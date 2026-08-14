Los gremios que tuvieron aumento de sueldo por encima de la inflación de julio

Las paritarias volvieron a superar en promedio al IPC de julio. Asimismo, comenzaron a cerrarse acuerdos semestrales de aumento salarial

Gremios como los siderúrgicos, los mineros o el personal de seguros, entre otros, cerraron aumentos paritarios por encima del 2,1% de julio.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer ayer que la inflación intermensual de julio fue de 2,1%. El resultado no sorprendió ya que la mayoría de las consultoras de mercado, así como la misma medición que realiza la ciudad de Buenos Aires, hablaban de un incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde el 1,9% obtenido en junio.

De esta manera, el IPC cortó la racha bajista de los últimos tres meses, y también hace tambalear el leve movimiento de recuperación que habían logrado en ese período los salarios de trabajadores agremiados en algunas actividades en los últimos meses.

Hasta el momento, sin embargo, de acuerdo al análisis de la consultora EcoGo, los sueldos convencionados registraron en julio una suba promedio simple del 4,1%, frente a una inflación estimada del 2,1%. "En términos ponderados, evaluando el peso de cada sindicato sobre el total de trabajadores involucrados, el incremento salarial fue del 3%, también por encima de la inflación esperada para el mes", según el informe publicado por iProfesional.

Las negociaciones paritarias, además, durante julio y lo que va de agosto, se animaron a comenzar a salir de la lógica trimestral y bimestral, para establecer acuerdos al menos hasta fin de año. Fue el caso de los siderúrgicos -que obtuvieron finalmente un aumento de sueldo tras dos años de paritarias empantanadas, y el del Personal de Seguridad Privada.

Los siguientes son algunos gremios que lograron cerrar incrementos salariales superiores a la inflación de julio.

La UOM acordó un aumento del 12% para los siderúrgicos

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) llegó esta semana a un acuerdo con la la Cámara Argentina del Acero para incrementar 12% los sueldos de los trabajadores siderúrgicos, de la Rama 21, tras casi dos años de discusiones.

El esquema será el siguiente:

6% de aumento no remunerativo en válido para agosto, septiembre y octubre

6% de incremento no remunerativo y no acumulativo válido en noviembre y diciembre

Para los trabajadores propios de las empresas siderúrgicas, el acuerdo establece además un bono extraordinario de 1.600.000 pesos. En tanto que para los contratistas, el plus será de 1.280.000 pesos. Con esa suma, los afiliados a la UOM por la Rama 21 lograrán incrementos por encima de la inflación de julio, pero vale la pena tener en cuenta que su negociación se demoró y el poder adquisitivo real está muy atrasado.

Trabajadores del Plástico: incrementos salariales escalonados para alcanzar una suba de 16,83%

La Unión Obreros y Empleados del Plástico (UOYEP) convino en paritarias incrementos salariales escalonados para alcanzar una suba total 16,83% en 6 meses entre marzo y agosto 2026. En ese marco, en los sueldos de agosto se agrega un 7,28% al básico.

El Sindicato de Perfumistas fijó un aumento del 9,2%

El Sindicato de Trabajadores Perfumistas (STP) fijó en su última paritaria para el CCT 157/91 una suba del 9,2% sobre los salarios vigentes a mayo, a ser otorgado en dos pagos, del cual está vigente un 5% en agosto. El aumento impacta en el plus por presentismo, equivalente al 6% de los básicos de convenio.

AOMA acordó un aumento trimestral para los mineros

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) consiguió el siguiente aumento salarial trimestral para el CCT 38/89, de la Rama Minería Extractiva:

Agosto : 2,5% acumulativo respecto de julio.

: 2,5% acumulativo respecto de julio. Septiembre: 2% acumulativo respecto de agosto.

Por otra parte, meses atrás la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) cerró un incremento salarial del 16,86% para el personal que se desempeña en los yacimientos Veladero y Gualcamayo. Se liquidará en tres tramos acumulativos, de los cuales resta abonar:

5% desde el 1 de agosto más suma de 90 mil pesos

más suma de 90 mil pesos 5% desde el 1 de octubre más suma de 80 mil pesos

Trabajadores de seguros cerró acuerdos de 4,5 y 5%

El Sindicato del Seguro cerró acuerdos paritarios para varias de las ramas centrales de la actividad:

En Generales y ART se brindará un alza del 19% en cuatro tramos, de los cuales quedan por cobrar:

4,5% en agosto

5% en octubre

Y en la rama de Vida y Retiro la suba alcanzará 19,5%, también en cuatro tramos, de los que quedan pendientes:

5% en agosto

4,5% en octubre.

Trabajadores de cadenas de comidas rápidas

La Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros acordó para la rama Servicios Rápidos (CCT 329/2000) el siguiente esquema de pagos, calculado sobre los sueldos de julio 2026:

agosto: asignación no remunerativa del 3,94% para todas las categorías

asignación no remunerativa del 3,94% para todas las categorías septiembre : asignación no remunerativa del 5,7% para todas las categorías

: asignación no remunerativa del 5,7% para todas las categorías octubre: asignación no remunerativa del 7,4% para todas las categorías

asignación no remunerativa del 7,4% para todas las categorías noviembre: se consolidan las subas en una nueva escala de salarios básicos

Las asignaciones no remunerativas en el cuatrimestre mencionado pagan aportes y contribuciones, además de computar para el cálculo de vacaciones, horas extra y otros beneficios.

Recomposición salarial del 11,02% para los trabajadores de entidades deportivas

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) convino, para el personal de clubes de campo (CCT 805/23) una recomposición salarial total del 11,02%, de la cual queda por abonar:

2,7% en agosto

2,5% en septiembre

UPSRA cerró una suba semestral del 17,35% para la seguridad privada

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) realizó un acuerdo semestral para la última mitad de 2026, que involucra aumentos de sueldos escalonados que suman un total de 17,35%, además de una cifra no remunerativa. De este esquema queda pendiente:

Agosto: 2,31% de aumeto y 30.000 pesos no remunerativos

2,31% de aumeto y 30.000 pesos no remunerativos Septiembre : 2,85% de aumeto y 50.000 pesos no remunerativos

: 2,85% de aumeto y 50.000 pesos no remunerativos Octubre : 2,16% de aumeto y 60.000 pesos no remunerativos

: 2,16% de aumeto y 60.000 pesos no remunerativos Noviembre : 2,24% de aumeto y 70.000 pesos no remunerativos

: 2,24% de aumeto y 70.000 pesos no remunerativos Diciembre: 4,01% de aumeto y 120.000 pesos no remunerativos

Los porcentajes de incremento incluyen la actualización tanto del presentismo y los viáticos.

Azucareros (de Ledesma) convino un 30% de incremento en el salario básico

El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL)obtuvo un nuevo incremento para la paritaria 2026/2027 con la empresa Ledesma S.A.A.I., la azucarera más importante del país. Se convino un 30% de incremento en el salario básico, además de una mejora económica total del 30,26%. Y se pagarán dos bonos extraordinarios de $300.000 junto con los haberes de agosto y diciembre 2026 respectivamente. Más allá de ello, el acuerdo incluyó una cláusula de revisión de estas condiciones para noviembre próximo.

Fuera de estos gremios que tendrán por lo trabajado durante agosto un aumento salarial en un porcentaje superior al avance de la inflación, también vale la pena mencionar a los gremios que ataron los incrementos de sueldo de sus afiliados al avance del IPC, como los bancarios y los trabajadores de entidades deportivas en mutuales. Es otra manera de mantener el poder de compra y sin empantanar las negociaciones paritarias, aunque sin aumento del salario real.