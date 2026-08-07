Ranking de los 47 mayores empleadores de talento tecnológico de la región

El talento tecnológico se decanta en su mayoría por trabajar en empresas de tecnología y "unicornios", que están liderando la transformación digital

La Inteligencia Artificial (IA) y la automatización ya cambiaron de cuajo la naturaleza del trabajo en tecnología, el primer sector que adoptó las nuevas herramientas que impactan hoy en todos los sectores de la actividad económica. En ese marco, las disciplinas a estudiar y las habilidades necesarias para conseguir trabajo y mantenerse empleable vienen cambiando.

En ese marco, si bien Programación ya no es la carrera que garantiza un trabajo con el salario más alto del mercado, los empleadores siguen volcándose a contratar talento digital con proyección de crecimient. Mercado Libre, Accenture y Banco Galicia son en Argentina las empresas que están al tope del ranking de empleadores de talento IT que elabora Coderhouse, una de las principales academias locales de talento digital.

El ranking se armó con las cifras de inserción laboral de más de 5.400 estudiantes graduados de cursos y carreras en esa entidad educativa, que se encuentran actualmente trabajando de manera activa en 47 de las empresas más importantes del mercado corporativo regional y global.

Dónde trabaja el talento tecnológico en Argentina

Para Coderhouse, los resultados evidencian "una clara concentración en las industrias que lideran la transformación digital. El 36% de los graduados se desempeña en el sector de Tech & Unicornios, consolidándose como el principal destino para este talento. Le sigue de cerca el sector de Banca & fintech, que absorbe al 28% de los profesionales, subrayando la intensa demanda de perfiles digitales en la modernización de los servicios financieros."

En un tercer escalón se ubica el segmento de "Big Tech & IT global", captando al 24% de los graduados. Los sectores tradicionales que están atravesando procesos de digitalización muestran una participación menor pero significativa: "Telco & Servicios" representa el 8% de la fuerza laboral activa, mientras que "Retail & Consumo" abarca el 4% restante.

"Mientras que Tech & Unicornios, Banca & Fintech y Big Tech & IT global absorben el 87% del talento, los sectores tradicionales como Retail & Consumo permanecen rezagados. Esta brecha sugiere dos fenómenos simultáneos: por un lado, una oportunidad para que sectores tradicionales aceleren su digitalización; por otro, una concentración de oportunidades para los talentos", comentó al respecto Christian Patiño, fundador y CEO de Coderhouse.

Christian Patiño, Co-Fundador y CEO de Coderhouse

Ranking de los mayores empleadores IT

Tres corporaciones destacan significativamente por el volumen de graduados de Coderhouse en sus plantillas actuales:

1. Mercado Libre: El gigante del comercio electrónico latinoamericano se posiciona como el principal empleador, con 1.107 graduados activos en sus filas. Históricamente, la compañía ha sido un destino clave, con 1.478 profesionales formados en la plataforma que han pasado por sus oficinas.

2. Accenture: La multinacional de consultoría y servicios tecnológicos ocupa el segundo lugar, empleando actualmente a 835 graduados. Su rol como formador y captador de talento es notable, registrando el paso de 1.524 alumnos en su historia.

3. Banco Galicia: Representando al sector financiero tradicional en proceso de innovación, la entidad argentina cuenta con 496 graduados activos y un registro histórico de 877 profesionales que han integrado sus equipos.

Más allá del podio principal, la plataforma provee talento a un ecosistema diverso de 47 organizaciones distribuidas en 9 países, incluyendo Argentina, Uruguay, Chile y México. Otros empleadores son:

Mercado Libre Accenture Banco Galicia Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires BBVA Universidad de Buenos Aires Telecom Argentina Globant PedidosYa Naranja X Santander Cencosud S.A. Teleperformance Tata Consultancy Services NTT DATA Europe & Latam PREX Rappi Kavak Amazon Google Itaú Sodimac Falabella Banco de Crédito BCP Universidad ORT Uruguay Indra Abitab S.A. Publicis Global Delivery (PGD) Bancolombia Interbank Universidad de la República Scotiabank CPA Ferrere Buk ANEP Tenpo Glovo Banco Davivienda Coppel Microsoft Grupo Salinas El puerto de Liverpool Pontificia Universidad Católica del Perú Bestseller Ta.Ta.SA Rimac Seguros y Reaseguros Liberty Latin America

"Los datos a los que llegamos revelan que la educación tecnológica en plataformas se ha convertido en un canal efectivo de movilidad laboral, conectando a profesionales con las empresas que lideran la región. Sin embargo, la concentración del talento en pocas empresas y sectores sugiere que el mercado laboral tecnológico, aunque en expansión, ofrece oportunidades son reales; pero también que la competencia por posiciones en las empresas de mayor prestigio seguirá siendo intensa", alerta Patiño. El ranking completo y actualizado en tiempo real puede visualizarse en la web de Coderhouse.

Formación del talento IT en la empresa

Las empresas que contratan al talento tecnológico vienen cambiando su estrategia para atraerlo, por un lado, y para desarrollarlo, por el otro. En un mercado laboral donde la tecnología avanza más rápido que los planes de estudio y donde las empresas compiten por perfiles cada vez más especializados, la formación de talento joven dejó de ser una política complementaria para convertirse en una decisión estratégica de los empleadores.

Ya no alcanza con esperar a que los profesionales lleguen "formados" al mundo corporativo: las compañías que operan en sectores intensivos en tecnología, datos y operación deben involucrarse antes, tender puentes con universidades y ofrecer experiencias reales donde los estudiantes puedan transformar conocimiento académico en impacto concreto.

Alfredo Quiuan, CTO de shipnow.

Ese es el camino que viene construyendo, por ejemplo, shipnow, empresa argentina especializada en soluciones de fulfillment y logística para ecommerce. La compañía cuenta con dos grandes iniciativas activas: el Programa de Pasantías FaCENA, desarrollado en alianza con el Centro de Cómputos de Alto Rendimiento del Nordeste, CECONEA, y el Programa de Becarios CEDIT, vinculado al Centro de Desarrollo e Investigación Tecnológica. Son pasantías dirigidas a estudiantes avanzados de Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Electrónica y Licenciatura en Matemáticas, donde en lugar de ingresar a tareas periféricas, los jóvenes se suman a proyectos vinculados con necesidades concretas de la operación. También consolidó vínculos con la Universidad Nacional del Nordeste, UNNE, y la Universidad Nacional de La Matanza, UNLaM.

"Cuando un estudiante puede aplicar lo que aprende en la universidad sobre un problema logístico real, empieza a entender cómo se construye valor desde la tecnología", señala Alfredo Quiuan, CTO de shipnow. "Cuando hablamos de jóvenes talentos, no hablamos de recursos de apoyo. Hablamos de personas que pueden aportar mirada, energía y capacidad técnica desde el primer día si se les da el contexto adecuado. Nuestro rol como empresa es generar ese entorno: buenos desafíos, acompañamiento y una cultura donde aprender también sea parte del trabajo", añadió.

El modelo responde a una tensión cada vez más visible en el mercado: muchas empresas necesitan perfiles tecnológicos con experiencia, pero pocos jóvenes tienen acceso temprano a entornos donde puedan adquirirla. Para sectores como logística, ecommerce, software operativo, datos e inteligencia artificial aplicada, ese desfasaje puede convertirse en un cuello de botella. La demanda de talento no se resuelve únicamente contratando perfiles senior: también requiere crear semilleros, acompañar procesos y abrir espacios de aprendizaje donde la experiencia se construya desde el trabajo cotidiano.

En ese sentido, shipnow busca que sus programas funcionen como un puente entre la formación académica y la carrera profesional. "Creemos que las empresas tenemos que involucrarnos más en la formación de talento. No para reemplazar a la universidad, sino para complementarla. La academia aporta una base fundamental; la empresa puede sumar contexto, velocidad, problemas reales y acompañamiento para que ese conocimiento se transforme en experiencia", resume el CTO de shipnow.

Cómo cambió la IA las habilidades que necesita el talento IT

Por otra parte, la inteligencia artificial está transformando la forma en que trabajan los equipos tecnológicos y las habilidades que se necesitan para mantenerse empleable en el mercado laboral más cambiante y tinámico, como es el de IT. El conocimiento técnico seguirá siendo fundamental, pero las organizaciones empiezan a valorar cada vez más nuevas capacidades: entender problemas de negocio, aprender de manera continua y crear soluciones con impacto real.

Durante años, hablar de talento tecnológico estuvo asociado principalmente al dominio de lenguajes de programación, herramientas específicas o conocimientos técnicos especializados. Pero la IA está cambiando el foco hacia competencias que siempre fueron relevantes, aunque hoy adquieren un nuevo protagonismo.

"La inteligencia artificial no reemplaza la necesidad de profesionales de tecnología; cambia el tipo de aporte que esperamos de ellos. El valor diferencial estará cada vez más en quienes puedan combinar conocimiento técnico con capacidad de análisis, aprendizaje continuo y comprensión del impacto que generan sus soluciones en el negocio", explica Gustavo Viceconti, CEO de NeuralSoft.

Esto no significa que el rol del profesional desaparezca, sino que evoluciona. El desafío deja de estar únicamente en ejecutar una tarea determinada y pasa a estar en definir correctamente el problema, evaluar alternativas y tomar mejores decisiones sobre la solución a construir.

En este escenario, las empresas buscan profesionales capaces de traducir desafíos de negocio en soluciones concretas, integrando conocimientos técnicos con una visión más amplia de los procesos, los clientes y los objetivos de la organización.

A la vez, por la velocidad de los cambios, la capacidad de aprender de manera continua deja de ser un diferencial para convertirse en una condición indispensable del talento para ser valioso. Paradójicamente, cuanto más avanzan las capacidades de la inteligencia artificial, mayor importancia adquieren las habilidades exclusivamente humanas. El pensamiento crítico, la comunicación, la creatividad, la colaboración y la capacidad de interpretar contextos complejos serán las competencias que permitirán aprovechar todo el potencial de estas herramientas.

La IA puede acelerar procesos y ofrecer respuestas, pero siguen siendo las personas quienes definen qué problemas resolver, qué decisiones tomar y qué impacto generar. Para NeuralSoft, el futuro del talento tecnológico estará marcado por un equilibrio entre conocimiento técnico, aprendizaje permanente y visión de negocio.