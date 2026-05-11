Los repositores de supermercado quedan encuadrados como personal auxiliar y sus ingresos se actualizan según las paritarias del comercio en 2026

Los repositores de supermercado cumplen un rol clave dentro del empleo en el sector comercial, donde su trabajo consiste en la reposición de mercadería, el orden de góndolas y el control de stock, tareas que impactan directamente en el sueldo y el salario que perciben dentro del sistema de convenio.

Por qué no existe una categoría de repositor

El convenio mercantil abarca de manera amplia a trabajadores de distintos rubros del comercio, como cajeros, vendedores, administrativos, personal de maestranza y auxiliares. En ese esquema, la figura del repositor no aparece como un encuadre independiente.

Por esa razón, quienes realizan tareas de reposición quedan incluidos dentro del agrupamiento de "personal auxiliar". Esto implica que su salario se determina según las categorías Auxiliar A, B o C, dependiendo del tipo de tareas, la complejidad del puesto y el tamaño del establecimiento.

En la práctica, esto significa que su remuneración se ajusta automáticamente a las paritarias generales del sector comercio, sin un escalafón exclusivo para su función.

Cuánto cobrará un repositor en mayo de 2026

La última actualización salarial del sector fue homologada por el Gobierno nacional y corresponde al trimestre abril-junio de 2026. El acuerdo fue firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector, y contempla un aumento escalonado del 5%.

El incremento se aplica en tres tramos:

2% en abril

1,5% en mayo

1,5% en junio

Además, se incorporó una suma fija no remunerativa de $20.000, junto con aportes mensuales de los empleadores a la obra social del sector.

Así las cosas, en mayo de 2026, el salario de un repositor se ubicará en torno a los valores definidos para esa categoría.

Categoría A : se fija en $1.228.122

: se fija en $1.228.122 Categoría B : se fija en $1.231.286

: se fija en $1.231.286 Categoría C: se fija en $1.243.950

Cuánto cobran hoy las demás categorías de los empleados de comercio

Con la actualización aplicada, los básicos del sector quedaron en torno a los siguientes valores mensuales:

Administrativos : entre $1.228.122 y $1.281.167

: entre $1.228.122 y $1.281.167 Cajeros : entre $1.232.022 y $1.244.830

: entre $1.232.022 y $1.244.830 Vendedores : entre $1.232.022 y $1.281.167

: entre $1.232.022 y $1.281.167 Maestranza : entre $1.216.248 y $1.230.495

: entre $1.216.248 y $1.230.495 Auxiliares especializados: entre $1.241.335 y $1.255.47

Cuánto puede sumar un repositor al salario básico con adicionales en el comercio

Los repositores de supermercado, al igual que el resto de los empleados encuadrados en el convenio de comercio, pueden incrementar su ingreso mensual a través de distintos conceptos adicionales que se suman al salario básico. Estos complementos dependen tanto de la antigüedad en el puesto como de la asistencia y del tipo de jornada laboral realizada.

Uno de los principales adicionales es el de antigüedad, que se calcula como un 1% del salario básico por cada año trabajado. Este porcentaje se aplica de forma acumulativa y contempla tanto los componentes remunerativos como los no remunerativos que integran la estructura salarial del trabajador.

Otro ítem relevante es el presentismo, un adicional mensual que se liquida a quienes no registran inasistencias injustificadas durante el período de liquidación. Su valor varía según las escalas vigentes del convenio, pero suele tener un impacto significativo en el ingreso final.

A esto se suman las horas extra, que representan una de las variables más importantes para elevar el ingreso mensual. La normativa establece recargos del 50% para las horas trabajadas en días comunes y del 100% para las realizadas en domingos o feriados, lo que puede duplicar el valor habitual de la hora laboral.