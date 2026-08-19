Los datos oficiales dan cuenta de una desaceleración de la caída del trabajo registrado del sector privado en mayo y caída del salario medio en junio

La mayoría de los gremios en la Argentina perdió en los últimos meses con la inflación, respecto de los aumentos de sueldos conseguidos mediante negociaciones paritarias. Es la conclusión que surge de un informe oficial de la Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios Laborales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Encargados de edificios, Camioneros y Construcción son los que tuvieron un crecimiento de su poder adquisitivo real en la negociación sindical, mientras que los Textiles, Metalúrgicos, el Comercio y la Industria del Calzado, son los que perdieron contra la inflación interanual.

El reporte analiza la dinámica del empleo privado, de acuerdo a registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y del relevamiento de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) para los meses de mayo y junio, para señalar que hubo "una desaceleración de la caída del trabajo registrado del sector privado (mayo) y por un retroceso en el poder adquisitivo del salario medio del empleo bajo relación de dependencia (junio)." Fue la segunda contracción consecutiva de los salarios privados registrados.

Sin embargo, vale la pena resaltar que esa desaceleración en la caída del trabajo registrado privado "responde principalmente a la expansión del trabajo monotributista y a la recuperación de empleo en el sector de casas particulares. En sentido opuesto, el empleo asalariado en relación de dependencia del sector privado mantuvo una trayectoria contractiva que ya acumula un año de duración." Por su parte, en Industria, Comercio, Transporte e Intermediación financiera se vieron contracciones del empleo. El informe marcó que el agro y la minería "comenzaron a evidenciar señales de recuperación".

Salarios registrados en retroceso

A la vez, el Panorama oficial subraya que los salarios nominales desaceleraron su ritmo de incremento en mayor medida que el Índice de Precios al Consumidor, que en junio había sido de 1,9% de acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El IPC había avanzado entonces 16,8% en seis meses y 33,5% en los últimos 12.

La capacidad de compra del salario medio real del empleo registrado privado volvió a retroceder por segundo mes consecutivo, a pesar de verificarse una sensible desaceleración de la inflación en dicho período. La baja en junio fue de 0,9% cuando en mayo había sido del 2,9%, según los datos del SIPA. Esto ubicó el salario real medio un 0,6% por debajo del dato de noviembre 2023, por primera vez tras 20 meses.

Por su parte, las remuneraciones fijadas por Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) mostraron también una dinámica contractiva, aunque de una magnitud sustancialmente más acotada que la del salario promedio del empleo registrado. En los últimos dos meses, el salario conformado medio de los principales gremios se redujo un 0,7% en términos reales en la serie sin estacionalidad.

Salarios por convenio vs. empleo registrado privado. Fuente: Panorama mensual del trabajo registrado

"Las negociaciones paritarias evidenciaron una fuerte dispersión: mientras algunos sectores lograron recomposiciones reales mediante acuerdos por encima de la inflación, otros mostraron relativa estabilidad, y un grupo severamente afectado acumuló pérdidas de dos dígitos en su capacidad de compra", indicó la Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios Laborales. "Esta dispersión responde en gran medida a mecanismos previstos en la propia negociación colectiva, tales como adicionales por zona desfavorable o escalas regionales, que están orientados a compensar el mayor costo de vida o la lejanía geográfica, principalmente en la región patagónica", añadieron.

Sin embargo, aclaran que las cláusulas colectivas no agotan la explicación de las brechas provinciales. El análisis revela que las diferencias observables en los salarios finales también están fuertemente determinadas por la realidad productiva local. En suma, las brechas territoriales reflejan tanto la cobertura de la negociación colectiva como la estructura económica y la dinámica de los mercados laborales de cada provincia.

Ranking de paritarias junio 2026

El mencionado organismo estadístico distingue la evolución de las negociaciones salariales en paritarias en tres grupos para el período de junio 2025-2026:

Crecimiento del salario real: un grupo de siete convenios registró incrementos en el poder de compra gracias a acuerdos nominales por encima de la inflación: Encargados de edificio (+5,9%), Camioneros (+3,1%), Construcción (+2,5%), Farmacia(+2,5%), Entidades deportivas (+1,7%), Aceiteros (+1,6%) y Seguros (+1,6%). Estabilidad o variaciones acotadas, cercanas a cero o leves caídas: Bancarios, Químicos e Industria de la carne, evidenciando un sostenimiento en el poder adquisitivo en el último año. Caída del salario real: actividades con contracciones superiores al 10% interanual, como Textiles (-12,6%), Metalúrgicos (-12,4%),Comercio (-11,0%) y Calzado (-10,5%).

Ranking de paritarias de junio 2026. Fuente: Panorama mensual del trabajo registrado junio 2026

Los analistas de la Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios Laborales encontraron que las diferencias regionales establecidas dentro de los convenios generan profundas dispersiones salariales. El ejemplo más emblemático fue el de la Construcción, que divide al país en cuatro zonas salariales y establece adicionales que alcanzan aproximadamente el 100% para Tierra del Fuego y entre el 50% y el 80% para Santa Cruz.

Pero a la vez mencionan como ejemplo de lo contrario al acuerdo paritario de Bancarios, que prevé adicionales de hasta el 60% para determinadas localidades del país y, sin embargo, es el sector de menor diferenciación salarial. Concluyen que las diferencias no se explican exclusivamente por los plus o beneficios por convenio. "Factores como la estructura productiva de cada sector, la dinámica de acuerdos por empresa por encima de los mínimos convencionales, la composición ocupacional del empleo y las particularidades de los mercados de trabajo regionales resultan igualmente determinantes para explicar la magnitud de las diferencias salariales dentro de un mismo convenio colectivo", sentencia el informe.