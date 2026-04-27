si bien las paritarias se negocian de manera trimestral o hasta semestral, se siguen utilizando los mecanismos que en años anteriores fueron exitosos

Mayo inicia con el Día Internacional del Trabajo, una fecha clave para los gremios de todo el país que vienen negociando paritarias, manifestándose en contra de la reforma laboral y poniendo en agenda la gran cantidad de cierres y "achiques" de empresas que vienen ocurriendo desde el año pasado.

No será un mes más, pero un punto a favor de los trabajadores es que más gremios están pudiendo cerrar paritarias con aumentos salariales que empaten o superen la inflación, en lugar de quedar retrasados como ocurría el año pasado, cuando el oficialismo buscaba utilizar los salarios como ancla para la inflación y demoraba la homologación de los acuerdos.

En ese marco, si bien las paritarias se negocian de manera trimestral o hasta semestral, se siguen utilizando los mecanismos que en años anteriores fueron exitosos para superar ese "techo" no oficial que imponía el Gobierno, como las sumas no remunerativas además de los incrementos salariales propiamente dichos.

Son muchas las paritarias cerradas durante abril que permitirán que los trabajadores por convenio cobren mejores sueldos el mes próximo. A continuación, destacamos algunas de las más recientes que lograron algún tipo de recomposición salarial.

Laboratorios: 9,4% en abril

La Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) representa a múltiples ramas de trabajadores del ámbito de la salud. Ya tenía vigente para los sueldos de abril un alza del 1,6% para trabajadores inscriptos bajo los convenios 122/75 (clínicas y sanatorios) y 108/75 (centros de diagnóstico y tratamiento).

Pero durante abril llegó a un acuerdo con Laboratorios de Especialidades Médicas y Veterinarias para el CCT 42/89 para brindar un alza salarial de 9,4% en todas las categorías, vigente a partir del 1 de abril.

El acuerdo también contempla la actualización de adicionales

Bono por el Día de la Sanidad: se eleva a $93.132,05

Sala maternal : suma no remunerativa de $433.036,73 para trabajadoras a quienes corresponda

Bono vacacional: se eleva a $308.519,34.

Las partes volverán a reunirse en agosto para evaluar la necesidad de posteriores ajustes a estos valores.

Papeleros: suba del 13 por ciento

La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCyQ) se anotó uno de los principales logros gremiales en lo que va del año, cuando logró cerrar un acuerdo salarial con la la Cámara Argentina de Fabricantes de Envases de Cartón y/o Papel, Tubos y Afines (CAFET) que establece un incremento del 13% en los salarios básicos, adicionales, viáticos, subsidios, desde el 1 de marzo al 31 de julio.

El mismo corresponde a la rama Envases, del CCT 719/15, y se previó que las compañías paguen el incremento acordado incluso si se llegaba a demorar la homologación del acuerdo, con su publicación en el Boletín Oficial.

No obstante, resalta que esa sería el alza salarial para un período de 5 meses, cuando en el primer trimestre del año se acumularon casi 10 puntos de inflación. Esto quiere decir que el éxito de la paritaria de los Papeleros dependerá de que se cumpla el objetivo del Gobierno de que a partir de marzo y para lo que queda de 2026, la inflación vaya cayendo hasta acercarse a menos de un dígito mensual.

Trabajadores de cadenas de comidas rápidas

La Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros acordó una mejora salarial para la rama Servicios Rápidos (CCT 329/2000), en la que se encuadran los empleados de cadenas como McDonald's, Starbucks y Burger King, entre otras.

Se abonarán aumentos porcentuales a los básicos, junto con sumas fijas no remunerativas entre marzo y julio. Lo que queda por abonar del anterior acuerdo es:

Mayo: incremento no remunerativo del 3,8% y una suma fija no remunerativa de 60.000 y 65.000 pesos según la categoría.

incremento y una suma fija no remunerativa de 60.000 y 65.000 pesos según la categoría. Junio: suma no remunerativa del 5,6% y una suma fija no remunerativa de 70.000 y 75.000 pesos, según la categoría.

suma no remunerativa del 5,6% y una suma fija no remunerativa de 70.000 y 75.000 pesos, según la categoría. Julio: se consolida la escala de salarios básicos.

El mismo corresponde a la rama Envases, del CCT 719/15, y se previó que las compañías paguen el incremento acordado incluso si se llegaba a demorar la homologación del acuerdo, con su publicación en el Boletín Oficial.

No obstante, resalta que esa sería el alza salarial para un período de 5 meses, cuando en el primer trimestre del año se acumularon casi 10 puntos de inflación. Esto quiere decir que el éxito de la paritaria de los Papeleros dependerá de que se cumpla el objetivo del Gobierno de que a partir de marzo y para lo que queda de 2026, la inflación vaya cayendo hasta acercarse a menos de un dígito mensual.

Además de estos gremios, muchos otros cobrarán con aumento de sueldo en mayo los debvengados en abril. Entre ellos, algunos que lograron empatar en su paritaria el índice de Precios al Consumidor que dio a conocer el INDEC para marzo. En el caso de los trabajadores bancarios, los telefónicos y los de Alimentación en la rama Alfajores y Postres Industrializados, entre otros, tendrán una suba del 3,4%, a tono con el dato de inflación más alto en lo que va del año.