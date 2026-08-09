Qué tener en cuenta para renovar el Certificado Único de Discapacidad en agosto 2026

Quienes deben renovar el CUD este año y quienes están exceptuados. Los requisitos para obtener el Certificado por Discapacidad en agosto 2026

El Certificado Único de Discapacidad o CUD constituye el documento clave para garantizar el acceso pleno a los derechos, transporte libre de costo y cobertura integral en salud en la República Argentina para personas que cumplen con los requisitos. Mantener actualizado este documento oficial resulta indispensable para evitar la interrupción de las prestaciones reguladas por la Ley 24.901, y en algunos casos los beneficiarios tuvieron que renovarlo recientemente.

Por su alcance y validez nacional, se trata del instrumento oficial que reconoce de manera formal la condición de discapacidad de una persona. El trámite tanto para su obtención como renovación es totalmente gratuito, personal y depende de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Durante agosto de 2026, las personas beneficiarias deben considerar que el marco reglamentario para la tramitación incorpora ajustes específicos. La última modificación sobre los requisitos y procedimientos para renovar el certificado se aplicó en abril de este año, ordenando las pautas de evaluación y la documentación médica requerida ante las Juntas Evaluadoras Interdisciplinarias.

Quiénes deben renovar el CUD

El cronograma fijado por la Agencia Nacional de Discapacidad para renovar el CUD establece diferencias operativas según el año de vencimiento original que figura en el documento físico o digital. El objetivo es que los beneficiarios no tengan que renovarlo inmediatamente. La medida busca evitar demoras en los turnos, reducir trámites y asegurar la continuidad en el acceso a las prestaciones. Así, las personas con discapacidad no verán interrumpidos sus beneficios y podrán realizar sus gestiones sin necesidad de una renovación inmediata.

Las pautas vigentes para la actualización se organizan según las siguientes condiciones:

Prórroga para certificados de 2025: los documentos cuyo vencimiento original correspondía al año 2025 cuentan con una extensión automática por doce meses, por lo que no requieren renovación durante el mes de agosto de 2026.

los documentos cuyo vencimiento original correspondía al año 2025 cuentan con una extensión automática por doce meses, por lo que no requieren renovación durante el mes de agosto de 2026. Vencimientos acumulados: la renovación es de carácter obligatorio durante 2026 para aquellos certificados que registraban fecha de actualización en los años 2022, 2023 o 2024 y mantienen trámites pendientes .

Excepción por condición irreversible: la legislación vigente contempla la emisión de certificados sin plazo de vencimiento para aquellos casos con diagnósticos permanentes, evitando trámites presenciales repetitivos.

Requisitos para renovar y legajo médico exigido

A partir de la actualización de requisitos realizada en abril de este año, el legajo médico presentado ante la Junta Evaluadora debe estar completo y actualizado para evitar demoras o el rechazo de la solicitud. La falta de documentación reciente constituye la causa principal de interrupción en la vigencia del beneficio.

Los requisitos documentales obligatorios contemplan los siguientes elementos:

Documento Nacional de Identidad : original y fotocopia del titular, junto con la documentación de los padres o tutores en caso de menores de edad.

: original y fotocopia del titular, junto con la documentación de los padres o tutores en caso de menores de edad. Certificado anterior : copia física del documento en formato papel que precisa actualización o renovación.

: copia física del documento en formato papel que precisa actualización o renovación. Informe médico especialista : certificado firmado por el médico tratante que especifique el diagnóstico principal y las secuelas funcionales, con una antigüedad menor a seis meses.

: certificado firmado por el médico tratante que especifique el diagnóstico principal y las secuelas funcionales, con una antigüedad menor a seis meses. Planillas oficiales de evaluación : formularios específicos según la condición motora, visual, auditiva o mental completados por el profesional de salud.

: formularios específicos según la condición motora, visual, auditiva o mental completados por el profesional de salud. Estudios complementarios: pruebas clínicas, diagnósticos por imágenes o análisis de laboratorio recientes que respalden el cuadro médico actual.

Paso a paso para gestionar el turno y la evaluación presencial

Para obtener el CUD originalmente, el proceso es algo más extenso pero es gratuito y se inicia completando el siguiente formulario oficial.

El trámite de renovación es más simple, totalmente gratuito y puede iniciarse desde la aplicación digital Mi Argentina para agilizar los tiempos de respuesta.

El procedimiento consta de las siguientes etapas operativas:

Verificación en perfil digital : ingresar a la plataforma Mi Argentina para comprobar la vigencia del documento y completar la encuesta de salud básica.

: ingresar a la plataforma Mi Argentina para comprobar la vigencia del documento y completar la encuesta de salud básica. Solicitud de turno : gestionar la cita previa para la entrevista ante la Junta Evaluadora Interdisciplinaria correspondiente al domicilio del DNI.

: gestionar la cita previa para la entrevista ante la Junta Evaluadora Interdisciplinaria correspondiente al domicilio del DNI. Evaluación interdisciplinaria : concurrir el día asignado con la carpeta médica completa para la revisión presencial o remota en casos autorizados.

: concurrir el día asignado con la carpeta médica completa para la revisión presencial o remota en casos autorizados. Descarga del documento: una vez aprobado el legajo, el certificado emitido se puede visualizar y descargar directamente en formato digital desde la plataforma oficial.

Vinculación del beneficio con la tarjeta SUBE para viajar sin costo

El sistema de transporte público incorporó la integración directa del certificado con la tarjeta SUBE, permitiendo un descuento del 100% en colectivos de jurisdicción nacional y la red ferroviaria. Este procedimiento es opcional y evita la necesidad de exhibir el documento físico al chofer o inspectores.

Para realizar la vinculación digital se deben seguir estos pasos:

Registro de tarjeta : crear un usuario en la plataforma SUBE y registrar la tarjeta física a nombre del titular del beneficio.

: crear un usuario en la plataforma SUBE y registrar la tarjeta física a nombre del titular del beneficio. Carga de datos: ingresar al apartado de beneficios de la cuenta SUBE e introducir los 10 dígitos que componen el número del certificado.

ingresar al apartado de beneficios de la cuenta SUBE e introducir los 10 dígitos que componen el número del certificado. Activación en terminales: apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE, utilizar la aplicación móvil en celulares con tecnología NFC o solicitar la activación en la validadora del colectivo.

El beneficio alcanza también al acompañante cuando el certificado lo especifique en forma expresa.

Las empresas de medicina prepaga y las obras sociales mantienen la obligación legal de cubrir el 100% de las prestaciones de rehabilitación, educación y transporte garantizadas por el CUD en estado activo. Por eso siempre es necesario tener el certificado al día y renovarlo cuando corresponde.