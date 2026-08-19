El 46% de las PyMEs argentinas exige saber de IA como requisito para entrar a trabajar, según Deel

Casi la mitad de las PyMEs en el país pide manejo de IA en sus búsquedas laborales, aunque la formación interna sigue siendo una materia pendiente

El estudio de Trendsity para Deel advierte que la distancia entre los requisitos que se exigen a los candidatos para una búsqueda laboral en una pequeña o mediana empresa (PyME) argentina y los esfuerzos que esas compañías hacen para capacitar en habilidades necesarias, puede derivar en escasez de talento. La habilidad más pedida es el uso cotidiano de Inteligencia Artificial (IA) generativa (92%). El 46% de las compañías relevadas en el informe exigen manejo de estas herramientas para contratar a un nuevo postulante, pero puertas adentro, solo el 36% capacita a su propia gente en IA. "Saber usar IA dejó de ser un plus y se volvió una expectativa habitual al contratar, aunque todavía casi nunca se exija como condición obligatoria", apunta.

El reporte se basa en las respuestas relevadas entre 218 responsables de Recursos Humanos, Administración y Dirección de empresas de hasta 1.000 empleados. El 54% de ellos cree que quien no domine estas herramientas quedará fuera del mercado laboral en menos de cinco años, y son quienes ya la usan los más convencidos: entre ellos la cifra trepa al 78 por ciento.

Para Deel, el tipo de habilidad que se busca es concreto y práctico: entre quienes valoran estas competencias, el 92% le da prioridad al uso cotidiano de IA, muy por encima de la automatización de procesos (68%) o el análisis de datos (64%). La programación de modelos queda última en la lista de prioridades de RR.HH., con apenas 11%. "El foco está puesto en el uso práctico y diario de la IA, mientras que el conocimiento técnico especializado ocupa un lugar marginal", indicó la empresa de gestión global de nómina.

En ese marco, solo el 17% considera que la IA reemplazará trabajo humano. El 83% no anticipa reducciones de personal a causa de la tecnología. Pero el 58% si considera que los roles humanos cambiarán a la luz de esta tecnología: "El temor al reemplazo masivo es minoritario. La lectura dominante es la reconversión: los puestos cambian, no desaparecen."

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Pese a esa certeza, la inversión en formación no acompaña. Solo el 11% tiene un programa formal de capacitación en IA y otro 25% forma a su gente de manera informal u ocasional. Del resto de las firmas consultadas, el 28% dice tenerlo en planes para los próximos doce meses y el 37% no lo considera una prioridad, una postura que se acentúa en las empresas más chicas (51%).

Esa distancia entre lo que se exige y lo que se enseña encierra un riesgo concreto. Si la exigencia al contratar no se traduce en formación interna, la brecha de talento se ensancha: las empresas terminan en competencia por talento capacitado en IA, en lugar de desarrollar esa capacidad en los equipos que ya tienen.

IA como requisito para un empleo, informe de Trendsity para Deel sobre IA de RRHH

"Hoy muchas empresas piden saber usar IA al contratar, pero no la enseñan puertas adentro. Pedir afuera lo que no se forma adentro es el camino más corto a una brecha de talento", señala Natalia Jiménez, directora de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de Deel.

"La buena noticia es que la habilidad más buscada es usar IA generativa en el día a día, algo que se puede enseñar sin un equipo técnico dedicado", agrega Jiménez. "Formar al equipo que ya se tiene suele ser más rápido y realista que salir a competir por perfiles escasos en el mercado."

El estudio deja una señal para las áreas de gestión de personas: la competencia por talento con habilidades de IA ya empezó, y por ahora las empresas la enfrentan casi toda en la búsqueda externa, con poca inversión en desarrollar esa capacidad en sus propios equipos. Cerrar esa distancia es, sobre todo, una decisión de formación.

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Otro segmento del estudio de Trendsity para Deel muestra cómo, a contramano de lo que suele indicar el sentido común y varios "gurúes" de Recursos Humanos, en las PyMEs los procesos estandarizados y repetitivos no se hacen con IA sino que se completan con el software tradicional que ya se venía utilizando. El 74% utiliza software, así sea propio, contratado, o una combinación de ambos. Pero en un 26% de los casos se sigue utilizando el Excel o programas similares. "El uso manual se concentra en las más chicas: 55% de las empresas de hasta 49 empleados aún gestiona RR.HH. sin software, frente a apenas 14% en las de 50 a 499" relevadas, según aclaró Trendsity.

Respecto de aquello que no se gestiona con software tradicional, la consultora consideró que las áreas de Recursos Humanos se están manejando "a dos velocidades", con y sin gestión de IA. El 42% usa software con IA en al menos un proceso de talento (selección, onboarding, analytics, capacitación, evaluación y clima) mientras que 15% usa software con IA en al menos un proceso administrativo, como los de nómina, cumplimiento, asistencia, beneficios y comunicación.

En qué usan IA o Software las PyMEs, informe de Trendsity para Deel sobre IA de RRHH

"Donde hay criterio -elegir, evaluar y desarrollar talento- la IA ya está presente. Donde hay trámite -nómina, cumplimiento, asistencia- predomina el software tradicional", concluye Trendsity. Es decir, a contramano de lo que se piensa, la inteligencia artificial fluye en aquellos procesos que no pudieron automatizarse con software y siguen requiriendo criterio humano.

"El núcleo administrativo , digitalizado casi por completo pero sin IA, es el territorio más maduro -y más vacío- para la siguiente etapa de incorporación de tecnología. La innovación está priorizando áreas donde aporta valor cualitativo y estratégico, revelando una oportunidad de mercado para llevar algoritmos predictivos hacia la optimización puramente operativa", se lee en el reporte enviado a iProfesional.

A la vez, se identifica que el valor que buscan las PyMEs argentinas en la tecnología de RR.HH. es, ante todo, operativo. La experiencia del empleado y el ahorro de costos quedan en un segundo plano, como se puede ver en el siguiente cuadro.

Lo que entiende la consultora es que al adquirir tecnología, lo que buscan las firmas relevadas es "ordenar la operación" y mejorar la eficiencia: En ese marco, "el relato de la 'IA transformadora' todavía no permea: se adopta tecnología para hacer lo mismo, mejor, no para reinventar el área." Lo administrativo (nómina 93% , cumplimiento 99%, beneficios 90%) ya está sistematizado con software tradicional. Es un territorio consolidado sin IA. En tanto que esa herramienta si asoma en selección y onboarding (38%), pero desempeño, capacitación y clima todavía descansan en el Excel (27–39%).

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Sobre este tema, el informe es tajante. Si la implementación de IA no es mayor en las empresas no es porque las personas no la pongan en práctica. Los obstáculos son económicos o culturales.

"Los dos frenos con mayor cantidad de menciones son el costo de implementación (70%) y la preferencia por lo tradicional (63%): la decisión es económica y cultural, no técnica. Apenas el 29% menciona complejidad técnica y el 21% desconocimiento: implementar no se percibe como el obstáculo", afirma el estudio.

Para qué incorporan la IA las PyMEs, informe de Trendsity para Deel sobre IA de RRHH

Además, la encuesta mostró un sesgo de tamaño: el 66% de los consultados no considera que su empresa valga la inversión necesaria para esta implementación. "La percepción de 'no es para nosotros' funciona como un autodescarte previo a evaluar la tecnología". Entre quienes aún no usan IA (61%), la barrera dominante es de percepción de valor ("no la necesitamos" o "somos chicos") muy por encima del precio o la complejidad técnica.

Por otra parte, el 44% coincide en que la privacidad y la complejidad técnica son barreras de fondo. Lejos de ser menor, es una preocupación latente que aflora cuando se la nombra en la encuesta, y el 75% que ya usa IA (75%) son los que más señalan el riesgo de datos.

Entre quienes planean incorporar IA, la automatización de los procesos de selección (52%), evaluación (57%) y capacitación (39%) son los procesos en consideración para avanzar primero. Capacitación, analytics, evaluación, selección y onboarding proyectan IA por encima del 58% de las inversiones en software de talento: la próxima ola de software de talento nace con IA incorporada.

Selección de personal, la puerta de entrada de la IA a Recursos Humanos

"La IA se concentra en atraer y desarrollar talento, no en su administración. Y la adopción crece con fuerza conforme aumenta el tamaño de la empresa," según el reporte de Trendsity para Deel. La adopción salta del 20% en empresas de hasta 49 empleados al 63% en las de 500 a mil. La escala habilita o exige la IA en la gestión de personas. Aún así, el 95% de los consultados en empresas de más de 500 personas y el 81% en las PyMEs, detecta el riesgo que esto conlleva, ya que "la adopción de IA en el reclutamiento introduce el riesgo de sesgos y pérdida del ‘toque humano’ en la selección de personal."

"La IA entró justamente por donde más recelo genera: selección y contratación son su puerta de entrada (34% y 35% respectivamente). Pero el entusiasmo no es unánime: solo el 59% le reconoce mayor objetividad -y son quienes ya la usan (89%) los más convencidos-, mientras un 86% teme sesgos y pérdida del criterio humano. El desafío no es técnico sino de gobernanza : transparencia y supervisión humana para que la promesa de objetividad no reproduzca los sesgos que busca evitar", apunta la consultora.

Ahora bien, quienes adoptan IA para estos procesos no eligen una sola herramienta: 1 de cada 3 usa seis o más tipos distintos. La IA generativa de consumo funciona como puerta de entrada, pero ya se combina con módulos especializados de RR.HH.