ANSES septiembre 2026: calendario confirmado de jubilados, AUH y asignaciones
La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, confirmó el cronograma oficial de pagos de septiembre 2026 para todas sus prestaciones sociales. El esquema de cobro abarca a jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, asignaciones familiares y prestación por desempleo.
La distribución de las fechas de acreditación se organiza, como es habitual, según la terminación del Número Nacional de Identidad de cada beneficiario y se despliega a lo largo de todo el mes.
Fechas de cobro para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo cobran sus haberes mensuales entre la segunda y la tercera semana del mes.
En su caso, el calendario de acreditación en septiembre 2026 comprende las siguientes fechas:
- DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.
- DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.
- DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.
- DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.
- DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.
- DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.
Calendario para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
Para los beneficiarios del sistema previsional cuyos haberes mensuales superan la jubilación mínima, el organismo agrupó la atención en ventanilla y cuentas bancarias en cinco jornadas consecutivas.
Las fechas asignadas a este segmento en septiembre 2026 contemplan el siguiente orden:
- DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.
Cuánto se cobra de jubilación en septiembre
En septiembre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento de 2,11%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos. De esta manera, los montos que pagará ANSES para este mes son los que siguen:
- Jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, $498.633,20.
- Jubilaciones y pensiones que no superen los $498.633,20.â¬ recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.
- Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedan en $412.906,56 la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), $370.043,24 la Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez y â¬â¬$498.633,20 la Pensión Madre de 7 hijos
Cronograma de pago para AUH y Asignación Familiar por Hijo
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo comparten el mismo esquema de liquidación durante septiembre de 2026.
Las acreditaciones en las cuentas de los beneficiarios se realizan de acuerdo con estas fechas:
- DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.
- DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.
- DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.
- DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.
- DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.
- DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.
Cuánto se cobra en septiembre por AUH y SUAF
En septiembre, las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 2,11%.
De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $154.031â¬â¬, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $501.537, la Asignación Familiar por Hijo a $77.025 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $250.780.
Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad
Para las beneficiarias de la Asignación por Embarazo, el calendario oficial inicia el 10 de septiembre y concluye el 23 del mismo mes.
El detalle día por día para esta prestación establece los siguientes turnos:
- DNI terminados en 0: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminados en 1: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminados en 2: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminados en 3: martes 15 de septiembre.
- DNI terminados en 4: miércoles 16 de septiembre.
- DNI terminados en 5: jueves 17 de septiembre.
- DNI terminados en 6: viernes 18 de septiembre.
- DNI terminados en 7: lunes 21 de septiembre.
- DNI terminados en 8: martes 22 de septiembre.
- DNI terminados en 9: miércoles 23 de septiembre.
En el caso de las asignaciones por Prenatal y Maternidad, la liquidación se ejecuta en parejas de documentos durante cinco jornadas:
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: martes 15 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 16 de septiembre.
Pensiones No Contributivas y Prestación por Desempleo
Las personas beneficiarias de Pensiones No Contributivas reciben sus montos durante la primera quincena del mes. El calendario para ellos comprende las siguientes fechas:
- DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.
Por su parte, los titulares de la Prestación por Desempleo Plan 1 cobrarán sus haberes en el tramo final del mes:
- DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.
Finalmente, las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, adopción y nacimiento se abonan a todas las terminaciones de documento durante la primera quincena entre el 9 de septiembre y el 9 de octubre, y la segunda quincena del 21 de septiembre al 9 de octubre.