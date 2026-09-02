Musimundo cerró 20 sucursales y más de 100 personas se quedaron sin trabajo sin previo aviso

El sorpresivo cierre de varios puntos de venta fue en las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Los trabajadores reclaman indemnizaciones

La cadena de electroMusimundo cerró 20 sucursales en el nordeste argentino. Los locales clausurados estaban en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. La medida dejó sin empleo a más de 100 trabajadores, según confirmaron fuentes cercanas a la compañía.

La empresa no dio explicaciones oficiales sobre los cierres. Allegados a la firma le dijeron a Infobae que se trata de puntos de venta "duplicados". Es decir, ciudades donde Musimundo tenía más de un local operando.

La decisión tomó por sorpresa a los empleados. Muchos se enteraron de manera informal y ahora reclaman el pago de salarios adeudados. También exigen las indemnizaciones que les corresponden por ley.

"Hasta el martes pasado el gerente regional nos decía que pasábamos todos con nuestra antigüedad a la nueva empresa que iba a comprar", contó Noelia Ibarra al medio Misiones Online. Ella trabajaba en uno de los locales de Posadas desde hace 16 años.

Días después, la realidad fue otra. "Se frustró la venta, se cerraba y no nos iban a pagar el sueldo del mes de agosto trabajado tampoco", agregó Ibarra. El despido llegó de manera verbal, sin notificación formal.

El relato de Ibarra refleja la incertidumbre que atraviesan decenas de familias. Trabajadores con años de antigüedad quedaron en la calle de un día para otro. Sin explicaciones claras, sin liquidaciones, sin saber qué pasará con sus derechos laborales.

La deuda millonaria que arrastra Musimundo y su segundo concurso preventivo

Musimundo está en concurso preventivo desde julio pasado. Carsa, la empresa chaqueña dueña de la cadena, presentó el pedido ante la justicia comercial. La firma notificó oficialmente la medida a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

No es la primera vez que la compañía apela a esta herramienta judicial: en junio de 2018 ya había pedido un concurso de acreedores con una deuda declarada de $900 millones.

Los números actuales son mucho más preocupantes. Según el central de deudores del Banco Central, a fines de mayo de 2026 la firma registraba pasivos con entidades bancarias por aproximadamente $3.060 millones.

El principal acreedor es el Banco Nación. La deuda con esa entidad asciende a $1.549 millones. Le sigue el Nuevo Banco del Chaco con otros $300 millones en préstamos impagos.

Pero hay más. La deuda concursal total alcanza los $63.500 millones. Una cifra que incluye obligaciones con proveedores, acreedores comerciales y otros pasivos acumulados.

Fuentes cercanas a la empresa aseguraron que el concurso preventivo no responde a un incumplimiento bancario urgente. El objetivo, según explicaron, es ordenar y reestructurar el conjunto de pasivos de la compañía para poder seguir operando.

La venta frustrada que podría haber salvado a Musimundo

Semanas antes de presentar el concurso, Musimundo había iniciado negociaciones para una posible venta. Los interesados eran los propietarios de On City, la cadena que surgió del rebranding de Electrónica Megatone.

Las conversaciones avanzaron. Se habló de continuidad laboral para los empleados. Se mencionó el traspaso de locales y estructura comercial. Pero no hubo acuerdo entre las partes y la operación se cayó.

El fracaso de esa negociación selló el destino de los 20 locales del NEA. Sin comprador, sin inyección de capital, la decisión fue cerrar.

En octubre de 2024, Electrónica Megatone ya había comenzado el proceso de cambio de identidad comercial. Cerca de 200 sucursales pasaron a llamarse On City. Otras 70 continuaron operando bajo la marca Musimundo, que quedó exclusivamente en manos de Carsa.

Esa división marcó el principio del fin para varios locales. La estructura quedó fragmentada. La deuda siguió creciendo. Y ahora, el cierre de sucursales parece inevitable.

El comercio electrónico gana terreno y las tiendas físicas sufren

Musimundo enfrenta una crisis interna, pero también una transformación profunda del sector. El retail de electrodomésticos y tecnología atraviesa una reconfiguración estructural. El comercio electrónico gana cada vez mayor participación, y las empresas cuyo principal diferencial históricamente estuvo asociado a una amplia presencia de tiendas físicas se encuentran particularmente afectadas.

Los números lo confirman. Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), durante el primer semestre de 2026, las ventas online crecieron un 28% interanual. Alcanzaron una facturación de $19.533.815 millones.

Sin embargo, ese crecimiento quedó por debajo de la inflación del 33,5%. En términos reales, hubo una caída del poder de compra. Aun así, el canal sigue expandiéndose.

Se realizaron 181,5 millones de órdenes de compra, un aumento del 21% respecto al año anterior. Se vendieron 248 millones de productos, un 22% más que en el mismo período.

"El canal sigue creciendo, y para las empresas encuestadas, concentra más de un cuarto del total de ventas, representando el 28%", señala el estudio de CACE. Seis de cada diez compañías lo ven aumentando igual o más que el canal físico.

Ese cambio en los hábitos de consumo pone presión sobre cadenas como Musimundo. Mantener decenas de locales abiertos implica costos fijos altísimos: alquileres, servicios, personal. Si las ventas migran a lo digital, la ecuación económica no cierra.

El panorama plantea un desafío enorme para las cadenas de electrodomésticos y tecnología. Deben sostener su operación en un mercado con consumo debilitado, costos elevados y nuevos hábitos de compra. Para Musimundo, ese desafío parece cada vez más difícil de superar.