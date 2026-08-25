Los valores inéditos en las subas salariales para trabajadores del transporte generan inquietud sobre el verdadero impacto en el recibo final

Los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán en septiembre de 2026 el último incremento previsto en el acuerdo salarial firmado entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros.

El esquema paritario correspondiente al período julio-septiembre estableció aumentos escalonados para el básico conformado, junto con una actualización de los viáticos y el pago de una gratificación extraordinaria no remunerativa. De esta manera, el básico conformado para septiembre quedó establecido en $1.707.175,88, que representa la base de referencia para la liquidación de haberes del último mes del acuerdo paritario.

A ese importe se agregan otros conceptos previstos por el convenio colectivo, entre ellos los viáticos de $22.000 por jornada trabajada y una gratificación extraordinaria no remunerativa de $60.000 correspondiente al último tramo del acuerdo.

La suma que finalmente recibe cada trabajador puede diferir del básico conformado establecido en la escala, ya que la liquidación depende de los adicionales convencionales, la antigüedad, la cantidad de jornadas trabajadas y otros conceptos que correspondan en cada caso.

Cuánto cobra un chofer de colectivo en septiembre de 2026

La escala salarial vigente para septiembre establece un básico conformado de $1.707.175,88 para el personal de conducción de colectivos del AMBA.

Además del básico, durante este mes se incorporan los siguientes conceptos:

Básico conformado: $1.707.175,88

Gratificación extraordinaria no remunerativa: $60.000

Viáticos: $22.000 por cada jornada efectivamente trabajada

Los tres conceptos forman parte del esquema acordado por la UTA y las empresas del sector para el trimestre julio-septiembre de 2026.

El básico conformado funciona como referencia para la liquidación de los haberes establecidos en la escala salarial, pero no equivale necesariamente al monto neto que cada chofer recibe en su cuenta bancaria o percibe luego de las deducciones correspondientes, ya que la remuneración final también puede incorporar adicionales vinculados con la antigüedad y otros conceptos previstos por el convenio colectivo aplicable a los trabajadores del transporte automotor de pasajeros.

Cómo aumentó el básico de los colectiveros entre julio y septiembre

El acuerdo salarial estableció una actualización progresiva del básico conformado durante los tres meses que comprende la paritaria.

En julio de 2026, el básico conformado quedó fijado en $1.645.721,36. Para agosto, el importe pasó a $1.676.990,06, mientras que en septiembre alcanzó los $1.707.175,88.

La evolución mensual fue la siguiente:

Julio: $1.645.721,36

Agosto: $1.676.990,06

Septiembre: $1.707.175,88

Entre el valor correspondiente a julio y el establecido para septiembre existe una diferencia de $61.454,52 en el básico conformado.

El mecanismo utilizado por las partes contempló incrementos consecutivos durante el trimestre. De esta manera, el último tramo de la actualización se aplica sobre los haberes correspondientes a septiembre.

La escala no establece que todos los trabajadores reciban exactamente el mismo ingreso mensual, dado que el sueldo depende de los distintos componentes que forman parte de la liquidación.

Cuánto se paga de viáticos a los choferes de colectivos

Otro de los componentes modificados por el acuerdo salarial fueron los viáticos diarios correspondientes al personal de conducción.

El importe se incrementó de manera escalonada durante el período paritario. En julio, los viáticos quedaron establecidos en $20.000 por jornada trabajada. En agosto pasaron a $21.000, mientras que en septiembre alcanzaron los $22.000 por día.

La evolución quedó definida de la siguiente manera:

Julio: $20.000 por jornada

Agosto: $21.000 por jornada

Septiembre: $22.000 por jornada

Por lo tanto, un trabajador que cumpla 24 jornadas durante septiembre acumularía $528.000 en concepto de viáticos, de acuerdo con el valor diario establecido para ese mes.

Este cálculo surge de multiplicar los $22.000 correspondientes a cada jornada por 24 días trabajados. El monto efectivo puede variar según la cantidad de jornadas realizadas por cada empleado durante el período de liquidación.

Los viáticos constituyen un concepto diferente del básico conformado y deben considerarse por separado al analizar la composición del ingreso mensual de los trabajadores.

Qué adicionales puede cobrar un chofer de colectivo

El básico conformado no constituye por sí solo el total de la remuneración mensual de un chofer de colectivos.

La liquidación puede incluir otros conceptos establecidos por el convenio colectivo y por las condiciones particulares de cada trabajador. Entre ellos se encuentra el adicional por antigüedad, que depende de los años de servicio, además de otros adicionales convencionales que puedan corresponder.

También debe contemplarse la gratificación extraordinaria acordada para septiembre.

En el último tramo de la paritaria se estableció una gratificación extraordinaria no remunerativa de $60.000. Este concepto se suma a los valores correspondientes al básico y a los viáticos, aunque tiene un tratamiento diferente al de los conceptos remunerativos.

Por ese motivo, para determinar cuánto cobra efectivamente un chofer en septiembre no alcanza con observar solamente el básico conformado. La remuneración final surge de la suma de los distintos conceptos aplicables y de las deducciones correspondientes.

La antigüedad y los adicionales convencionales pueden generar diferencias entre los haberes de trabajadores que cumplen tareas de conducción bajo el mismo convenio.

Cuánto suma el básico y la gratificación en septiembre

Si se consideran únicamente el básico conformado de $1.707.175,88 y la gratificación extraordinaria de $60.000, el total alcanza los $1.767.175,88, antes de incorporar los viáticos y otros adicionales y sin contemplar las deducciones que correspondan.

A ese importe deben agregarse los viáticos según la cantidad de jornadas efectivamente trabajadas durante septiembre.

Por ejemplo, con 24 jornadas, los viáticos representarían $528.000. En ese escenario, la suma del básico conformado, la gratificación extraordinaria y los viáticos alcanzaría $2.295.175,88, antes de considerar otros adicionales y las deducciones correspondientes.

Este cálculo sirve como referencia sobre la composición de los conceptos previstos para septiembre, pero no implica que ese sea el salario neto que recibirá cada trabajador.

La cantidad de jornadas, la antigüedad y los adicionales establecidos por el convenio pueden modificar el resultado de cada liquidación.

Cómo fue el acuerdo salarial de la UTA para 2026

La UTA y las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros acordaron una actualización salarial para el período comprendido entre julio y septiembre de 2026.

El entendimiento contempló incrementos escalonados sobre el básico conformado, además de modificaciones en el valor de los viáticos y el pago de una suma extraordinaria.

Durante el trimestre, el básico pasó de $1.645.721,36 en julio a $1.676.990,06 en agosto y finalmente a $1.707.175,88 en septiembre.

Los viáticos siguieron una evolución similar. El valor establecido para julio fue de $20.000 por jornada, aumentó a $21.000 en agosto y llegó a $22.000 en septiembre.

El acuerdo también determinó el pago de una gratificación extraordinaria no remunerativa de $60.000 durante septiembre.

De esta forma, la estructura salarial prevista para el último mes del acuerdo combina el nuevo básico conformado con los viáticos actualizados y la suma extraordinaria.

Qué pasará después de septiembre con el salario de los colectiveros

El acuerdo salarial vigente comprende hasta septiembre de 2026. Por lo tanto, los valores establecidos para ese mes corresponden al último tramo de la paritaria.

Según lo acordado entre las partes, durante septiembre se prevé una nueva instancia de negociación para analizar la evolución salarial y definir las condiciones correspondientes al período siguiente, lo que determinará si se mantiene la estructura vigente, si se incorporan nuevos incrementos o si se modifican otros componentes de la remuneración.

Hasta que exista un nuevo acuerdo, la escala correspondiente a septiembre mantiene como referencia un básico conformado de $1.707.175,88, viáticos de $22.000 por jornada trabajada y una gratificación extraordinaria no remunerativa de $60.000.

Para los trabajadores del transporte de pasajeros del AMBA, esos valores constituyen la base de la liquidación correspondiente al último mes contemplado por el acuerdo salarial firmado entre la UTA y las empresas del sector.

La remuneración que finalmente perciba cada chofer dependerá de la aplicación de todos los conceptos correspondientes a su situación laboral, incluida la antigüedad, los adicionales convencionales, la cantidad de jornadas trabajadas y las deducciones que correspondan.