Tras años de ser la estrella del mercado laboral, la demanda para programadores en Argentina está entrando en un esquema de menor fervor y mayor prudencia, de la mano de cambios macroeconómicos y tecnológicos.

Después de un largo período de pleno empleo y de que abundaran las ofertas no solicitadas de trabajo, hoy ya no es extraño encontrar programadores en las primeras instancias de su carrera que pasan varios meses tratando de insertarse laboralmente. Y algunos de los que antes tenían sin buscarlo más de una oferta de donde elegir, hoy proactivamente pueden estar saliendo a enviar su CV a los headhunters especializados en IT.

¿Dejó de haber demanda de programadores? No, en absoluto: estudiar programación o sistemas y tener el título sigue siendo un camino profesional con excelente salida laboral -más que la media de mercado- y buen sueldo. Solo que la situación de demanda extraordinaria de otras épocas ya no es lo que era.

La situación se volvió evidente a nivel general tras los más de 1.000 despidos en la software factory multinacional, Globant, y de otros tantos en compañías como Microsoft pero a nivel mundial, entre otras noticias alarmistas recientes. Pero va más allá de lo que ocurra en empresas particulares, y de la introducción masiva de tecnologías de automatización que hoy resuelven tareas básicas que antes hacían los programadores de nivel inicial. La ralentización de la demanda de progamadores en el mercado es más amplia y obedece a una combinación de factores.

Baja la demanda de profesionales IT en Argentina

Las señales de la baja de la demanda de profesionales IT son varias. Por caso, en el último informe trimestral de expectativas de contratación que elaboró ManpowerGroup Argentina, el sector con las proyecciones más débiles fue IT.

Claro que esa proyección trimestral de -6% de expectativas de empleo es en relación a trimestres anteriores en los que siempre tuvo una alta demanda, por lo que los requerimientos de profesionales IT siguen siendo en general importantes. Pero la pérdida de lustre es innegable.

Al respecto, Luis Guastini, Director General y Presidente de ManpowerGroup Argentina y Director de Talent Solutions para Latinoamérica, le dijo a iProfesional que en este último tiempo, al igual que los demás sectores, el de IT se ve impactado por el contexto mundial. "La competitividad en talento y salario, en comparación con el resto de la región, hizo que tanto la rotación como la demanda, disminuyeran. Por eso mismo, proyectos que antes corrían, ahora se manejan con más cautela y presentan un asentamiento", explicó Guastini.

Por otra parte, no negó que la automatización de procesos y "el surgimiento de nuevas tecnologías de bajo nivel, cuyo código es más simple y rápido, lleva a que la demanda de recursos se ralentice."

Por su parte, Experis, la marca de gestión de Talento Tecnológico y Digital de ManpowerGroup, también encontró una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de -6 para este segmento del talento, de cara al tercer trimestre de 2025, y precisó que el 27% de los empleadores de IT en Argentina planea aumentar su plantilla, mientras que el 37% no prevé hacer cambios, el 33% planea reducir su nómina y el 3% aún no lo sabe.

Esto significa que las intenciones de contratación de IT disminuyeron un 15% desde el último trimestre y un 26% respecto al año anterior. Experis lo atribuye a que casi un 60% de las empresas de IT en Argentina afirma que incrementará sus presupuestos en automatización de tareas.

Marcelo Roitman, Managing Director de Experis Argentina señaló que "la industria atraviesa una etapa de consolidación marcada por la prudencia. La combinación entre un entorno económico desafiante, la aceleración de procesos de automatización y la evolución tecnológica también está llevando a las empresas a reevaluar sus necesidades de talento con mayor detenimiento. Si bien la transformación digital continúa siendo un eje estratégico, las decisiones de contratación se alinean hoy más con la optimización de recursos y la eficiencia operativa que con el crecimiento acelerado."

A estos cambios en el mercado laboral IT en Argentina se suman otros del plano general. Por caso, en 2024 hubo un aumento del desempleo en la Argentina, y sobre todo se eliminaron miles de puestos de trabajo en el sector público, como el plan de "Déficit Cero" que impulsó el gobierno de La Libertad Avanza. La tasa de desocupación que midió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) cerró el cuarto trimestre de 2024 en 6,4%, lo que representa un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2023, cuando fue del 5,7%. Durante el año, el desempleo mostró fluctuaciones trimestrales: alcanzó un pico del 7,6% en el segundo trimestre y 6,9% en el tercer trimestre, para luego bajar a 6,4% en el último trimestre.

En términos absolutos, esto implicó que alrededor de 1,45 a 1,47 millones de personas estaban desocupadas al cierre de 2024, lo que significa unos 180 mil desempleados más que en 2023.

Programador busca trabajo

Entonces, por un lado los procesos de automatización ya están impactando la demanda de programadores de todo el mundo. Pero en la Argentina, la crisis para el talento IT suma ingredientes particulares.

Por un lado, el sueldo de los programadores ya no les permite a los que trabajaban de manera remota para empresas extranjeras que pagaban en dólares hacer la diferencia salarial que generaban años antes. Es una consecuencia de la valorización del peso argentino en los últimos años, que también llevó a que los profesionales locales dejaran de ser un talento conveniente para las empresas extranjeras, en relación a los de países vecinos.

A la par de esa baja en la demanda de trabajadores remotos, que antes competía por el talento con las empresas locales, ahora se suma que por esa ecuación de costo beneficio y por la incertidumbre a nivel político y económico en el año electoral, haya compañías que decidieran no implementar nuevos proyectos IT en la Argentina y freezaran las contrataciones hasta fin de año al menos, según pudo saber iProfesional.

Los selectores especializados en IT vienen notando este cambio hace tiempo, ya que no tienen que correr e insistir tanto como antes para capturar la atención de estos perfiles.

"El país que actualmente cuenta con mas recursos disponibles para estos perfiles entre aquellos que evaluamos es Argentina. Y si bien hace mas de 20 años trabajo en 'IT recruitment', siempre me ha tocada manejarme en un ambiente IT de pleno empleo", mencionó a iProfesional Pablo Rovito, Recruitment Manager de iTechCareer-RD Latam Team. "Es normal que hagamos mas de 100 entrevistas por semana para los diferentes proyectos, y en los últimos años casi en un 100% los candidatos estaban buscando nuevas oportunidades, pero con trabajo. Actualmente eso cambió y hay profesionales IT desocupados. Ya no es un mercado de pleno empleo", añadió.

Rovito comentó que ahora, son varios por día los profesionales que alguna vez fueron entrevistados en su consultora y espontáneamente escriben para volver a enviarles su CV para ser consierados en futuras búsquedas. "Podríamos hacer una encuesta sobre este tema, de profesionales IT desempleados, pero no tenemos cifras de años anteriores para compararlo, ya que nunca hasta ahora fue necesario hacer este tipo de investigaciones", dijo sorprendido el selector IT.

Programadores jóvenes

A diferencia de lo que ocurría años atrás, en donde las propias empresas abrían sus "escuelitas" para formar al personal IT que necesitaban, hoy esas necesidades de talento para niveles de entrada se resuelven de maneras más tradicionales y extendidas en el mercado general, como las pasantías. A la vez, como en muchos casos la dificultad para insertarse en el mercado laboral para los programadores está en las primeras etapas de su carrera, iTechCareer inauguró una nueva área llamada BecasIT para selección de pasantes para esta área.

En ese marco, Rovito mencionó que se vislumbran a futuro algunos datos positivos: "Nuestra demanda de trabajo en el último año estuvo más focalizada para el exterior y particularmente colaborando para proyectos tecnológicos para Europa. Pero en general lo que nos dicen los managers de IT en Argentina es que está difícil, que están recortándose algunas posiciones, pero que esperan un futuro cercano promisorio y que se aprueben los nuevos proyectos en cartera."

Otro fenómeno que se está dando y que hay que reconocer es que se abren paso otros profesionales digitales que vienen en ascenso y que hoy son tan demandados como supieron serlo los programadores. Desde profesionales de IA, analistas y científicos de Datos -que en muchos casos no provienen de IT sino que son profesionales de áreas tradicionales que se reconvirtieron. Son abogados, analistas de empresas, contadores, que aprendieron nuevas habilidades para manejar las herramientas que ya están ocupando cada vez más espacio en sus ámbitos.

En ese marco, estudiar programación o especializarse en áreas IT es y seguirá siendo una excelente opción por los buenos sueldos que pagan estas profesiones y su amplia salida laboral, que también permanece en mayores niveles en comparación con la de otros sectores. Estas tendencias solo marcan el fin de una era de pleno empleo o demanda extraordinaria para los programadores, acercándolos un poco a los datos que presenta el mercado en general. Y también se vislumbra una etapa en la que se abrirán oportunidades también a otros profesionales con habilidades digitales y títulos tradicionales que puedan operar sistemas complejos de datos e IA.