoras del servicio doméstico.

Si deben abonar los pagos de ART, cobertura de salud y aportes, además de los adicionales al salario de la empleada doméstica:

Antigüedad: Se pagó un adicional del 1% sobre los salarios mínimos por cada año de relación laboral. Este cálculo es acumulativo y se aplicó sobre el sueldo final.

Se pagó un adicional del 1% sobre los salarios mínimos por cada año de relación laboral. Este cálculo es acumulativo y se aplicó sobre el sueldo final. Zona Desfavorable : Para aquellas trabajadoras que prestaron servicios en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego o en el Partido de Patagones, se aplicó un recargo del 30% sobre el salario mínimo.

: Para aquellas trabajadoras que prestaron servicios en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego o en el Partido de Patagones, se aplicó un recargo del 30% sobre el salario mínimo. Horas extra: si la trabajadora excede en sus tareas su jornada habitual, se pagan un recargo del 50% del valor hora en días hábiles y del 100% los sábados después de las 13 horas, domingos y feriados.

Servicio doméstico: asalariado o por horas

De acuerdo a la ley vigente en la Argentina para los trabajadores auxiliares de casas particulares, lo que define si una trabajadora cobra un salario o un pago por horas es la cantidad de horas trabajadas por mes.

Cuando prestan servicios hasta 23 horas por semana , el salario se liquida por el monto de valor hora publicado en la escala salarial.

, el salario se liquida por el monto de valor hora publicado en la escala salarial. Cuando prestan servicios por 24 horas semanales en adelante, el salario de calcula de manera proporcional a la cantidad de horas trabajadas tomando como referencia el monto mensual de la escala. Los valores de las remuneraciones mensuales publicadas en las escalas corresponden a una jornada de trabajo de 48 horas semanales.

En ningún caso el empleador puede dejar de abonar los básicos, adicionales y aportes mencionados en este articulo solo porque su empleada doméstica tiene además otros empleadores. Y con toda esta información estarán al tanto de los pagos que corresponde realizar durante mayo, al menos hasta que se oficialice una nueva resolución al respecto de parte de la CNTCP.