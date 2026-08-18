Cuál es el sueldo de las empleadas domésticas en agosto y cómo quedaron las escalas salariales

Frente a la falta de definición sobre la actualización salarial, crecen las consultas de familias sobre cómo afrontar el pago de su personal doméstico

Las empleadas domésticas transitan agosto de 2026 sin aumento salarial. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares no convocó a nueva negociación y los valores mínimos quedaron en los niveles de julio, último mes contemplado en el acuerdo vigente.

La escala actual fue establecida por la Resolución N° 4/2026. Ese acuerdo fijó aumentos escalonados entre abril y julio sobre los salarios mínimos de marzo.

El tramo final fue una suba del 1,4% aplicada en julio. Como no se definieron nuevos incrementos, esa misma escala rige durante todo agosto.

Cuánto cobra por hora una empleada doméstica en agosto de 2026

Los valores mínimos varían según la categoría y la modalidad de trabajo. La diferencia entre "con retiro" y "sin retiro" (también llamado "cama adentro") impacta directamente en el salario por hora y mensual.

Trabajar "con retiro" significa que la empleada se retira del domicilio al finalizar su jornada laboral. En cambio, "sin retiro" implica que vive en la casa donde trabaja, lo que genera un salario más alto por la disponibilidad permanente.

Para supervisores, el salario es de u$s4.438,77 por hora con retiro y u$s4.829,13 sin retiro. En términos mensuales: $553.725,91 y $612.673,11, respectivamente.

Quienes realizan tareas específicas cobran $4.223,25 por hora con retiro y $4.597,18 sin retiro. Por mes: $517.006,43 y $571.426,17.

Los caseros tienen un valor de $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

Para asistencia y cuidado de personas, el mínimo es $3.996,45 por hora con retiro y $4.435,86 sin retiro. Por mes: $505.302,76 y $558.972,92.

Las tareas generales —limpieza, lavado, planchado, preparación de comidas— se pagan $3.733,72 por hora con retiro y $3.996,45 sin retiro. En valores mensuales: $458.053,22 y $505.302,76.

Si una trabajadora realiza funciones correspondientes a más de una categoría, debe cobrar según la categoría mejor remunerada. No se promedian valores ni se combinan escalas.

Cómo se liquida el salario según la carga horaria

La forma de calcular la remuneración depende de cuántas horas semanales trabaja la empleada para un mismo empleador.

Quienes cumplen 24 horas semanales o más cobran tomando como referencia el salario mensual de su categoría. Se paga proporcionalmente a las horas trabajadas.

Para quienes trabajan menos de 24 horas semanales, se utiliza directamente el valor por hora. No se aplica el salario mensual como base de cálculo.

Qué adicionales hay que sumar al salario básico

A los salarios básicos pueden corresponder adicionales que aumentan la remuneración final. El adicional por antigüedad equivale al 1% del salario mensual por cada año trabajado y se paga desde septiembre de 2021. Para determinar la antigüedad, se computa el tiempo trabajado desde el 1° de septiembre de 2020, sin retroactividad.

También existe un adicional del 31% por zona desfavorable. Aplica para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

En estos casos, el salario final debe calcularse incorporando ese porcentaje sobre los mínimos correspondientes a cada categoría. El 31% se suma al salario base antes de cualquier otro cálculo.

Qué pasó con el último aumento y cuándo podría cambiar la escala

La escala actual quedó definida después del incremento del 1,4% aplicado en julio. Ese mes también terminó de incorporarse al salario básico el 50% restante de la suma no remunerativa abonada en marzo.

La primera mitad ya había sido incorporada en abril. Así, el monto completo pasó a integrar de manera permanente la remuneración.

Esa incorporación es clave porque aumenta la base salarial sobre la que se calcularán futuros incrementos porcentuales, mejorando el efecto de cualquier suba que se acuerde en adelante.

Por ahora, agosto no tiene previsto un incremento adicional. Hasta que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares vuelva a reunirse y acuerde una nueva actualización, los valores de julio seguirán siendo los mínimos de referencia para empleadas domésticas durante agosto de 2026.