PAMI y medicamentos gratis: cómo acceder y qué hacer para no perder el beneficio

PAMI sigue entregando cobertura del 100% de hasta 6 medicamentos gratis por afiliado, siempre que se cumplan los 6 requisitos para acceder al beneficio

Si bien prácticamente todas las coberturas de salud en la Argentina retrajeron sus beneficios en los últimos años, el PAMI todavía cubre el 100% de los medicamentos para determinados tipos de enfermedades y dolencias. Esta cobertura completa tampoco está abierta a todos los afiliados de la entidad pública que se encarga de la salud de los mayores en el país, y por eso es importante conocer los requisitos que permiten acceder a este beneficio.

Otro dato clave es que el trámite para recibir los remedios gratis de parte de PAMI es gratuito y lo puede iniciar tanto el afiliado como un familiar directo o apoderado en su nombre.

Para quiénes son los medicamentos 100% gratis de PAMI

PAMI todavía brinda cobertura del 100% en medicamentos ambulatorios a afiliados que, por razones sociales, no pueden afrontar su costo con el descuento habitual.

Quien cumple con los requisitos, puede solicitar hasta 6 medicamentos sin cargo, pero la evaluación para que se apruebe ese beneficio depende de la Unidad de Gestión Local (UGL).

Requisitos para medicamentos de PAMI

1. Ingresos mensuales menores a uno coma cinco (1,5) del haber mínimo previsional. En septiembre de 2026, ese haber mínimo será de 419.775,93 pesos por mes, más un bono de 70.000 pesos. Por lo tanto, para cumplir con este requisito y recibir gratis los medicamentos, el afiliado debe tener un ingreso mensual de 629.663,89 pesos como máximo en ese mes.

En hogares donde el afiliado o un miembro del grupo conviviente sea titular de Certificado Único de Discapacidad (CUD) deberán ser menores a tres (3) haberes mínimos previsionales.

2. No estar afiliado a medicina prepaga.

3. No poseer más de un (1) inmueble.

4. No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo.

5. No poseer vehículo con menos de diez (10) años de antigüedad, salvo hogares donde el afiliado o un miembro del grupo conviviente es titular de Certificado Único de Discapacidad (CUD).

6. No ser titular de activos societarios que evidencien capacidad económica plena

Hay algunas excepciones en las que, sin cumplir todos los requisitos, PAMI igual entrega los medicamentos gratis. Por ejemplo, si no se cumple con el requerimiento de ingreso mínimo y se está afiliado a una prepaga, pero el costo de los medicamentos indicados para su tratamiento es igual o mayor al 15% del ingreso previsional mensual del afiliado, se puede solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de reconsideración. Para ello PAMI le solicitará:

Informe social (Disposición 7339/GPSyC/13).

Escala de vulnerabilidad Socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05).

Revalidación médica.

Los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos, pero igualmente deben realizar el trámite de solicitud del subsidio por razones sociales si necesitan pedir el beneficio.

Enfermedades que PAMI cubre 100%

PAMI brinda cobertura de 100% del costo de los medicamentos para las siguientes enfermedades:

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

A la vez, PAMI cubre entre 50% y 80% del valor de los medicamentos para patologías crónicas y agudas, y el 40% para medicamentos de uso eventual de sus afiliados.

Cómo no perder los medicamentos gratis de PAMI

Cuando se modificó el beneficio, quienes necesitaban la cobertura de los remedios al 100% debieron realizar en PAMI una solicitud de Medicamentos Sin Cargo por Subsidio Social.

El trámite es sencillo y gratuito y se puede realizar mediante los siguientes pasos:

Ingresar a la Web oficial de PAMI, y en sección de trámites seleccionas "Medicamentos sin cargo por subsidio social".

Completar el formulario web con número de afiliación, DNI y datos de contacto.

También se puede hacer de forma presencial solicitando un turno online para acudir a la agencia más cercana.

También es importante saber que los tratamientos especiales (oncología, diabetes, VIH, hepatitis y discapacidad) tienen cobertura total automática sin importar el nivel de ingresos.

¿Qué pasa si un jubilado de PAMI necesita tomar más de 6 medicamentos?

En la web de PAMI se aclara que si un afiliado necesita más medicamentos, el trámite cambia según la cantidad:

Hasta 6 medicamentos: La evaluación depende de la Unidad de Gestión Local (UGL). Puede iniciar el trámite desde esta página.

Hasta 4 medicamentos: El trámite también se realiza en PAMI.

Más de 6 medicamentos: La aprobación depende de la evaluación del Nivel Central.

Se debe realizar el trámite de solicitud con Documento Nacional de Identidad (DNI), Credencial de afiliacion, receta electrónica de la medicacion solicitada, emitida por un medico integrante del Sistema PAMI, informes de estudios que avalen el/ los diagnosticos informados por el medico prescriptor (original y copia), y el formulario de solicitud de cobertura por razón social superior a 4 medicamentos con firma y sello del médico tratante.

El trámite para mantener los medicamentos gratis de PAMI puede iniciarse en la web de la entidad o una Agencia/UGL que corresponda con la documentación requerida. Una vez autorizado, el beneficiario podrá retirar la medicación en la farmacia presentando la receta.