Los encargados de edificio cobrarán un nuevo aumento y así quedan los salarios en agosto

Conocé cuánto cobrará cada categoría, cómo evoluciona la suma fija remunerativa y de qué manera estos incrementos pueden influir en las expensas

Los trabajadores de edificios de propiedad horizontal recibirán en agosto la segunda etapa del acuerdo salarial firmado entre la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) y las cámaras que representan a los empleadores del sector.

El acuerdo contempla incrementos porcentuales sobre los salarios básicos y el pago de sumas fijas remunerativas, con vigencia durante el tercer trimestre de 2026. La actualización alcanza a todos los empleados comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 589/10, entre ellos encargados permanentes con y sin vivienda, ayudantes, intendentes, personal de vigilancia, suplentes y trabajadores jornalizados.

Además del salario básico, cada trabajador puede percibir adicionales previstos por convenio según la función que desempeñe y las características de su puesto.

Cuánto cobra un encargado de edificio en agosto de 2026

El salario de los encargados de edificio depende de la categoría laboral y de si el trabajador cuenta o no con vivienda dentro del edificio.

Para agosto de 2026, los principales valores salariales quedan de la siguiente manera:

Encargado permanente con vivienda

Agosto: $1.220.160 (+1,9%)

(+1,9%) Septiembre: mantiene el básico de agosto: $1.220.160

Encargado permanente sin vivienda

Agosto: $1.401.533

Septiembre: mantiene el básico de agosto: $1.401.533

Por otra parte, los ayudantes permanentes alcanzados por el acuerdo reciben una evolución salarial similar a la de los encargados, con diferencias según la modalidad de trabajo.

Ayudante permanente con vivienda

Agosto: $1.220.160

Septiembre: continúa en $1.220.160

Ayudante permanente sin vivienda

Agosto: $1.401.533

Septiembre: permanece en $1.401.533

De esta manera, durante agosto se aplica el último incremento porcentual previsto dentro del esquema trimestral, mientras que en septiembre la mejora estará explicada por la actualización de la suma fija remunerativa.

Además del incremento sobre los salarios básicos, el acuerdo establece una actualización escalonada de la suma fija remunerativa mensual.

El cronograma previsto es:

Agosto: $80.000

Septiembre: $105.000

Este concepto se incorpora al sueldo y se calcula de manera proporcional según la categoría del trabajador. Por este motivo, aunque en septiembre no habrá un nuevo aumento porcentual sobre el salario básico, los ingresos continuarán aumentando por la actualización de este adicional.

Los principales componentes de las expensas

El impacto del salario del encargado en las expensas no se explica únicamente por el sueldo como tal, sino por la estructura laboral que acompaña a cualquier empleado registrado.

A diferencia de otros gastos del edificio que pueden contratarse de manera puntual o modificarse según las necesidades del consorcio, el costo laboral incluye obligaciones permanentes.

Dentro de ese esquema se encuentran:

Aportes previsionales

Obra social

Seguros obligatorios

Contribuciones patronales

Vacaciones

Aguinaldo

Cada actualización salarial impacta también sobre estos valores, por lo que un aumento en la remuneración básica no se traslada solamente al sueldo del trabajador, sino al costo laboral completo que afronta el consorcio.

A su vez, al tratarse de una función vinculada al funcionamiento diario del edificio, la disminución de este gasto no siempre resulta sencilla. Las tareas de limpieza de espacios comunes, gestión de residuos, atención de proveedores y mantenimiento básico requieren una presencia regular que muchos edificios consideran necesaria para su operación cotidiana.

Asimismo, las expensas incluyen muchos otros conceptos que determinan el valor final que pagan los residentes.

Entre los gastos habituales aparecen:

Mantenimiento de ascensores

Reparaciones generales

Servicios de limpieza

Seguros del edificio

Consumo de electricidad en espacios comunes

Mantenimiento de bombas de agua

Gastos administrativos

Honorarios de la administración

Cómo queda el ingreso total de un encargado en agosto

Para entender el impacto real del acuerdo, se puede tomar como referencia el caso de un encargado permanente sin vivienda de primera categoría.

Sumando el salario básico y la suma fija remunerativa, sin contemplar otros adicionales establecidos por convenio, el ingreso evoluciona de la siguiente manera:

Agosto: $1.401.533 + $80.000 = $1.481.533

Septiembre: $1.401.533 + $105.000 = $1.506.533

Es importante tener presente que los montos no incluyen otros adicionales convencionales que pueden modificar la remuneración final según cada situación laboral.