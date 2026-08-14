Según registros oficiales, mayo marcó otro retroceso en puestos de trabajo formales, con crecimiento sostenido en la inscripción al monotributo

El empleo asalariado registrado volvió a mostrar números en rojo en mayo de 2026. La cifra acumulada de pérdidas llegó a 337.365 puestos desde noviembre de 2023, según los datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La caída se concentró principalmente en el sector privado. En paralelo, el monotributo siguió sumando trabajadores, un fenómeno que refleja el corrimiento hacia formas de empleo menos estables.

En mayo, el empleo asalariado registrado cayó 0,1% frente a abril. La variación estuvo explicada por una reducción de igual magnitud en el empleo privado. El empleo público permaneció estable y el trabajo registrado en casas particulares aumentó 0,3%.

Según el cálculo de Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, la ocupación registrada se redujo en 6.971 puestos durante el mes. El sector privado explicó la mayor parte de la disminución, con 9.059 empleos menos.

En sentido contrario, el sector público incorporó 736 trabajadores. El empleo en casas particulares sumó 1.352 puestos. El monotributo agregó 2.676 trabajadores, manteniendo su trayectoria alcista.

Cómo se distribuyó la pérdida de empleo desde noviembre de 2023

La reducción acumulada de empleo asalariado registrado desde noviembre de 2023 no impactó de manera uniforme en todos los segmentos del mercado laboral.

El sector privado concentró la mayor parte de la reducción, con 241.176 puestos menos, lo que refleja el impacto de la recesión económica en las empresas privadas que sostienen la mayor parte del empleo formal del país.

El empleo público registró una disminución de 79.865 trabajadores. El trabajo en casas particulares perdió 16.324 puestos.

En contraste, el monotributo incorporó 160.573 trabajadores durante el período. Ese crecimiento sugiere que muchos trabajadores encontraron en esa categoría una alternativa frente a la imposibilidad de conseguir empleo formal pleno.

En la comparación interanual, mayo de 2026 mostró una reducción de 1,5% en el empleo asalariado registrado. Eso equivale a unos 148.500 trabajadores menos. Dentro de ese resultado, el sector privado perdió 137.500 puestos, una baja de 2,2%.

El empleo público se redujo 0,5%, con 17.500 trabajadores menos. El trabajo en casas particulares tuvo un comportamiento diferente y registró un crecimiento interanual de 1,5%, equivalente a 6.500 trabajadores adicionales.

El trabajo independiente aumentó 1,4% en términos interanuales y sumó 38.800 personas. El monotributo creció 2%, con 42.700 aportantes más. Los monotributistas sociales aumentaron 1,3%, con 3.000 personas adicionales.

Los trabajadores autónomos fueron la excepción, con una caída de 1,7%, equivalente a 6.800 personas.

La trayectoria descendente del empleo privado registrado

El informe de la Secretaría de Trabajo señala que el empleo asalariado registrado privado mantiene una tendencia descendente desde septiembre de 2023.

La caída fue especialmente pronunciada durante el primer trimestre de 2024, cuando la economía argentina enfrentó una de las fases más agudas de la recesión y las empresas ajustaron sus plantillas de manera acelerada.

Posteriormente, el ritmo de reducción se moderó. El empleo mostró cierta estabilización durante la segunda mitad de ese año. Entre octubre y diciembre de 2024 se produjo una recuperación moderada que permitió recomponer parcialmente las pérdidas acumuladas.

Durante los primeros meses de 2025, el empleo privado registrado permaneció prácticamente sin variaciones. Sin embargo, desde junio de ese año retomó una trayectoria descendente que se extendió durante el segundo semestre, con una reducción promedio mensual de 0,2%.

La contracción continuó durante el primer trimestre de 2026, aunque a un ritmo promedio mensual de 0,1%. Los datos correspondientes a abril y mayo mantuvieron esa tendencia.

En términos de sectores, en mayo se registraron aumentos mensuales del empleo en Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 0,7%. Explotación de minas y canteras sumó 0,3%. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, 0,1%.

Servicios sociales y de salud agregó 0,1%. Suministro de electricidad, gas y agua también anotó 0,1%.

Las principales disminuciones se produjeron en Pesca, con 2,9%. Construcción cayó 0,5%. Comercio y reparaciones perdió 0,3%. Transporte, almacenamiento y comunicaciones bajó 0,3%. Industrias manufactureras cedió 0,3%.

En la comparación interanual, Agricultura, ganadería, caza y silvicultura presentó un aumento de 1,1%. Servicios comunitarios, sociales y personales sumó 0,4%. Suministro de electricidad, gas y agua y Enseñanza anotaron 0,1% en ambos casos.

Las mayores caídas interanuales correspondieron a Pesca, con 5,2%. Intermediación financiera e Industrias manufactureras, ambas con 4,6%. Explotación de minas y canteras, con 3,9%. Comercio y reparaciones, con 3,2%.

Qué provincias perdieron más empleo y cuáles resistieron

Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran diferencias importantes entre las jurisdicciones en la evolución del empleo privado registrado.

El último informe mensual de situación y evolución del trabajo registrado disponible corresponde a abril de 2026. En ese mes se contabilizaron 6,13 millones de asalariados privados registrados, un nivel 3,7% inferior al de noviembre de 2023. La reducción acumulada fue de 235.419 puestos.

Santa Cruz presentó la mayor caída porcentual, con una disminución de 16,4% entre noviembre de 2023 y abril de 2026. Eso equivale a unos 9.990 empleos. Tierra del Fuego registró una reducción de 15,6%. Catamarca perdió 12,3% y Formosa 12,1%.

También se observaron reducciones en La Rioja, Misiones, Santiago del Estero, La Pampa y Chaco, aunque con diferentes magnitudes.

La provincia de Buenos Aires concentró la mayor pérdida en términos absolutos debido al tamaño de su mercado laboral. Hasta abril de 2026 había registrado 78.957 puestos privados menos que en noviembre de 2023.

Neuquén y Río Negro fueron las únicas jurisdicciones que se ubicaron por encima del nivel de empleo privado registrado de noviembre de 2023, con incrementos de 5,8% y 2,9% respectivamente, impulsadas por la expansión de Vaca Muerta y sus actividades conexas.

En febrero de 2026, Neuquén presentaba un incremento de 5,8%, equivalente a unos 8.343 puestos adicionales. Río Negro registraba una suba de 2,9%, con aproximadamente 3.235 empleos más.

En Neuquén, la evolución estuvo vinculada con el crecimiento de actividades relacionadas con Vaca Muerta. La producción hidrocarburífera, los servicios petroleros, el transporte, la logística y la construcción impulsaron la demanda laboral.

Qué muestran los datos más recientes sobre las contrataciones

La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) correspondiente a junio registró una caída de 0,1% mensual en el empleo privado registrado de empresas de diez o más trabajadores de los principales aglomerados urbanos.

La disminución fue de 0,2% en los aglomerados del interior y de 0,1% en el Gran Buenos Aires. La diferencia estuvo relacionada principalmente con el comportamiento del empleo en Comercio, restaurantes y hoteles en los aglomerados del interior relevados.

Para el período julio-septiembre, las expectativas de las empresas muestran un saldo neto positivo de 1,3%. El 3,2% de las compañías consultadas prevé aumentar su dotación. El 1,9% anticipa una reducción.

Las perspectivas presentan diferencias según el tamaño de las empresas y la actividad. Construcción e Industria manufacturera mostraron una mejora en sus expectativas de contratación respecto del relevamiento anterior.

Otra medición, realizada por ManpowerGroup entre 750 empleadores durante abril, ubicó la Expectativa Neta de Empleo (ENE) para el tercer trimestre de 2026 en +6%. El indicador surge de la diferencia entre el 33% de empresas que prevé aumentar su plantilla y el 29% que anticipa reducciones.

El 36% no espera cambios y el 2% no definió su situación.

Por tamaño, las empresas de entre 250 y 999 empleados registraron una expectativa de +14%. Las compañías de entre 50 y 249 y las de 10 a 49 trabajadores presentaron ambas un indicador de +5%.

En las empresas de mayor tamaño, las perspectivas fueron negativas: -4% entre las que tienen más de 5.000 empleados y -9% entre las que cuentan con entre 1.000 y 4.999 trabajadores.

Sectores y regiones con mejores expectativas para el tercer trimestre

Nueve de las once actividades relevadas por ManpowerGroup proyectan incrementar sus plantillas durante el tercer trimestre.

Servicios Públicos y Recursos Naturales presentó la expectativa más elevada, con +30%. Le siguieron Automotriz, con +25%, y Tecnología y Servicios de TI, con +22%.

En el extremo contrario se ubicaron Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos, con -8%, y Finanzas y Seguros, con -2%.

Por regiones, el NOA encabezó las expectativas de contratación, con +17%. Le siguieron Patagonia, con +14%, y AMBA, con +7%. Cuyo presentó un resultado neutro, de 0%. La región Pampeana registró -2%.

En la comparación internacional, la expectativa argentina de +6% se ubicó por debajo del promedio global, de +26%. Entre los países americanos relevados, Puerto Rico presentó +48%. Estados Unidos anotó +45%. Brasil sumó +37% y Costa Rica +36%.

En conjunto, los indicadores muestran que el empleo asalariado registrado continuó disminuyendo durante los primeros meses de 2026. El sector privado fue el principal componente de la reducción acumulada desde noviembre de 2023. Al mismo tiempo, las mediciones de expectativas para el tercer trimestre mantienen un saldo positivo, aunque con diferencias significativas entre actividades, regiones y tamaños de empresas.