Se plantea una pregunta incómoda: no qué trabajos podrá hacer una máquina, sino qué responsabilidades, vínculos y decisiones deberíamos elegir no delegarle

Durante años discutimos qué trabajos no podría realizar una máquina, qué capacidades seguirían diferenciándonos y cuánto faltaba para que la inteligencia artificial alcanzara determinadas profesiones. Ahora Bill Gates plantea una pregunta diferente: ¿qué trabajos podría realizar la IA y, aun así, deberíamos reservar para las personas?

Gates utiliza el concepto "Human Reserved" para pensar ese territorio. La imagen remite a una reserva natural: un espacio que podríamos explotar, pero que elegimos preservar porque perderlo tendría un costo demasiado alto. Entre los ejemplos que menciona aparecen el cuidado infantil y la participación en jurados, además de modelos mixtos para la salud, la educación y la atención de personas.

El planteo incorpora una pregunta que hasta ahora ocupaba un lugar secundario en la conversación sobre inteligencia artificial: qué actividades, aun pudiendo ser automatizadas, consideramos demasiado importantes como para dejar que un sistema las realice por completo.

El cambio de enfoque es relevante porque la lógica del mercado suele premiar aquello que puede hacerse de manera más rápida, barata y escalable. La propuesta introduce otra variable: el valor de conservar una presencia humana incluso cuando ya no sea técnicamente imprescindible. Sin embargo, transformar esa idea en una política de conservación de empleos completos también podría llevarnos a una respuesta equivocada.

El trabajo no es una pieza de museo

Un empleo no es una unidad cerrada. Está compuesto por tareas, decisiones, conocimientos, vínculos y distintos grados de responsabilidad, y la inteligencia artificial puede intervenir de manera diferente en cada una de esas dimensiones.

Un médico analiza información, formula hipótesis, decide tratamientos y acompaña a una persona vulnerable. Un docente prepara contenidos, corrige, observa, contiene y despierta interés. Un líder procesa datos, interpreta tensiones, toma decisiones y responde por sus consecuencias. En cada caso, algunas tareas pueden ser asistidas o incluso reemplazadas por tecnología sin que eso implique necesariamente que desaparezca la profesión.

Preservar ocupaciones completas simplemente porque hoy las realizan personas podría terminar convirtiendo el trabajo en una pieza de museo. Hay actividades repetitivas, peligrosas, insalubres o profundamente alienantes que sería deseable automatizar. La dignidad no consiste en obligar a alguien a continuar haciendo aquello de lo que una máquina puede liberarlo.

Pero reemplazar una tarea tampoco resuelve por sí mismo el problema. Un empleo aporta ingresos, pero también experiencia, vínculos, reconocimiento y una forma de participar en la sociedad. Cuando la tecnología transforma una ocupación, la discusión debería incluir qué sucede con quienes dejan de realizar determinadas tareas y cómo pueden reconstruir su recorrido laboral.

Tres territorios que no deberíamos delegar por completo

1. Responsabilidad

Una de las primeras preguntas debería ser quién responde por las consecuencias. Una IA puede analizar información, formular recomendaciones e incluso ejecutar determinadas acciones, pero cuando están en juego derechos, oportunidades, salud, libertad o sustento debería existir una persona identificable con autoridad suficiente para validar, frenar, explicar y corregir.

Esto resulta especialmente importante cuando una decisión puede ser difícil de revertir. Automatizar parte de un proceso puede ser razonable; hacer que nadie pueda explicar por qué se tomó una determinada decisión es otra cosa.

2. Vínculo

También existen situaciones en las que una respuesta correcta no alcanza. Comunicar un diagnóstico irreversible, acompañar un duelo, formar a un niño, intervenir en un conflicto o despedir a una persona requiere algo más que precisión. Hace falta reconocer al otro, interpretar lo que está ocurriendo y responder a una reacción que muchas veces no puede anticiparse.

Esto no implica idealizar a las personas. También somos sesgados, inconsistentes y capaces de producir daño. La presencia de otra persona conserva valor cuando se traduce en escucha, cuidado y criterio, y no simplemente en la repetición de un procedimiento.

3. Sentido

La tercera dimensión tiene que ver con una pregunta que la eficiencia no puede responder por sí sola: para qué hacemos lo que hacemos. La IA puede ayudarnos a encontrar maneras más rápidas, económicas o eficientes de alcanzar un objetivo, pero alguien tiene que definir cuál es ese objetivo, qué límites no estamos dispuestos a cruzar y qué costos estamos dispuestos a asumir.

Una empresa puede producir más gracias a la tecnología, pero esa capacidad adicional no determina qué debería hacer con ella. Del mismo modo, una institución puede automatizar una actividad y reducir costos sin que eso signifique necesariamente que la decisión sea la mejor para las personas involucradas.

El riesgo de una humanidad premium

Hay otro problema detrás de esta discusión: quién podrá acceder a esa presencia humana. El contacto personal podría convertirse en un servicio premium, disponible para quienes puedan pagarlo, mientras que el resto recibiría atención automatizada como única alternativa.

La inteligencia artificial tiene el potencial de ampliar el acceso a servicios que hoy son escasos. Puede ayudar, por ejemplo, a que más personas accedan a información médica, educativa o profesional. Pero también existe el riesgo de que consolide una sociedad en la que la atención personalizada quede reservada para quienes tengan recursos suficientes para pagarla.

Por eso, la respuesta no debería ser prohibir la automatización. El desafío está en establecer en qué situaciones la intervención de una persona resulta necesaria, especialmente cuando están en juego la salud, los derechos, la vulnerabilidad o decisiones que pueden tener consecuencias importantes sobre la vida de alguien. También debería existir la posibilidad de revisar o apelar una decisión cuando un sistema automatizado haya intervenido en ella.

La discusión tampoco puede trasladarse de manera mecánica de una economía a otra. En países con altos niveles de informalidad, baja productividad y grandes brechas de acceso, frenar indiscriminadamente la incorporación de tecnología puede conservar determinadas tareas sin mejorar necesariamente las condiciones de quienes las realizan.

El objetivo debería ser distribuir el valor que genere la tecnología y acompañar las transiciones laborales, en lugar de preservar actividades que ya perdieron buena parte de su sentido.

De Human Reserved a Human Responsible

Quizás por eso la discusión más interesante no sea qué profesiones deberíamos proteger de la inteligencia artificial, sino qué partes de cada trabajo necesitan conservar una intervención humana.

¿Quién responde cuando interviene un sistema? ¿Qué decisiones deberían poder apelarse? ¿En qué situaciones una persona tiene derecho a ser atendida por otra? ¿Qué capacidades necesitamos seguir formando aunque una herramienta ya pueda resolver determinadas tareas?

Ahí aparece una idea que puede complementar a Human Reserved: Human Responsible. Más que establecer una lista de profesiones intocables, se trata de identificar aquellas decisiones y responsabilidades que una organización o una sociedad no está dispuesta a delegar por completo.

El objetivo no debería ser conservar puestos de trabajo intactos ni reemplazar personas cada vez que una máquina puede hacer algo más rápido o más barato. La discusión debería centrarse en qué queremos preservar mientras cambia la manera de trabajar.

La frontera ya no estará definida por todo aquello que la inteligencia artificial todavía no puede hacer, porque esa frontera seguirá desplazándose. Estará marcada por aquello que consideremos demasiado importante como para dejarlo enteramente en manos de un sistema: la capacidad de cuidar, intervenir, tomar decisiones, cuestionarlas cuando sea necesario y responder por sus consecuencias. El futuro del trabajo no se definirá solamente por todo lo que la inteligencia artificial llegue a hacer, sino también por las responsabilidades que decidamos mantener en manos de las personas.