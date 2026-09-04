10 trabajos que la inteligencia artificial no logró reemplazar y siguen creciendo

Para los trabajadores, entender qué posiciones son más difíciles de reemplazar con IA completamente, puede ser la clave para seguir siendo empleables

En la transformación del empleo a manos de la inteligencia artificial (IA) las predicciones están a la orden del día. Los más optimistas auguran un futuro de productividad aumentada de la mano de esta tecnología, con sustitución o incluso incremento del empleo humano. Otros se manifiestan preocupados sobre la posibilidad de la destrucción del sistema como lo conocemos, con el trabajo humano volviéndose más y más obsoleto a medida que los algoritmos son más "inteligentes" y la capacidad de cómputo aumenta sus posibilidades.

Incluso Bill Gates, el cofundador de Microsoft, que es un tecnócrata optimista acérrimo, en los últimos días pidió "reservar algunos empleos para los humanos" (human reserved) durante este período de transición que supuso la irrupción de la IA en el trabajo y las economías a nivel mundial.

A la vez, marcó a través de su blog Gates Notes que "campos como la programación, la biología y la energía siguen dependiendo del ingenio, la ética y el juicio humano."

Para los trabajadores, entender qué posiciones y perfiles son más difíciles de reemplazar con agentes de IA completamente, puede ser la clave para seguir siendo empleables a futuro.

Cuáles son los 10 trabajos que no serán reemplazados por IA

Casi todas las organizaciones relevantes a nivel internacional desarrollaron sus propias investigaciones sobre qué impacto tendrá la IA en el empleo, desde la Organización Internacional de los Trabajadores (OIT) y el Banco Mundial, hasta el Foro Económico Global (WEF, por sus siglas en inglés). También lo hicieron grandes consultoras y compañías privdas, como Microsoft y Goldman Sachs, entre otras.

Entre todos esto estudios e información no hay necesariamente coincidencia. Pero si queda claro que las características más humanas son las más difíciles de reemplazar o automatizar, y por lo tanto, también lo son los puestos de trabajo que se apoyan fuertemente en ellas.

Uno de los estudios más abarcativos sobre esta temática lo dio a conocer la OIT junto con el Instituto Nacional de Investigación de Polonia (NASK). Analizó el impacto de la IA en más de 30.000 posiciones laborales, y concluyó que uno de cada cuatro empleos en el mundo está potencialmente expuesto a la inteligencia artificial generativa (IA generativa), aunque la transformación, y no la sustitución, es el resultado más probable.

En conjunto, armaron un índice sobre cómo la IA podría transformar las ocupaciones y el empleo en distintos países, combinando cerca de 30.000 tareas ocupacionales con validación de expertos, puntuación asistida por IA y microdatos armonizados de la OIT. Así, contemplaron cada posición y su gradiente de exposición a la IA generativa.

El informe de la OIT y NASK, firmado por el investigador PaweÅ Gmyrek, concluyó que las siguientes son 10 de las profesiones con menor riesgo por exposición a IA generativa:

Trabajadores de cosechas de granjas y labores en bosques, horticultores o jardineros

Limpiadores de autos

Instaladores de pisos, azulejos y baldosas

Yeseros

Reparadores de pieles y curtidores

Ganaderos

Cazadores, pescadores, recolectores

Artesanos, bordadores, costureros y especialistas en este campo

Controladores de pestes, fumigadores

Carniceros, preparadores de comidas y pescados para el consumo

No son las únicas áreas que el informe de la OIT y NASK considera "no afectadas" pero esas 10 profesiones son una muestra de las que los investigadores consideraron como "ocupaciones en las que la mayoría de las tareas permanecen relativamente inalteradas por la IA genética, con baja variabilidad de tareas y una puntuación media de exposición baja y estable."

Como contraparte, entre las profesiones marcadas con mayor impacto de tareas de automatización con Inteligencia Artificial Generativa, la OIT marcó las siguientes:

Auxiliares de Entrada de Datos

Mecanógrafos y Operadores de Procesamiento de Textos

Empleados de Contabilidad y Tenencia de Libros

Empleados de Estadística, Finanzas y Seguros

Corredores y Agentes de Valores y Finanzas

Empleados de Apoyo Administrativo (no clasificados en otros puestos)

Analistas Financieros

Empleados de nómina

Vendedores de centros de contacto

Desarrolladores web y multimedia

Oficiales de crédito y préstamos

Oficinistas generalistas

Empleados de personal

7 habilidades humanas menos reemplazables por la IA

Desde hace años en las organizaciones se impulsa el modelo de contratación de talentos por habilidades y no por credenciales académicas y laborales. La propuesta es simple: como los conocimientos necesarios para realizar una tarea o desempeñar una función cambian todo el tiempo y cada vez más rápido, es fundamental contratar a personal que tenga las capacidades necesarias de aprender, desaprender, adaptarse a dichas transiciones.

En el marco de este modelo de RRHH. surgió entonces la pregunta: ¿cuáles son las capacidades automatizables y las habilidades que no se podrán reemplazar por IA? Las respuestas en este caso también son variadas.

El informe más reciente en esta materia llegó de parte de la multinacional de Recursos Humanos, Randstad, que encontró que el pensamiento crítico, empatía e inteligencia emocional, creatividad, comunicación, adaptabilidad, colaboración y aprendizaje continuo conforman la lista de competencias que ganan relevancia a medida que la tecnología transforma las tareas y dinámicas del mundo del trabajo. Sobre cada una de ellas, señalaron lo siguiente:

1. Pensamiento crítico

La IA puede procesar grandes volúmenes de información y generar respuestas en segundos, pero evaluar la calidad de esos resultados, identificar inconsistencias, interpretar el contexto y tomar decisiones adecuadas requiere criterio. El pensamiento crítico permite cuestionar la información disponible, contrastar fuentes y determinar cuándo un dato o una respuesta de la IA es válida y cuándo necesita ser revisada.

2. Empatía e inteligencia emocional

Comprender las emociones y necesidades de otras personas y responder de manera adecuada son capacidades especialmente relevantes en trabajos que involucran la gestión de equipos y colaboradores o la interacción con clientes, socios y proveedores. La empatía permite construir vínculos de confianza, manejar situaciones interpersonales y desenvolverse con sensibilidad frente a diferentes perspectivas y contextos.

3. Creatividad

La IA puede generar textos, imágenes, ideas y alternativas a partir de grandes volúmenes de información, pero la creatividad también implica formular preguntas nuevas, conectar conocimientos de diferentes ámbitos y encontrar soluciones originales frente a problemas que no tienen una respuesta predeterminada. La capacidad de explorar nuevas perspectivas y plantear caminos alternativos seguirá siendo el principal motor de la innovación en las organizaciones y sigue siendo un terreno en el que el talento humano se destaca por sobre la IA.

4. Comunicación

Transmitir ideas con claridad, escuchar activamente, adaptar los mensajes a distintos interlocutores y construir acuerdos siguen siendo competencias centrales en cualquier organización. En un contexto donde cada vez más tareas pueden automatizarse, la capacidad de conectar personas, facilitar conversaciones y transformar información en conceptos claros cobra un valor diferencial.

5. Adaptabilidad

Las herramientas, procesos y formas de trabajar están evolucionando continuamente, al igual que el contexto en el que las organizaciones se mueven, haciendo de la incertidumbre un elemento permanente, por lo que la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios, asumir cambios sobre la marcha y aprender nuevas maneras de hacer las cosas se convierte en un factor clave para mantenerse empleable. Los profesionales flexibles y abiertos al aprendizaje están mejor preparados y cuentan con mayores recursos para desenvolverse en entornos de incertidumbre y cambio.

6. Colaboración

Aún con la creciente incorporación de IA, el trabajo sigue siendo cada vez más interdependiente y las organizaciones tienen estructuras más planas y matriciales y con dotaciones diversas, heterogéneas y distribuidas. En este escenario, las compañías necesitan integrar personas, tecnología y conocimientos diversos para alcanzar sus objetivos. Colaborar, negociar, compartir conocimiento, tender puentes y construir consensos son competencias fundamentales para el funcionamiento de los equipos de trabajo.

7. Aprendizaje continuo

En un mundo donde los conocimientos, las herramientas y las metodologías de trabajo evolucionan a un ritmo vertiginoso, la capacidad de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida se convierte en una ventaja competitiva. No se trata solamente de incorporar nuevas tecnologías, sino de desarrollar la curiosidad y la disposición necesarias para actualizar conocimientos, adquirir nuevas competencias y responder a las profundas transformaciones del mundo del trabajo que están acortando radicalmente la vida útil de los conocimientos y habilidades laborales.

"En un mercado laboral atravesado por la transformación digital, la automatización y el avance de la IA, el talento necesita desarrollar nuevas competencias digitales y, al mismo tiempo, fortalecer aquellas habilidades que les permiten aportar valor diferencial más allá de las tareas que pueden ser automatizadas. La capacidad para aprender, adaptarse y trabajar con la IA como aliada será cada vez más determinante, tanto para el desarrollo profesional, como para mantener y fortalecer la empleabilidad a futuro", agregó Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay.

¿Qué sigue para el trabajo humano?

"La digitalización y la inteligencia artificial están transformando la manera en que trabajamos y las habilidades que necesitamos para desenvolvernos en el mercado laboral. Frente a este escenario, el desafío no pasa solamente por aprender a utilizar nuevas herramientas de tecnología, sino también por fortalecer aquellas capacidades que nos permiten aportar valor de una manera que la tecnología no puede replicar. El desarrollo de habilidades humanas, en combinación con las competencias digitales, será cada vez más importante, tanto para impulsar el upskilling y la empleabilidad de las personas, como para desarrollar el talento que la transformación de las organizaciones requiere", recomendó Andrea Avila en el informe enviado a este medio.

Evidentemente, en lo que refiere al futuro del trabajo, las cartas no están hechadas. Las necesidades de talento humano irán variando, y una persona tendrá que acostumbrarse a aprender y desaprender toda la vida para mantenerse empleable. Aun así, mientras perdura el ferviente optimismo con la IA, algunos especialistas de Recursos Humanos ya consideran que "va perdiendo su brillo", y que las posiciones reemplazadas serán menos y menos rápido de lo que se pensó originalmente.