De la UBA a la UADE, las universidades argentinas con validez internacional

No todos los títulos profesionales requieren homologación en el exterior, pero muchas profesiones si requieren convalidación para ejercer en otro país

No existen en ninguna parte del mundo universidades con "validez internacional" sino que algunas casas de altos estudios en Argentina tienen carreras o programas de posgrado con doble titulación y convenios de cooperación con entidades pares en el exterior. Obtener dichos títulos puede ser una vía más rápida para quienes quieren realizar estudios en el exterior, aplicar a becas o incluso buscar trabajo en otro país.

No obstante, vale la pena mencionar que no todos los títulos requieren homologación local para poder ejercer una profesión. Hay profesionales graduados en Argentina que obtienen empleos en empresas de otros países sin tener que realizar ningún trámite para que su título tenga validez.

Los títulos y certificaciones que sí suelen exigir convalidación para ejercer una profesión en otro país son los de Medicina, Ingenierías, Ciencias, Derecho, entre otras especialidades.

A continuación presentamos solo algunos ejemplos de universidades en Argentina que ofrecen títulos con validez internacional en otro país.

Universidad de Buenos Aires

La Universidad de Buenos Aires (UBA) es la casa de estudios argentina que más frecuentemente aparece en los rankings internacionales de educación superior, y muchas veces es también la mejor posicionada de América Latina. En ese marco, representa una garantía para potenciales empleadores y seleccionadores de que el título obtenido cumple con ciertos estándares internacionales.

Varias facultades de la UBA, desde la de Derecho hasta Agronomía, tienen convenios de distintos tipos y para diversos fines con universidades de Alemania, Angola, Australia, Austria, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Croacia, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, México, Paises Bajos, Paraguay, Panamá, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Rusia, Suecia, Túnez y Uruguay.

Algunas de las más reconocidas son laUniversidad Técnica de Berlín, la Universidad de Sydney, Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidad de Peking (PKU), Universidad de Shanghai, Universidad de los Andes, Instituto Cervantes, Fundación Carolina, Universidad de Salamanca, Universidad de Barcelona, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Estatal de Carolina del Norte, Universidad Sorbonne Nouvelle - Paris 3, École Polytechnique, Universidad de Florencia (Università degli Studi di Firenze - UNIFI), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad de Leeds, y Universidad ORT Uruguay. El listado completo puede conocerse en la web de la Facultad de Derecho de la UBA.

Algunos de los casos concretos son la posibilidad de cursar un doctorado de doble titulación entre la UBA y la Universidad de San Pablo (USP), realizando una investigación con tutela doble; o cursar un doble diploma de grado de Ingeniería en una de las École en Francia, entre otras.

Universidad El Salvador

La Universidad de El Salvador tiene alrededor de un centenar de covenios internacionales con universidades de países tan diversos como Estados Unidos, Francia, Finlandia, Tailandia, México, Italia, Georgia, Taiwán entre muchos otros que se pueden conocer en la web de la organización. Muchos de esos convenios son de cooperación o movilidad de sus alumnos y docentes.

Pero un caso muy relevante en este marco es que la USAL ofrece un título en abogacía que es válido en Argentina y Francia, mediante el programa de doble titulación Franco-Argentina entre esta casa de estudios y la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Este convenio, vigente desde hace dos décadas, permite a los estudiantes cursar en Buenos Aires y recibir tanto el título de Abogado argentino como los diplomas franceses de Licence y Master 1 en Derecho. Desde 2024, además, se sumó el Master 2 en Derecho de los Negocios Internacionales, dictado también en Buenos Aires bajo supervisión francesa.

A la vez, la Universidad de El Salvador ofrece a sus alumnos la oportunidad de tomar materias de universidades socias en el extranjero de forma virtual.

UADE

La UADE tiene convenios internacionales de cooperación y movilidad de grado y posgrado, con universidades de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, EE.UU., México, Perú, Puerto Rico, Uruguay, China, Corea del Sur, Japón, Taiwán, entre otros. En algunas de sus carreras es posible cursar uno o hasta dos cuatrimestres en el exterior.

Por otra parte, recientemente la UADE incorporó la posibilidad de obtener doble titulación en su Licenciatura en Administración de Empresas, que también será equivalente a un Bachelor in Business de la Universidad San Ignacio (Florida, EE.UU). La misma se puede cursar de manera presencial en Buenos Aires y en la Costa Argentina, u online, y permite en cuatro años y medio tener ambos títulos y de acceder a la VISA J1 para estudiar y trabajar en EE. UU.

Universidad de Belgrano (UB)

Otra universidad privada con una nutrida propuesta de titulaciones internacionales dobles a nivel de grado y posgrado es la Universidad de Belgrano. Sus carreras de Arquitectura, Publicidad, Relaciones Públicas, Administración de empresas, Comercialización Comercio Exterior, Contador Público, Economía, Hotelería, Nutrición, Psicología, Derecho, Ingeniería, entre otras, mantienen convenios con universidades de Italia, España y Francia.

A la vez, su Maestría en Relaciones Internacionales también ofrece doble titulación junto a la Università Degli Studi Roma III de Italia; en tanto que la Maestría en Administración de Empresas lo hace con la italiana Università Carlo Cattaneo.

Universidad Nacional del Litoral

La UNL es muy activa en lo que refiere a programas internacionales. Según figura en su página web, mantiene acuerdos con la École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers de París, École Nationale des Ponts et Chaussées, la Università Ca’ Foscari Venezia (UCF), la École Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg, la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Hochschule Karlsruhe, Universidad de Ciencias Aplicadas de Kaiserslautern, Université de Limoges, Università Politécnica delle Marche, Universidad de Ciencias Aplicadas de Kaiserslautern, Technische Universität Dresden, Fundação Universidade de Brasília, y más.

Los acuerdos son con sus carreras de Ingeniería, Medioambiente, Artes, Arquitectura, Administración de Negocios, Ciencias Agrarias, Bioquímica y Ciencias Biológicas, entre otras.

La Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales (UCES) son otras entidades que supieron desarrollar programas con doble titulación, que también son muy frecuentes en las Universidades Nacionales de gestión pública. Por eso, para quienes apuntan a tener una carrera internacional puede ser importante investigar los convenios de cooperación que su universidad o facultad haya firmado con entidades del exterior. Dichos convenios suelen tener que ver con validaciones de títulos, becas de estudio o investigación, programas de movilidad o intercambio, o la posibilidad de calificar para el ingreso a posgrados y maestrías de esas casas de estudio extranjeras.