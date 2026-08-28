Los agentes de propaganda médica tienen una escala salarial propia y oportunidades laborales que convierten a esta actividad en una alternativa atractiva

En un mercado laboral donde muchas personas buscan empleo con buenos sueldos y posibilidades de crecimiento, algunas actividades mantienen remuneraciones por encima del promedio. Una de ellas es la de agente de propaganda médica, conocido habitualmente como visitador médico.

La actividad está regulada por el Convenio Colectivo de Trabajo 119/75 y cuenta con una escala salarial específica. La última actualización acordada entre el gremio y las cámaras empresarias del sector llevó el ingreso mínimo garantizado a $2.242.335,83.

Ese monto funciona como referencia para los trabajadores alcanzados por el convenio, mientras que el salario puede incrementarse según la antigüedad y otros componentes de la remuneración.

Cuánto gana un visitador médico en 2026

La última escala disponible establece un básico mensual de $1.742.638,53. A esto se agregan conceptos específicos de la actividad:

Tenencia de muestras: $341.348,65.

$341.348,65. Comercialización : $341.348,65.

: $341.348,65. Ingreso mínimo garantizado: $2.242.335,83.

$2.242.335,83. Antigüedad: $20.215,56 por año, con un máximo de 15 años.

El ingreso mínimo garantizado funciona como un piso salarial para los trabajadores alcanzados por el convenio y no debe confundirse con la suma automática de todos los conceptos de la escala. De esta manera, el salario final puede variar según la composición de la remuneración y la antigüedad.

Qué hace un agente de propaganda médica

El trabajo consiste principalmente en:

Visitar médicos y profesionales de la salud.

Brindar información científica sobre medicamentos y productos de los laboratorios.

Presentar novedades de los productos.

Entregar material y muestras a los profesionales.

Las búsquedas laborales actuales muestran que el perfil también requiere habilidades comerciales, capacidad para generar vínculos profesionales y disponibilidad para realizar visitas.

Qué piden para conseguir trabajo

El perfil buscado por los laboratorios combina formación específica, experiencia comercial y capacidad para desarrollar vínculos con profesionales de la salud. Si bien los requisitos varían según la empresa y el puesto, las búsquedas recientes permiten identificar algunos puntos en común.

Por ejemplo, una oferta publicada el 19 de agosto de 2026 solicitaba al menos dos años de experiencia como visitador médico, promotor farmacéutico o en laboratorios con venta consultiva. Entre los requisitos también figuraba el secundario completo, mientras que se valoraban estudios como técnico en salud, visitador médico certificado o carreras relacionadas.

Además de la formación y la experiencia, algunas búsquedas ponen el foco en el perfil comercial, la capacidad para generar relaciones profesionales y la disponibilidad para realizar visitas.

Una actividad que mantiene demanda

El mercado laboral muestra que el perfil sigue siendo buscado. LinkedIn, por ejemplo, mantiene publicaciones para posiciones relacionadas con visitador médico y representantes de ventas en distintas zonas del país.

Por eso, el atractivo de esta actividad no pasa solamente por el piso salarial de más de $2,2 millones, sino también por la posibilidad de desarrollar una carrera comercial dentro de laboratorios y empresas vinculadas al sector de la salud.