Las jubilaciones de septiembre llegan con un aumento del 2,1% y el bono de 70.000 pesos para los que cobran la mínima. El calendario de pagos de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, confirmó el cronograma oficial de pagos de septiembre 2026 para todas sus prestaciones sociales. El esquema de cobro abarca a jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, asignaciones familiares y prestación por desempleo.

La distribución de las fechas de acreditación se organiza, como es habitual, según la terminación del Número Nacional de Identidad de cada beneficiario y se despliega a lo largo de todo el mes.

Fechas de cobro para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo cobran sus haberes mensuales entre la segunda y la tercera semana del mes.

En su caso, el calendario de acreditación en septiembre 2026 comprende las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 : martes 8 de septiembre.

: martes 8 de septiembre. DNI terminados en 1 : miércoles 9 de septiembre.

: miércoles 9 de septiembre. DNI terminados en 2 : jueves 10 de septiembre.

: jueves 10 de septiembre. DNI terminados en 3 : viernes 11 de septiembre.

: viernes 11 de septiembre. DNI terminados en 4 : lunes 14 de septiembre.

: lunes 14 de septiembre. DNI terminados en 5 : martes 15 de septiembre.

: martes 15 de septiembre. DNI terminados en 6 : miércoles 16 de septiembre.

: miércoles 16 de septiembre. DNI terminados en 7 : jueves 17 de septiembre.

: jueves 17 de septiembre. DNI terminados en 8 : viernes 18 de septiembre.

: viernes 18 de septiembre. DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.

Calendario para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Para los beneficiarios del sistema previsional cuyos haberes mensuales superan la jubilación mínima, el organismo agrupó la atención en ventanilla y cuentas bancarias en cinco jornadas consecutivas.

Las fechas asignadas a este segmento en septiembre 2026 contemplan el siguiente orden:

DNI terminados en 0 y 1 : martes 22 de septiembre.

: martes 22 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3 : miércoles 23 de septiembre.

: miércoles 23 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5 : jueves 24 de septiembre.

: jueves 24 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7 : viernes 25 de septiembre.

: viernes 25 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Cuánto se cobra de jubilación en septiembre

En septiembre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento de 2,11%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos. De esta manera, los montos que pagará ANSES para este mes son los que siguen:

Jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, $498.633,20 .

. Jubilaciones y pensiones que no superen los $498.633,20.â¬ recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedan en $412.906,56 la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), $370.043,24 la Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez y â¬â¬$498.633,20 la Pensión Madre de 7 hijos

Cronograma de pago para AUH y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo comparten el mismo esquema de liquidación durante septiembre de 2026.

Las acreditaciones en las cuentas de los beneficiarios se realizan de acuerdo con estas fechas:

DNI terminados en 0 : martes 8 de septiembre.

: martes 8 de septiembre. DNI terminados en 1 : miércoles 9 de septiembre.

: miércoles 9 de septiembre. DNI terminados en 2 : jueves 10 de septiembre.

: jueves 10 de septiembre. DNI terminados en 3 : viernes 11 de septiembre.

: viernes 11 de septiembre. DNI terminados en 4 : lunes 14 de septiembre.

: lunes 14 de septiembre. DNI terminados en 5 : martes 15 de septiembre.

: martes 15 de septiembre. DNI terminados en 6 : miércoles 16 de septiembre.

: miércoles 16 de septiembre. DNI terminados en 7 : jueves 17 de septiembre.

: jueves 17 de septiembre. DNI terminados en 8 : viernes 18 de septiembre.

: viernes 18 de septiembre. DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.

Cuánto se cobra en septiembre por AUH y SUAF

En septiembre, las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 2,11%.

De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $154.031â¬â¬, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $501.537, la Asignación Familiar por Hijo a $77.025 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $250.780.

Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad

Para las beneficiarias de la Asignación por Embarazo, el calendario oficial inicia el 10 de septiembre y concluye el 23 del mismo mes.

El detalle día por día para esta prestación establece los siguientes turnos:

DNI terminados en 0 : jueves 10 de septiembre.

: jueves 10 de septiembre. DNI terminados en 1 : viernes 11 de septiembre.

: viernes 11 de septiembre. DNI terminados en 2: lunes 14 de septiembre.

lunes 14 de septiembre. DNI terminados en 3 : martes 15 de septiembre.

: martes 15 de septiembre. DNI terminados en 4 : miércoles 16 de septiembre.

: miércoles 16 de septiembre. DNI terminados en 5: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. DNI terminados en 6 : viernes 18 de septiembre.

: viernes 18 de septiembre. DNI terminados en 7 : lunes 21 de septiembre.

: lunes 21 de septiembre. DNI terminados en 8 : martes 22 de septiembre.

: martes 22 de septiembre. DNI terminados en 9: miércoles 23 de septiembre.

En el caso de las asignaciones por Prenatal y Maternidad, la liquidación se ejecuta en parejas de documentos durante cinco jornadas:

DNI terminados en 0 y 1 : jueves 10 de septiembre.

: jueves 10 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3 : viernes 11 de septiembre.

: viernes 11 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5 : lunes 14 de septiembre.

: lunes 14 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7 : martes 15 de septiembre.

: martes 15 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: miércoles 16 de septiembre.

Pensiones No Contributivas y Prestación por Desempleo

Las personas beneficiarias de Pensiones No Contributivas reciben sus montos durante la primera quincena del mes. El calendario para ellos comprende las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1 : martes 8 de septiembre.

: martes 8 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3 : miércoles 9 de septiembre.

: miércoles 9 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5 : jueves 10 de septiembre.

: jueves 10 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7 : viernes 11 de septiembre.

: viernes 11 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.

Por su parte, los titulares de la Prestación por Desempleo Plan 1 cobrarán sus haberes en el tramo final del mes:

DNI terminados en 0 y 1 : martes 22 de septiembre.

: martes 22 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3 : miércoles 23 de septiembre.

: miércoles 23 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5 : jueves 24 de septiembre.

: jueves 24 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7 : viernes 25 de septiembre.

: viernes 25 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Finalmente, las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, adopción y nacimiento se abonan a todas las terminaciones de documento durante la primera quincena entre el 9 de septiembre y el 9 de octubre, y la segunda quincena del 21 de septiembre al 9 de octubre.