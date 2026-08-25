El CEO de Weiss Burger cuenta los planes de expansión y cómo entrar a trabajar a la cadena

El CEO de Weiss Burger revela el plan de expansion en Argentina y la region. Busqueda de personal y requisitos para postularse al empleo

Inauguró su primer Auto Weiss en Canning e impulsa franquicias en Uruguay, Chile y México, generando más de 230 empleos.

Weiss Burger, la cadena de hamburgueserías patagónica, acelera su expansión con nuevos locales, llegando al 50% de las provincias.

La cadena de hamburgueserías nacida en Bariloche, Weiss Burger, continua su plan de expansión local e internacional, con su primer Auto Weiss en el barrio bonerense de Canning, inaugurando así un nuevo formato. La firma tiene presencia en Uruguay y en breve desembarcará en otros dos países de Latinoamérica. Además, este año llegará al 50% de las provincias argentinas, y para ello está contratando personal y preparando su propio programa de pasantías.

Pablo Torres Tremul, CEO de Weiss Burger, le contó a iProfesional cuáles son los perfiles más buscados y las claves para sumarse a esta compañía en pleno despegue.

Qué es Weiss Burger y cuáles son sus planes de crecimiento

Fundada en 2018 en el corazón de la Patagonia, la empresa nació con un modelo basado en productos elaborados con insumos seleccionados, locales diseñados junto a uno de los estudios de arquitectura más reconocidos del país y un equipo capacitado bajo altos estándares de atención. En menos de 10 años, Weiss cuenta con 27 locales en Argentina -tres propios y 24 franquicias- y uno en Uruguay. En 2026 se sumarán 15 en total, todos franquiciados.

"Hoy estamos en Provincia de Buenos Aires -desde Olivos, San Isidro, Tigre hasta La Plata, Cariló, Pinamar, Mar del Plata, entre otas ciudades-, Jujuy, Tucumán, Salta, Mendoza, Catamarca, Córdoba (Capital y Carlos Paz), Río Negro, Neuquén y Santa Fe. Próximamente, estaremos abriendo en dos nuevas provincias, San Luis y La Rioja, con lo que ya estamos presentes en el 50% de las provincias argentinas. Además tenemos nuevas aperturas en Córdoba, y provincia de Buenos Aires", contó Torres Tremul.

Los locales de Uruguay se desarrollan bajo el modelo de Master Franquicia. El local actual está en la ciudad de Punta del Este, y hay inauguraciones previstas en Montevideo y La Barra que se concretarán en 2026.

¿Qué hace a Weiss Burger un negocio altamente exportable? "Como modelo sostenemos el concepto arquitectónico, la experiencia y la comunidad que distingue a Weiss, es parte de nuestra ventaja competitiva. En lo que respecta a producto, desarrollamos una red de proveedores globales que pueden abastecernos en otros países y desarrollamos proveedores locales de carne por ejemplo que respetan el blend original de nuestras hamburguesas", reveló el CEO de la cadena.

No obstante, aseguró que la compañía también hace y tiene previsto hacer "tropicalizaciones" de parte de su carta tradicional, para adaptarse a los usos y costumbres de otros países: "En Uruguay lo hemos hecho, en Chile y en México, donde tenemos previsto desembarcar en el 2027, ya estamos adaptando la carta para sostener nuestra base de productos que nos distinguen pero a la vez tener parte de ella más afín a los gustos locales."

Cuánto sale abrir una franquicia de Weiss Burger

Esta expansión dentro y fuera del país es en gran parte posible gracias al modelo de franquicia.

Para abrir un local franquiciado de la marca en Argentina, se requiere un establecimiento de entre 120 y 150 metros cuadrados y una inversión desde u$s1.250 por metro cuadrado. La empresa asegura que el recupero estimado de la inversión es de 26 meses y la rentabilidad mensual proyectada oscila entre el 17% y el 20%, según la ubicación y el desempeño de cada unidad.

El modelo de franquicia incluye acompañamiento integral desde la elección del inmueble hasta la apertura, capacitación permanente, soporte operativo, comercial y de marketing, acuerdos con proveedores estratégicos y herramientas tecnológicas para la gestión.

Weiss Burger adapta su carta a los países donde desembarca. Imagen: Weiss Burger.

Cómo entrar a trabajar a Weiss Burger

La contratación de personal acompaña la expansión de Weiss Burger. El CEO indicó que con cada nuevo local tradicional de la firma, propio o franquicia, se suman en promedio 15 personas al equipo. "Tenemos previsto abrir este año 15 locales, así que nuestros franquiciados incorporarían aproximadamente unos 230 empleados", calculó.

"Los perfiles que buscamos para locales propios, y los que recomendamos a nuestros franquiciados, son personas que tengan principalmente un enfoque en el servicio, la calidad y con como característica importante la proactividad," afirmó Torres Tremul al ser consultado sobre qué requisitos y características en común buscan para el equipo de la cadena.

Por otra parte, en lo que respecta a la empresa franquiciante, para la estructura de acompañamiento, control y desarrollo de la red, la empresa enfoca en sumar perfiles con experiencia en puestos similares en otras compañías con sucursales o franquicias, con un amplio desarrollo territorial. "Estamos creciendo rápidamente y necesitamos incorporar principalmente personas experimentadas. Además estamos desarrollando un programa de pasantías con instituciones educativas locales para incorporar otros perfiles", aclaró el directivo.

Qué beneficios corporativos ofrece

Por el crecimiento "explosivo" de la cadena en el último año y medio, la cartera de beneficios para empleados por encima de aquellos que son por ley, se encuentra en pleno desarrollo.

Pero hace tres meses se dio un paso muy importante en materia de capacitación interna, con el lanzamiento de la Academia WEISS. Según Torres Tremul, es un proyecto estratégico que busca :

Capacitar gerentes de sucursal a través de un programa de formación de gerentes de negocios junto a una institución educativa de Córdoba.

Fortalecer los procedimientos a través de capacitaciones híbridas a empleados.

Fortalecer la cultura organizacional.

Desarrollar franquiciados con visión estratégica de negocio.

Dónde enviar el CV a Weiss Burger

Con el éxito de esta cadena de hamburgueserías, es lógico que muchas personas quieran encontrar un trabajo que les permita sumarse.

La compañía cuenta con una página web pero no tiene aún un portal de carreras en el cual ver las vacantes disponibles en tiempo real.

No solo eso, sino que las franquicias realizan sus propios procesos de selección y contratación de personal, lo que hace aún más difícil que los candidatos puedan enviar su CV y sean considerados para incorporarse.

Entonces, la forma de postularse a empleos en Weiss Burger es siguiendo su perfil de Instagram. Cada vez que se genera una vacante se comunica por esa vía, con las direcciones de correo correspondientes a las cuales remitir su CV en cad caso.

Nuevo modelo de restaurante "drive-thru"

En agosto, Weiss Burger inauguró Auto Weiss Canning, el primer Drive-Thru de su historia, y dio un paso estratégico en la evolución de la marca. Este local es el único en su clase por ahora y es propio, no franquiciado.

El nuevo formato permite realizar el pedido, retirarlo y continuar el recorrido sin descender del vehículo; una propuesta que responde a la creciente demanda de experiencias de consumo más ágiles y convenientes.

"Este primer Auto Weiss marca un antes y un después para nuestra compañía. No se trata solamente de abrir un nuevo local, sino de incorporar una forma distinta de relacionarnos con nuestros clientes. Queremos seguir creciendo con formatos que acompañen sus hábitos de consumo, sin perder la calidad ni la experiencia que distinguen a Weiss desde nuestros comienzos" aseguró Tomi Weiss, Founder de Weiss Burger.

Las obras sobre el local ya existente demandaron una inversión de u$s700.000. La inauguración reunió a clientes y vecinos en una jornada que comenzó con una caravana de vehículos y continuó con música en vivo, entretenimiento y distintas propuestas para celebrar la llegada del primer Auto Weiss.

Se trata de un paso más en la expansión de Weiss Burger en Argentina y en el exterior. La profesionalización de su área de personal, la formación de nuevos líderes para locales y territorios, así como expertos en acompañamiento de franquicias, serán ingredientes esenciales del éxito de ese objetivo, que implica multiplicar exponencialmente el personal.