Qué sectores siguen contratando jóvenes en Argentina para posiciones en las que la IA siempre será asistida por un trabajador humano

La entrada al mercado laboral nunca fue fácil para los jóvenes argentinos, en un país en el que las tasas del desempleo juvenil casi duplican las del mercado en general. La inteligencia artificial le añadió otra capa más de complejidad a esa situación, automatizando muchas de las tareas y posiciones que antes servían para que los talentos junior hicieran sus primeras armas a nivel laboral. ¿Dónde conseguir entonces el primer empleo?

Para Angie Mastrángelo, capacitadora y mentora en liderazgo, cultura del servicio y experiencia al cliente, la pregunta aparece con fuerza en grandes empresas, especialmente en sectores tecnológicos, donde muchas tareas de entrada como investigar, documentar, ordenar información, o revisar datos, empiezan a ser asistidas o directamente resueltas por herramientas de IA. Pero en las Pymes ve otro escenario.

"En primer lugar, en muchas PyMEs argentinas, la adopción de IA todavía está en una etapa más parcial, más exploratoria, más atada a usos concretos: responder mejor, armar contenidos, preparar propuestas o ahorrar tiempo administrativo. Hay mucho por recorrer antes de pensar que la IA está automatizando roles completos o desplazando experiencias centrales de aprendizaje", aseguró Mastrángelo, quien es también cofundadora de Mastrángelo Molina y líder de Proyectos en BK Capacitación.

Recordó además que cuando una persona ingresa a una Pyme, no suele estar asignada a una sola tarea o área, y el perfil "multitask" que ayuda a "entender el negocio desde la práctica cotidiana" y el contacto directo con los jefes y dueños, es mucho más difícil de automatizar y reemplazar con un algoritmo.

"En una PyME, muchas veces el criterio no está escrito en un manual, está en la cabeza del dueño, de una encargada histórica, de un vendedor con años de oficio. Quien empieza puede estar más cerca de esas conversaciones, de esas decisiones y de esos matices. Mientras algunas organizaciones grandes se preguntan cómo evitar que la IA rompa el primer escalón de aprendizaje, muchas PyMEs todavía tienen algo muy valioso: cercanía con el negocio real, multiplicidad de tareas y contacto directo con las personas que transmiten oficio", añadió Mastrángelo.

Espacios donde encontrar el primer empleo en la era de la IA

Por su parte, Martín Bravi, cofundador y director de Nauta Group, observa en que ve que hay posiciones junior afectadas por el avance de la IA en áreas como atención al público, en bancos o empresas de cobranzas, "donde el chatbot está reemplazando a algunos puestos netamente operativos." Añadió que "todavía no se nota ese cambio en lo que es puestos junior en general. A nosotros como consultora nos siguen pidiendo cotizaciones de búsquedas junior."

Consultado por iProfesional sobre qué sectores o actividades siguen demandando perfiles jóvenes, mencionó instantáneamente el industrial: "En lo que tiene que ver con ese nicho, los jóvenes profesionales y las pasantías, los juniors de escuelas técnicas, se sigue incentivando y sigue funcionando muy bien. En ese tipo de industria la IA aparece en automatización de máquinas y procesos, en efectivización, pero siempre supervisado por un ser humano. Lo mismo que el sector de turismo y hotelería."

Por otra parte, coincide en que las Pyme son todavía una fuente de trabajo para quienes buscan su primera experiencia laboral, y la buena noticia es que el 70% de las empresas son pequeñas y medianas. "A los decisores de las Pymes también les cuesta tomar la determinción de automatizar, porque hay mucha información pero también eso puede desorientar o generar incertidumbe. Las implementaciones en muchos casos son caras. Entonces, el empresario Pyme sigue apostando por el talento joven y el desarrollo de carrera," añadió.

"Así es que en un momento en el que algunas tareas iniciales empiezan a transformarse por la IA, las PyMEs pueden seguir siendo lugares donde se aprende haciendo, mirando, preguntando, equivocándose y conversando con quienes tienen experiencia. Conservan algo que puede volverse cada vez más valioso: la posibilidad de formar personas en contacto directo con la realidad del trabajo", coincidió Mastrángelo.

La IA elevó la vara de los que se espera de los junior

Con apuntar a un determinado sector o segmento del mercado no alcanza para conseguir el ansiado primer trabajo. Se le atribuye al artista Pablo Picasso la máxima "que la inspiración te encuentre trabajando", y lo mismo ocurre en el mercado laboral. Hay que estar preparado para aprovechar las oportunidades que se presentan.

Bravi recomienda no dejar de "prepararse para lo que el mercado pide", y menciona la centralidad de las escuelas técnicas: "sus egresados son muy valiosos en el mercado".

Desde Adecco Argentina reconocen que la IA está cambiando la forma en que las personas ingresan, evolucionan y construyen sus carreras profesionales. A la vez, la IA está modificando simultáneamente las competencias que demandan las empresas.

Es un fenómeno qu se está dando en simultáneo en todo el mundo. La mencionada consultora de talento referencia un informe de la empresa de data especializada en el mundo del trabajo, Revelio Labs, que en agosto del año pasado encontró ya que las vacantes para posiciones de nivel inicial en Estados Unidos disminuyeron cerca de un 35% en 18 meses, una tendencia vinculada en gran parte a la automatización de tareas tradicionalmente realizadas por perfiles junior.

En este escenario, la ventaja competitiva ya no dependerá exclusivamente de incorporar herramientas de IA, sino de preparar a las personas para utilizarlas de manera estratégica. "La inteligencia artificial no viene a reemplazar el talento humano, sino a redefinir la forma en que generamos valor. Hoy el desafío ya no es adoptar IA, sino preparar a las personas para trabajar junto a ella," señaló Camila Nievas, IT Talent Acquisition Specialist de Adecco Argentina.

Entonces, se trata de asumir que esas posiciones que hacían tareas repetitivas, sencillas y de poco valor agregado, pero representaban una chance de empleo para alguien sin experiencia, ya no van a ser tan masivas o incluso se van a eliminar. Las personas tendrán que elevar el nivel de lo que ofrecen y apuntar a aquello que está en demanda. Esto marca no un reemplazo de los junior sino de las habilidades que se espera que ésto pongan en juego una vez que son contratados.

Según Adecco Argentina, las empresas buscan cada vez más perfiles capaces de interpretar información, resolver problemas, colaborar con distintas áreas y utilizar tecnologías de IA desde etapas tempranas de su carrera. La experiencia continúa siendo importante, pero también lo son la capacidad de aprendizaje, el pensamiento crítico y la adaptabilidad. "La ventaja competitiva ya no estará dada únicamente por la incorporación de tecnología, sino por la capacidad de sus equipos para adoptarla, generar valor a partir de ella y seguir aprendiendo. En ese contexto, invertir en la selección y desarrollo de las personas deja de ser una iniciativa de recursos humanos para convertirse en una decisión estratégica de negocio", concluyó la IT Talent Acquisition Specialist de Adecco Argentina