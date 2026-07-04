En julio de 2026, se actualizan los salarios del personal doméstico: cuánto se paga por hora, por mes y cómo quedan las escalas

Las empleadas domésticas en Argentina reciben desde julio de 2026 un nuevo incremento de sueldo en el marco del esquema de aumentos progresivos definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La medida alcanza a todo el personal encuadrado bajo la Ley 26.844 y forma parte del proceso de recomposición de los salarios mínimos del sector, que se viene aplicando en tramos mensuales desde abril.

La actualización quedó oficializada mediante la Resolución 4/2026 e incorpora además una parte de sumas no remunerativas al salario básico.

Cuánto está la hora de empleada doméstica en julio 2026

Con el nuevo ajuste, la categoría más habitual —tareas generales— establece los siguientes valores mínimos obligatorios:

$3.733,72 por hora para personal con retiro

por hora para personal $3.996,45 por hora para personal sin retiro

Estos montos funcionan como piso legal en todo el país, por lo que ningún empleador puede pagar por debajo de esas cifras.

Cuánto cobran por mes en 2026

Para quienes trabajan con jornada mensual, los salarios mínimos quedan fijados en:

$458.053,22 mensuales con retiro

mensuales $505.302,76 mensuales sin retiro

La diferencia responde a la modalidad de trabajo: el personal sin retiro permanece en el hogar durante toda la jornada, lo que implica mayor carga horaria y disponibilidad.

Cómo quedan los salarios según la categoría

El convenio también establece escalas diferenciadas según la tarea realizada:

Supervisoras

Con retiro: $4.438,77 por hora / $553.725,91 mensual

$4.438,77 por hora / $553.725,91 mensual Sin retiro: $4.829,13 por hora / $612.673,11 mensual

Tareas específicas

Con retiro: $4.223,25 por hora / $517.006,43 mensual

$4.223,25 por hora / $517.006,43 mensual Sin retiro: $4.597,18 por hora / $571.426,17 mensual

Caseros

Sin retiro: $3.996,45 por hora / $505.302,76 mensual

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.996,45 por hora / $505.302,76 mensual

$3.996,45 por hora / $505.302,76 mensual Sin retiro: $4.435,86 por hora / $558.972,92 mensual

Empleadas domésticas: así fue el esquema de aumentos mes a mes en 2026

El esquema de actualización salarial se aplicó en etapas:

Abril : 1,8%

: 1,8% Mayo : 1,6%

: 1,6% Junio : 1,5%

: 1,5% Julio: 1,4%

Cada incremento se calcula sobre el salario del mes anterior, lo que genera aumentos acumulativos.

Empleadas domésticas: el adicional del 31% por zona desfavorable y a quiénes alcanza

Las trabajadoras que se desempeñan en provincias del sur y zonas específicas reciben un adicional del 31% sobre el salario básico.

Este plus alcanza a regiones como La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Carmen de Patagones, y es de carácter obligatorio.