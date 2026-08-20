Expertos de Randstad recomiendan una estrategia multicanal para buscar trabajo, y comprueban la efectividad de las redes de contactos y conocidos

Randstad, la compañía de talento líder a nivel global, presentó nuevos datos de su último informe, del que surge que el éxito de la búsqueda laboral de los argentinos depende más de un abordaje multicanal que de un enfoque basado de una plataforma puntual.

Así, a la hora de buscar nuevas oportunidades laborales, los trabajadores argentinos recurren a una amplia variedad de canales, destacándose con niveles similares de preferencia:

la red profesional LinkedIn (55%),

las redes sociales (53%)

portales de empleo o motores de búsqueda (52%)

A una distancia considerable, completan el cuadro de canales más utilizados para buscar empleo las bolsas de trabajo de empresas (34%), las agencias de trabajo (29%), los contactos o referidos (29%), los servicios de empleo público (21%), Google para empleos (19%), las aplicaciones de IA (11%) y las ferias de empleo (9%).

Entrar a trabajar por contactos

Al segmentar las respuestas de quienes específicamente encontraron un nuevo empleo en los seis meses previos, se puede observar que si bien la efectividad para conseguir trabajo es similar entre todos los canales, se destaca particularmente la efectividad de la red de contactos y referidos, que sin estar entre los canales más elegidos (29% vs 56%, 53% y 52%), logra una efectividad muy similar a la del top 3 (26% vs 29%, 23% y 21%). Estos datos confirman la importancia de adoptar una estrategia de búsqueda concurrente y multicanal.

Sobre estos datos, Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, señaló: "En un mercado laboral cada vez más dinámico y competitivo, diversificar los canales de búsqueda de empleo puede marcar la diferencia.

"Las plataformas digitales ampliaron las posibilidades de acceder a nuevas oportunidades, pero las conexiones personales y las redes de contacto continúan teniendo un rol muy relevante, confirmando que el networking sigue siendo una herramienta clave con alta efectividad. Los datos muestran que no existe una única vía que garantice mejores resultados, por lo que combinar distintas estrategias permite aumentar las chances de encontrar el empleo buscado", añadio la CEO.

Dónde buscan trabajo los argentinos, según el Randstad Employer Brand Research 2026

Preferencias según género y edad

La forma en que los argentinos utilizan los distintos canales para la búsqueda de empleo varía según el género y la edad. El informe revela que las redes sociales tienen un peso mayor entre las mujeres como punto de partida de la búsqueda laboral, siendo el primer canal utilizado para la búsqueda por el 57% de las mujeres, frente al 49% de los hombres. Además, son el canal más exitoso para conseguir trabajo para ambos grupos, aunque con una diferencia a favor de las mujeres (31% vs. 27% para los hombres).

Las diferencias también aparecen al analizar el uso de los distintos canales en la búsqueda laboral según grupo generacional. En este sentido, las redes sociales tienen un peso especialmente importante entre los trabajadores más jóvenes, donde el 36% de la Generación Z consiguió trabajo a través de este canal, frente al 26% de los Millennials.

Por su parte, las generaciones mayores dependen más de las conexiones personales y las recomendaciones, reflejando distintos puntos de acceso y redes, más que una efectividad dispar entre los diferentes grupos etarios.

Importancia del contacto cara a cara para la decisión

Si bien la búsqueda laboral comienza y se desarrolla en buena medida a través de canales digitales, la importancia del contacto personal aumenta a medida que el candidato avanza en el proceso.

Según la investigación de Randstad Employer Brand Research 2026, la mayoría de los trabajadores argentinos considera importante reunirse con una persona durante la búsqueda de empleo, y esta valoración crece desde la etapa de exploración hasta la de solicitud. En esta última instancia, el 82% del talento considera fundamental el contacto cara a cara.

Este dato muestra que, aunque las plataformas digitales permiten ampliar el acceso a oportunidades y facilitan distintas formas de búsqueda, las interacciones personales cobran mayor relevancia en los momentos clave del proceso de contratación, cuando el candidato deja de explorar posibilidades y avanza hacia una instancia concreta de aplicación y decisión.

"Mientras que las plataformas digitales y las redes sociales son herramientas fundamentales para diversificar y ampliar el acceso a las ofertas, el contacto humano sigue siendo el factor insustituible en las instancias avanzadas que definen la elección final. Esta expectativa de contacto personal se explica por la necesidad de generación de confianza mutua cuando empresa y candidato se acercan a la instancia decisiva de contratación", agregó Andrea Avila.