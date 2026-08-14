Las diplomaturas brindan herramientas actuales en análisis de datos, liderazgo, innovación y negocios, con opciones flexibles de cursada

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) mantiene una oferta de diplomaturas orientadas a la capacitación y actualización profesional en distintas áreas vinculadas con la economía, la administración, la gestión, los datos, la actividad productiva y otros sectores específicos.

Las propuestas están destinadas tanto a integrantes de la comunidad universitaria como a personas que buscan incorporar conocimientos para su desarrollo laboral. Según la información oficial de la Facultad, las Diplomaturas FCE-UBA son cursos extracurriculares que permiten acceder a trayectos de formación en diferentes especialidades.

La oferta contempla distintas modalidades de cursada y requisitos de ingreso, que varían de acuerdo con cada programa. Entre las propuestas disponibles durante 2026 aparecen diplomaturas relacionadas con gestión y analítica de datos, desarrollo económico y social, sostenibilidad, gestión empresarial, cadena de abastecimiento, administración pública y actividad hotelera, entre otras.

Cómo funcionan las diplomaturas de Económicas UBA

De acuerdo con la normativa informada por la Facultad, las diplomaturas pueden tener una extensión de entre 100 y 250 horas. Cada unidad académica establece para cada propuesta la modalidad de cursada, que puede ser presencial, virtual, sincrónica, asincrónica o una combinación de estas alternativas.

En las propuestas actualmente publicadas por Económicas UBA predominan los trayectos de aproximadamente cuatro meses y con una carga horaria de 100 horas, aunque también existen programas de 120 horas y otras extensiones. La organización académica se realiza mediante módulos temáticos y cada diplomatura cuenta con un coordinador académico.

La modalidad virtual incluye clases sincrónicas mediante Microsoft Teams y actividades asincrónicas disponibles durante las 24 horas. Algunas propuestas incorporan además encuentros presenciales, en determinados casos con participación de especialistas o representantes de empresas y organizaciones vinculadas con la temática de estudio.

Los requisitos de ingreso también dependen de cada propuesta. Algunas diplomaturas están dirigidas a profesionales y técnicos, mientras que otras contemplan el ingreso de personas con estudios secundarios o de quienes cuentan con experiencia vinculada con el área de formación.

Diplomatura en Gestión y Analítica de Datos

Entre las propuestas de la Facultad se encuentra la Diplomatura en Gestión y Analítica de Datos, una formación que aborda el uso de herramientas informáticas y el análisis de información para la toma de decisiones.

El programa está compuesto por diez módulos y tiene una duración aproximada de cuatro meses, con una carga total de 120 horas. La cursada combina seis horas semanales de clases sincrónicas con una hora de actividades asincrónicas.

La propuesta contempla como destinatarios a profesionales y técnicos de distintas especialidades, además de personas con estudios secundarios y experiencia en el uso de herramientas informáticas. Las clases sincrónicas se desarrollan de manera virtual y la propuesta también puede incluir encuentros presenciales optativos en la Facultad.

El esquema de evaluación contempla una instancia por cada módulo y una evaluación final. Para obtener el diploma de aprobación es necesario entregar los trabajos obligatorios, cumplir con una asistencia mínima del 75% a las clases sincrónicas y aprobar las evaluaciones previstas por el programa.

Propuestas para empresas y producción

La oferta de Diplomaturas FCE-UBA también incluye propuestas orientadas a la gestión de empresas y actividades productivas.

Una de ellas es la Diplomatura en Estrategia y Planificación Empresarial para Pequeñas y Medianas Empresas, estructurada en 16 módulos. El programa contempla una carga horaria de 100 horas, distribuida durante aproximadamente cuatro meses, con clases virtuales y actividades asincrónicas.

También se encuentra la Diplomatura en Gestión de la Cadena de Abastecimiento con orientación a Costos y Procesos, que cuenta con nueve módulos y una carga horaria de 100 horas. El programa aborda la gestión de la cadena de abastecimiento y su relación con los costos y los procesos dentro de las organizaciones.

En este caso, la Facultad establece como destinatarios a idóneos, profesionales y técnicos de cualquier especialidad, además de personas que buscan capacitarse en los contenidos específicos de la propuesta.

Formación para gobiernos y administración pública

Otra de las opciones disponibles es la Diplomatura en Gestión del Desarrollo Económico y Social para Gobiernos Locales. El programa está compuesto por siete módulos y tiene una carga horaria total de 100 horas, con una duración prevista de cuatro meses.

La cursada es virtual y combina clases sincrónicas de tres horas y media con una hora y media de actividades asincrónicas por semana. Entre los contenidos se encuentran:

El desarrollo económico local y los actores de la economía local

Las estrategias para sectores productivos, industriales y comerciales

La inclusión social y la creación de empleo

Las políticas tributarias locales y el acceso a mercados internacionales

El programa también incluye contenidos relacionados con el seguimiento de políticas públicas mediante indicadores económicos y sociales. La propuesta está destinada a idóneos, profesionales y técnicos de cualquier especialidad y a personas que tengan la necesidad de perfeccionarse en los contenidos abordados.

Durante 2026, esta diplomatura comenzó sus clases el 10 de agosto, con encuentros los lunes de 18 a 21:30. El cronograma contempla además algunas clases virtuales en fechas diferentes al día habitual de cursada.

La Facultad también ofrece la Diplomatura en Gestión por Resultados para Organismos Nacionales y Provinciales, cuya estructura contempla siete módulos y una carga horaria de 100 horas. El objetivo es brindar herramientas vinculadas con la gestión por resultados, el control de gestión y la definición, utilización e interpretación de indicadores.

Sostenibilidad y gestión empresarial

La formación vinculada con la sostenibilidad también forma parte del catálogo de Económicas UBA. La Diplomatura en Gestión y Estrategias para la Sostenibilidad está organizada en nueve módulos y tiene una carga horaria de 100 horas, con una duración estimada de cuatro meses.

El programa se desarrolla de manera virtual, con clases sincrónicas y actividades asincrónicas. Además, contempla algunos encuentros presenciales optativos en la Facultad con especialistas vinculados con la temática.

El ingreso está abierto a idóneos, profesionales y técnicos de distintas especialidades con estudios secundarios, así como a personas interesadas en los aspectos relacionados con el desarrollo sustentable. Al igual que en otras diplomaturas, el sistema de aprobación incluye evaluaciones por módulo, trabajos prácticos y una instancia final.

Opciones para hotelería y servicios

La oferta también incorpora capacitaciones destinadas a sectores específicos. Entre ellas se encuentra la Diplomatura en Gestión Hotelera, organizada en ocho módulos. Dos de esos módulos pueden seleccionarse entre cuatro conjuntos temáticos ofrecidos por el programa.

La propuesta tiene una carga de 100 horas y una duración aproximada de cuatro meses. La modalidad principal es virtual, aunque incluye encuentros presenciales en la sede de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de la Ciudad de Buenos Aires.

El programa aborda modelos de negocios hoteleros, gestión de las distintas áreas de un establecimiento, costos operativos, información para la toma de decisiones y herramientas vinculadas con la actividad. Entre los módulos electivos aparecen contenidos sobre servicios de alimentos y bebidas y modelos de sostenibilidad aplicados a hoteles.

Otra propuesta relacionada con el sector de servicios es la Diplomatura en Administración de Negocios Gastronómicos. El programa incluye contenidos sobre modelos de negocios, elaboración de planes empresariales, diseño y habilitación de locales, costos, fijación de precios, administración, marketing digital y gestión de recursos humanos.

Cómo obtener el certificado de aprobación

Las condiciones para aprobar una diplomatura se establecen en cada programa. Como requisito general, la Facultad señala que los estudiantes deben cumplir con las actividades obligatorias y aprobar las instancias de evaluación previstas.

En varias de las propuestas publicadas para 2026 se establece una asistencia mínima del 75% a las clases sincrónicas, además de la entrega de trabajos obligatorios y la aprobación de las evaluaciones correspondientes. También se incluye una evaluación final a cargo del coordinador de cada diplomatura.

Una vez cumplidos los requisitos, la Facultad entrega un certificado digital de aprobación con el logo de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Ciencias Económicas. El documento es emitido por la Secretaría de Extensión Universitaria, Bienestar Estudiantil y Desarrollo Sustentable y cuenta con las firmas correspondientes según cada programa.

La Facultad también informa que los estudiantes de las diplomaturas cuentan con acceso al campus académico, materiales de estudio y distintas herramientas educativas y de videoconferencia disponibles para estas actividades.

Cómo consultar la oferta completa

La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA dispone de un catálogo online en el que se pueden consultar las diplomaturas y acceder al programa de cada propuesta. La página permite seleccionar la capacitación de interés y consultar información específica sobre contenidos, duración, modalidad, requisitos, cronograma, evaluación y certificación.

La oferta no se limita a una única área de conocimiento. Las propuestas abarcan economía, administración, datos, gestión empresarial, producción, sostenibilidad, políticas públicas, hotelería, gastronomía y otros campos profesionales.

Los programas tienen condiciones particulares de ingreso, cursada y aprobación, por lo que la Facultad establece que cada interesado debe consultar la información correspondiente a la diplomatura elegida antes de iniciar el proceso de inscripción.

La oferta completa puede consultarse en el sitio oficial de Diplomaturas FCE-UBA, donde se encuentran los programas publicados por la Facultad de Ciencias Económicas.