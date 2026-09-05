En septiembre, el salario de las empleadas domésticas se actualiza y el costo para los hogares depende de la cantidad de días y horas trabajadas

Contratar una empleada doméstica por pocas horas permite adaptar el servicio a cada hogar, pero el salario y sueldo por el trabajo cambian según la cantidad de jornadas. En septiembre, la hora de tareas generales con retiro vale $3.871,87.

En septiembre de 2026, el valor mínimo para esta categoría es de $3.871,87 por hora para quienes trabajan con retiro. Para quienes trabajan sin retiro, la hora tiene un valor de $4.144,32.

La actualización de septiembre contempla un aumento del 1,8% y el comienzo de la incorporación al salario básico del 25% de la suma no remunerativa otorgada en agosto. Para hacer una comparación sencilla, se toma como referencia una jornada de 4 horas por día.

Cuánto cuesta contratar una empleada doméstica 2 días por semana

Si la trabajadora concurre 2 días por semana y permanece 4 horas cada jornada, trabaja 8 horas semanales.

Para septiembre, el valor mínimo de la hora para tareas generales con retiro es de $3.871,87. La cuenta queda así:

8 horas semanales x $3.871,87 = $30.974,96 por semana .

Tomando cuatro semanas como referencia: $123.899,84 .

A ese monto se suma el bono de $8.000 correspondiente a quienes trabajan menos de 12 horas semanales. Por lo tanto, el total de referencia llega a $131.899,84, antes de otros adicionales que puedan corresponder.

Cuánto cuesta contratarla 3 días por semana

Si la trabajadora asiste 3 días por semana durante 4 horas cada jornada, la carga llega a 12 horas semanales.

El cálculo queda así:

12 horas semanales x $3.871,87 = $46.462,44 por semana .

Tomando cuatro semanas: $185.849,76 .

En este caso, corresponde además una suma extraordinaria de $11.500 para quienes trabajan entre 12 y menos de 16 horas semanales. Por lo tanto, el total de referencia alcanza $197.349,76, antes de los adicionales que correspondan.

Cuánto cuesta contratarla 4 días por semana

Para una empleada doméstica que trabaja 4 días por semana durante 4 horas, la carga alcanza las 16 horas semanales.

La cuenta es:

16 horas semanales x $3.871,87 = $61.949,92 por semana .

Tomando cuatro semanas: $247.799,68 .

En este caso, corresponde la suma extraordinaria de $20.000 prevista para quienes trabajan 16 horas semanales o más. Así, el total de referencia llega a $267.799,68, antes de los adicionales y obligaciones correspondientes.

El salario no es el único gasto para el empleador

El monto calculado por las horas trabajadas no representa por sí solo el costo total de tener una empleada doméstica registrada.

El empleador también debe cumplir con las obligaciones del régimen de casas particulares, entre ellas el pago de los aportes, contribuciones y ART que correspondan a la relación laboral.

También pueden corresponder otros conceptos, como el adicional por antigüedad, además del adicional por zona desfavorable cuando corresponde. La normativa vigente establece que este último pasó al 31% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada categoría.

Cuánto hay que presupuestar para contratar una empleada doméstica

Para un hogar que necesita ayuda algunas veces por semana, la diferencia entre contratar dos, tres o cuatro jornadas es significativa.

Con una jornada de cuatro horas, pasar de 2 a 3 días por semana suma $60.814,88 cada cuatro semanas en salario básico. Si se pasa de 2 a 4 días, el incremento llega a $121.629,76 cada cuatro semanas.

De esta manera, el empleador puede tomar como referencia un gasto de unos $121.600, $182.400 o $243.300 cada cuatro semanas, según contrate dos, tres o cuatro días semanales, respectivamente, siempre bajo el supuesto de cuatro horas por jornada.

A estos importes se deben sumar los conceptos laborales que correspondan en cada relación. Además, el monto final puede variar según la cantidad efectiva de horas trabajadas en el período.