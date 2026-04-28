Becas de posgrado y formación profesional para anotarse ya e iniciar en mayo

Convocatorias de importantes empresas como ESET, Santander y Grupo San Cristóbal, entre otras, en alianza con entidades educativas como la UCA, ITBA o UTN

Se va terminando el primer semestre del ciclo lectivo y desde las principales instituciones de educación superior delinean las oportunidades de becas y capacitaciones para la segunda mitad del año. Y se suman a esas iniciativas importantes empresas como ESET, Santander y Grupo San Cristóbal, entre otras, en alianza con entidades educativas como la UCA, ITBA o UTN, para brindar asistencias de hasta 100% del costo de matrículas, capacitaciones y posgrados.

En un 2026 con un entorno económico en retracción, apuntalar la propia empleabilidad mediante la mejora de habilidades y la adquisición de "skills" en alta demanda en el mercado laboral, será la clave de la propia empleabilidad.

Por más mujeres en ciberseguridad

ESET Latinoamérica lanzó en Argentina su "Beca Mujeres en Ciberseguridad", que tiene como objetivo reconocer, visibilizar y apoyar a las mujeres que se destacan en el campo de la ciberseguridad y la tecnología en Latinoamérica. Se trata de la primera edición en la región de una iniciativa que tiene 10 años de presencia a nivel global y cuyo objetivo es fomentar el acceso y la permanencia de mujeres en la ciberseguridad, incluyendo tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA).

Según el informe Cybersecurity Workforce Study de (ISC)² del 2024, las mujeres representan el 22% de la fuerza laboral en ciberseguridad a nivel global. Esta disparidad evidencia la necesidad de generar más oportunidades para que ellas se desarrollen, lideren e innoven en este campo crítico para el futuro de la sociedad y la tecnología. Como respuesta a este contexto, ESET busca alentar la participación femenina, que considera clave para enfrentar los desafíos actuales y futuros de la industria. A la vez, el reconocimiento desea inspirar a nuevas generaciones de mujeres a sumarse al mundo de la tecnología.

La "Beca Mujeres en Ciberseguridad" está destinada a mujeres que hayan finalizado alguna carrera de grado y deseen especializarse en ciberseguridad y/o mujeres que aún no hayan comenzado sus estudios y deseen hacerlo en temas relacionados a la seguridad informática. La misma permitirá cursar estudios en temas de seguridad informática en instituciones aliadas.

Esta primera instancia se enfocará en Argentina, en asociación con Ekoparty Hackademy, y se ofrecerán las siguientes especializaciones:

Offensive Security - Pentesting & Red Teaming

Gestión de Seguridad de la Información

La recepción de postulaciones será hasta el lunes 4 de mayo, desde el sitio oficial de las becas para Mujeres en Ciberseguridad. Las becas cubrirán el costo total del programa seleccionado, permitiendo a las ganadoras avanzar en su formación profesional dentro del campo de la ciberseguridad.

Las postulaciones serán evaluadas por Ekoparty y por un jurado integrado por especialistas y referentes del sector, y se considerará:

Impacto técnico y/o social de sus acciones en ciberseguridad

Nivel de compromiso, liderazgo e innovación

Potencial para contribuir a una industria más diversa y segura

Claridad, coherencia y motivación en la postulación

"En Latinoamérica, la participación femenina en ciberseguridad sigue siendo baja, en un contexto donde la demanda de talento continúa creciendo. Desde hace más de 10 años, ESET impulsa a nivel global programas para apoyar a mujeres en este campo y, por primera vez, esta iniciativa llega a la región para generar más oportunidades de formación y desarrollo profesional. Invitamos a todas las interesadas a postularse y participar", comentó Federico Pérez Acquisto, Presidente de ESET Latinoamérica.

Becas para posgrados en Asuntos Públicos

El Consejo Profesional de Relaciones Públicas y Comunicación de la República Argentina y la Universidad Católica Argentina (UCA) formalizaron un acuerdo de cooperación académica con el objetivo de fortalecer y profesionalizar las habilidades y competencias en los Asuntos Públicos de la próxima generación de líderes de comunicación del país.

Como parte de la alianza, los socios del Consejo PR pueden inscribirse hasta el 30 de abril para participar por una de las 2 becas al 100% para el "Curso de Posgrado en Asuntos Públicos" que comienza el próximo 27 de mayo.

El programa está diseñado para quienes buscan dominar la gestión de intereses y la comunicación estratégica en entornos complejos en 2 módulos:

Gobierno y Empresas

Herramientas para los AAPP (cómo, cuándo y dónde influir).

"Uno de los compromisos que asumimos en la gestión es darle a los socios capacitaciones de calidad que los acompañen y fortalezcan su desarrollo profesional, este acuerdo es parte de esta búsqueda y quiero agradecer profundamente a la UCA por abrirnos las puertas de su casa de estudio a los socios del Consejo PR", afirmó Lucila Maldonado, presidenta del Consejo Profesional.

"La directora de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA, Lourdes Puente, siempre nos alienta e impulsa a los directores de posgrados a buscar alianzas estratégicas que potencien la relación entre la academia, las empresas y la política. Este acuerdo es un hito al ser el primero para el Posgrado en Asuntos Públicos, el cual fue creado para fortalecer la formación de quienes se dedican a la Comunicación y los Asuntos Públicos" comentó Roberto Nolazco, Director del Posgrado en Asuntos Públicos de la UCA.

Los socios del Consejo pueden inscribirse online para participar por una de las becas. Todos los inscriptos participarán de un test online de opción múltiple y los 5 postulantes con mejor desempeño -según el puntaje obtenido- avanzan a la instancia final. Un jurado conformado por referentes de ambas instituciones evaluará las motivaciones de los postulantes y la resolución sintética de un caso práctico para determinar a los ganadores.

Becas para jóvenes emprendedores

En un contexto donde el acceso al empleo formal sigue siendo un desafío para los jóvenes en Argentina, el emprendedurismo se consolida como una de las principales alternativas para generar ingresos y proyectar un futuro laboral propio.

Según datos del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP), más de 3 millones de personas en el país desarrollan actividades de autoempleo en rubros como gastronomía, producción textil, ferias y servicios. A su vez, cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que la desocupación juvenil triplica la de los adultos y que cerca del 60% de los jóvenes ocupados lo hacen en condiciones de informalidad. En este escenario, el acceso a herramientas concretas de formación, acompañamiento y financiamiento se vuelve clave para transformar una idea en un proyecto sostenible.

La Fundación EMPUJAR anuncia la apertura de inscripciones a una nueva edición de su programa "Emprendiendo", que ofrece becas 100% gratuitas para jóvenes de entre 18 y 28 años que buscan potenciar su emprendimiento. Es requisito al momento de la inscripción que los proyectos se encuentren activos desde hace 6 meses. La convocatoria finaliza este jueves 30 de abril.

El programa, que se cursa 100% de manera virtual, está orientado a jóvenes de contextos vulnerables y propone una formación integral que combina contenidos de gestión de emprendimientos, herramientas prácticas y desarrollo personal. A lo largo del proceso, los participantes trabajan en aspectos clave como costos, monotributo, plan de marketing, ventas online, además de fortalecer habilidades como la comunicación, autoconfianza y la toma de decisiones.

"Hoy vemos que cada vez más jóvenes eligen emprender no solo por necesidad, sino también como una forma de construir su propio proyecto de vida. El desafío es acompañarlos con herramientas concretas para que esos emprendimientos sean sostenibles en el tiempo", señaló Florencia Segal, responsable de Desarrollo Institucional de la Fundación EMPUJAR.

no solo acceden a capacitación, sino también a una comunidad de apoyo que impulsa el crecimiento de sus proyectos. Una vez finalizada la etapa formativa, los emprendedores pueden postularse a una segunda instancia en la que acceden a capital semilla no reembolsable, destinado a potenciar sus emprendimientos y mejorar su capacidad productiva.

La nueva edición del programa comenzará el 5 de mayo y tendrá como objetivo acompañar a 50 jóvenes en el desarrollo de sus emprendimientos. Las inscripciones están abiertas hasta el jueves 30 de abril y pueden realizarse a través del sitio web oficial.

Becas en tecnología para personas con discapacidad

Grupo San Cristóbal lanza una nueva edición de su programa Desarrolla Tu Futuro, una iniciativa que busca promover la inclusión laboral a través de la formación tecnológica.

En alianza con Incluyeme.com y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la compañía otorgará 30 becas completas en Análisis de Datos con Power BI destinadas a jóvenes con discapacidad de Buenos Aires y Rosario quienes podrán capacitarse, en una de las habilidades más demandadas en el mercado laboral actual.

El programa, que se realiza por quinto año consecutivo, propone una formación integral que combina contenidos técnicos con el desarrollo de competencias clave para la inserción laboral. Además, quienes participen contarán con el acompañamiento de mentores internos de Grupo San Cristóbal, que brindarán guía y compartirán su experiencia profesional a lo largo del proceso. La capacitación se dictará en modalidad virtual, con inicio el 12 de mayo y finalización el 30 de junio.

"Creemos que el acceso a la formación tecnológica no puede ser un privilegio, sino una puerta abierta para todos. Con Desarrolla Tu Futuro, apostamos a transformar el talento en oportunidades concretas de empleo, derribando barreras y construyendo un mercado laboral más diverso, competitivo e inclusivo", afirmó Verónica de Laurentis, Líder de Diversidad Organizacional Grupo San Cristóbal.

Desde su lanzamiento, Desarrolla Tu Futuro ya ha otorgado más de 140 becas en formación tecnológica - de los cuales, 118 participantes han finalizado sus estudios-, contribuyendo al desarrollo profesional de personas con discapacidad y a la generación de talento en áreas de alta demanda.

Santander y el ITBA, con foco en habilidades digitales

Santander Argentina y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) presentan una nueva edición del programa de formación Full Stack Developer, una iniciativa que busca impulsar la capacitación en programación y habilidades digitales, claves para la empleabilidad en la economía actual. El programa, gratuito y 100% online, se desarrollará a través de Santander Open Academy.

El programa Full Stack Developer está diseñado para brindar una formación integral en desarrollo web, permitiendo a los participantes adquirir conocimientos tanto en el desarrollo del lado del cliente (front-end) como del servidor (back-end).

La cursada combina contenidos teóricos con una fuerte impronta práctica, orientada a la resolución de problemas reales y al desarrollo de proyectos, con el objetivo de preparar a los participantes para insertarse en el mercado laboral tecnológico, con especial énfasis en: MERN (MongoDB, Express.js, React, Node.js).

Entre los principales contenidos se incluyen:

Fundamentos de programación

Desarrollo web (HTML, CSS, JavaScript)

Frameworks y herramientas actuales

Bases de datos y lógica de backend

Metodologías de trabajo ágiles

El programa se dicta en modalidad online, con instancias sincrónicas y acompañamiento académico, facilitando el acceso desde cualquier punto del país. Hay 400 becas disponibles que se pueden solicitar hasta el 29 de mayo en la web de Santander Open Academy.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de Santander de ampliar el acceso a la educación en habilidades digitales, en línea con la evolución del mercado laboral y la transformación tecnológica de la economía. En un contexto donde los perfiles tecnológicos son cada vez más demandados, la formación en programación se consolida como una herramienta concreta para mejorar la empleabilidad, reconvertir perfiles profesionales y reducir brechas de acceso al empleo de calidad.