Los beneficios de habilitar la función "Open to Work" en el perfil de LinkedIn y las dos desventajas para quienes buscan trabajo

LinkedIn es la red social para encontrar trabajo y oportunidades profesionales por excelencia. Aún así, muchos usuarios lo ven como un espacio donde dejar el CV y construir una marca personal de experto, en lugar de demostrar que se está considerando un cambio de empleo o necesitando una nueva posición. Por eso, muchos no quieren activar la función "Open tu Work" (abierto a trabajar) que ofrece la plataforma para señalar precisamente que se reciben ofertas de trabajo.

Es la gran polémica que despertó LinkedIn en 2020 cuando en medio de la pandemia de COVID-19 lanzó por primera vez esta imponente función que agrega un marco verde a la foto de perfil del usuario que la activa, con la leyenda "Open to Work".

No hay estadísticas actualizadas y oficiales de LinkedIn sobre cuántos candidatos hacen uso de este recurso en 2026 y cuán efectivo es para conseguir trabajo, pero en sus comunicaciones oficiales la red profesional que es propiedad de Microsoft siempre asegura que esto multiplica las chances de que el CV sea visto por reclutadores y que quienes lo activan reciben más mensajes con ofertas de trabajo.

Ventajas de activar la insignia de "abierto para trabajar"

De acuerdo a distintas publicaciones en LinkedIn, la insignia verde aumenta la visibilidad del perfil y señala que el usuario está "Disponible para trabajar".

A la vez, actualizar la configuración con frecuencia y abrir conversaciones al respecto con los contactos es una buena manera no invasiva de romper el hielo con los colegas, y asi conocer las tendencias del sector, las necesidades de contratación y los rangos salariales, etc. Es una forma de mantenerse preparado para posibles oportunidades laborales.

Combinar la insignia con publicaciones periódicas en LinkedIn y un perfil claro y actualizado, que resalte la experiencia y logros, facilita que los reclutadores comprendan el valor de ese usuario y lo consideren para puestos relevantes.

Pasos para activar Open to Work

Configurar el perfil de LinkedIn para que se muestre "Disponible para trabajar" es muy sencillo:

Ingresar a LinkedIn con usuario y contraseña

Hacer clic en el botón "Ver perfil" que aparece dentro del menú del borde superior izquiero de la pantalla, dentro del perfil personal.

Hacer clic en el botón azul "Abierto a" que aparece debajo de la foto de perfil.

que aparece debajo de la foto de perfil. Hacer clic en la primera opción: "Buscar un nuevo trabajo".

Especificar el tipo de trabajo buscado, con las categorías disponibles.

En ese marco se encontrará luego la sección "Visibilidad" , en la parte inferior de la ventana emergente, desde donde se selecciona que la insignia sea visible para todos o solo para los reclutadores.

, en la parte inferior de la ventana emergente, desde donde se selecciona que la insignia sea visible para todos o solo para los reclutadores. Guardar los cambios haciendo clic en "Añadir al perfil".

Una vez activado el modo Open to Work, el sistema mismo le propondrá al usuario publicar una actualización hablando de ello a su red de contactos.

Las desventajas del modo Open to Work en LinkedIn

Si el objetivo de estar activo en LinkedIn tiene que ver con conseguir oportunidades laborales y esta función incrementa las chances de llegar a ese objetivo, ¿por qué no todos los profesionales en búsqueda activa la usan? La respuesta simple es que no quieren parecer desesperados por conseguir trabajo, porque da mala imagen. LinkedIn es, a fin de cuentas, un espacio para construir la propia marca personal.

Pero las explicaciones sobre los principales motivos para no activar esta modalidad no finalizan allí. Los principales motivos son:

No ser la "foto de la desesperación" en LinkedIn : no es un tema de mera vergüenza o pudor profesional. En una conversación con un seleccionador de personal, un candidato que se encuentra en una situación de mayor urgencia por conseguir trabajo, pierde capacidad de negociar mejores condiciones laborales. Sería el equivalente a mostrar las cartas antes de tiempo en una partida.

: no es un tema de mera vergüenza o pudor profesional. En una conversación con un seleccionador de personal, un candidato que se encuentra en una situación de mayor urgencia por conseguir trabajo, pierde capacidad de negociar mejores condiciones laborales. Sería el equivalente a mostrar las cartas antes de tiempo en una partida. Atraer al público equivocado: así como la mayoría de los usuarios de LinkedIn son reclutadores con vacantes honestas de empleo para cubrir, también existen otros usuarios que están a la búsqueda de personas de las cuales aprovecharse en medio de su necesidad, haciendo pasar por empleos otro tipo de oportunidades de hacer dinero que pueden resultar ser estafas. Algunos piensan que señalar la necesidad imperiosa de conseguir trabajo con la mencionada insignia puede atraer a este tipo de aprovechadores.

Estos son los dos miedos más reiterados sobre habilitar el modo Open to Work en LinkedIn, aunque hay también otras desventajas, como señalarle al actual empleador que se está en búsqueda laboral activa.

La manera discreta de usar Open to Work

Muchos usuarios de LinkedIn tienen verguenza de utilizar la función que indica que están abiertos a un nuevo empleo, pero otros no lo hacen por miedo de que eso moleste a su actual empleador.

Pero desde hace unos años el modo "Open to Work" de LinkedIn incluye la opción de que el banner verde que aparece en torno a la foto de perfil se muestre solo a los reclutadores que indican que están buscando personal en esta red para profesionales. Es la forma más discreta de usar esta opción para buscar trabajo, ya que no aparecerá el marco verde a todos los usuarios que visiten el perfil.

Lo mencionó la Vicepresidenta de Comunicaciones de LinkedIn y experta de carrera, Catherine Fisher en las entrevistas que dio el mes pasado a medios norteamericanos. Sobre la vergüenza de parecer desesperado por un empleo en LinkedIn, ella afirma que, además, "El estigma está empezando a desaparecer".

"Tanto si te han despedido, como si tu empresa se ha reestructurado o simplemente estás listo/a para un nuevo reto, ser transparente sobre tu búsqueda de empleo puede ayudar a que más reclutadores y personas de tu red te encuentren", incluyó en una nota de julio 2026 con Andrew Seaman, uno de los editores principales del equipo de LinkedIn News.

Cómo usar efectivamente Open to Work de Linkedin para conseguir trabajo

Con activar el banner verde de Open to Work en el perfil de LinkedIn no basta; las ofertas de trabajo no lloverán del cielo.

En principio, la insignia además permite aclarar para qué empleos o títulos el usuario se encuentra disponible, así como sus habilidades principales. Completar esto es muy importante ya que se mostrará a los seleccionadores que visiten el perfil.

Además, Catherine Fisher recomienda acompañar la activación de Open to Work con una publicación de LinkedIn que hable de ello, y en ese marco aclarar:

Qué trabajos se buscan

Las habilidades con las que se cuentan

En qué áreas puedes aportar valor a un empleador

Es una buena sugerencia para aprovechar todo el potencial del modo Open to Work en LinkedIn. Aunque claro que nada de todo esto sirve si el usuario se encarga de mantener una presencia activa en la red, de activar el modo "Disponible para trabajar" pero con un perfil desactualizado o incompleto. El CV cargado en LinkedIn es el primer paso ineludible para que una búsqueda laboral profesional en esa red tenga éxito.