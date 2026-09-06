Los trabajadores de Claro, Telecom y Movistar recibirán un pago extra en septiembre del 2,10% y tendrán una nueva suba salarial desde octubre

Los trabajadores de empresas de telecomunicaciones como Claro, Telecom y Movistar tendrán en septiembre un nuevo pago extraordinario como parte del acuerdo salarial alcanzado por los gremios del sector. El monto será equivalente al 2,10% de las escalas salariales conformadas de julio de 2026, al que se agregará un adicional vinculado con la productividad.

El entendimiento alcanzado entre la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) y las empresas contempla además una actualización formal de las escalas a partir de octubre, que se incorporará a los salarios.

Por eso, el pago que se cobra en septiembre no debe confundirse con un nuevo sueldo básico: se trata de una suma extraordinaria calculada sobre los valores de julio.

Sueldos de Claro: cuánto suma el extra de septiembre según cada categoría

Para calcular cuánto representa el pago extraordinario, se toman como referencia las escalas conformadas de julio publicadas por FOETRA. El sindicato tiene disponibles las planillas correspondientes a las distintas ramas de la actividad, entre ellas telefonía fija, telefonía móvil, Telecom y Claro.

En Claro, la escala salarial de julio de 2026 contempla cuatro categorías:

Asesor 6 horas: total conformado de $1.262.175. El 2,10% representa $26.506.

Asesor 8 horas: total conformado de $1.876.630. El 2,10% representa $39.409 .

Técnico 6 horas: total conformado de $1.496.001. El 2,10% representa $31.416 .

Técnico 8 horas: total conformado de $1.994.672. El 2,10% representa $41.888 .

Los valores surgen de la escala oficial de Claro correspondiente a julio de 2026 y del cálculo del 2,10% previsto para el pago extraordinario. Estos montos corresponden exclusivamente al pago único de septiembre y no incluyen el adicional por productividad establecido en el acuerdo.

Telecom fija cuánto suma el pago extraordinario

En Telecom fija, la escala de julio contempla distintas categorías, desde la 1 hasta la Z4. El pago extraordinario varía de acuerdo con el total conformado de cada trabajador.

Entre los extremos de la escala:

Categoría 1: total conformado de $1.435.402. El 2,10% representa $30.143 .

Categoría 2: total conformado de $1.633.553. El 2,10% representa $34.305 .

Categoría 3: total conformado de $1.921.747. El 2,10% representa $40.357 .

Categoría 4: total conformado de $2.153.847. El 2,10% representa $45.231 .

Categoría 5: total conformado de $2.337.348. El 2,10% representa $49.084 .

Categoría 6: total conformado de $2.497.859. El 2,10% representa $52.455 .

Categoría 7: total conformado de $2.576.324. El 2,10% representa $54.103 .

Categoría Z: total conformado de $2.897.842. El 2,10% representa $60.855 .

Categoría Z1: total conformado de $3.143.622. El 2,10% representa $66.016 .

Categoría Z2: total conformado de $3.351.954. El 2,10% representa $70.391 .

Categoría Z3: total conformado de $3.551.846. El 2,10% representa $74.589 .

Categoría Z4: total conformado de $3.726.211. El 2,10% representa $78.250 .

La escala oficial de FOETRA también contempla categorías intermedias y jornadas especiales, por lo que el monto final depende de la categoría correspondiente a cada trabajador.

Sueldos de Movistar: cuánto suma el extra de septiembre

Para Movistar, la referencia es la escala de Telefónica móvil publicada por FOETRA para julio de 2026. La planilla incluye categorías desde A hasta T10. Aplicando el 2,10% sobre los totales conformados de julio, el pago extraordinario queda de la siguiente manera:

Categoría A: $1.499.250 de escala; extra de $31.484 .

Categoría B: $1.516.953; extra de $31.856 .

Categoría C: $1.542.928; extra de $32.401 .

Categoría D: $1.556.791; extra de $32.693 .

Categoría E: $1.608.031; extra de $33.769 .

Categoría F: $1.681.456; extra de $35.311 .

Categoría T0: $1.819.534; extra de $38.210 .

Categoría T1: $2.050.672; extra de $43.064 .

Categoría T2: $2.249.144; extra de $47.232 .

Categoría T3: $2.449.489; extra de $51.439 .

Categoría T4: $2.582.029; extra de $54.223 .

Categoría T5: $2.802.857; extra de $58.860 .

Categoría T6: $2.985.916; extra de $62.704 .

Categoría T7: $3.203.834; extra de $67.281 .

Categoría T8: $3.432.147; extra de $72.075 .

Categoría T9: $3.637.278; extra de $76.383 .

Categoría T10: $3.815.518; extra de $80.126 .

Los valores de las escalas corresponden a la planilla oficial de Telefónica móvil de julio de 2026.

Qué pasa con los salarios desde octubre

El acuerdo contempla además una actualización de las escalas salariales a partir de octubre de 2026. Para la actividad fija, el incremento se distribuye entre las remuneraciones y el viático convencional. Para la actividad móvil, la actualización se incorpora al salario básico.

La diferencia con septiembre es que el pago de este mes es extraordinario, mientras que la actualización de octubre modifica las escalas salariales que se utilizarán posteriormente.

Cuándo vuelven a negociar

El acuerdo salarial no cierra la discusión para todo el período. Los gremios y las empresas tienen previsto volver a reunirse durante septiembre para continuar con la negociación y evaluar la evolución de los salarios.

Así, el esquema combina un pago extraordinario en septiembre, calculado sobre las escalas conformadas de julio, con una actualización de las escalas a partir de octubre.

Para cada trabajador, el monto del extra depende de la categoría que figure en la escala correspondiente. En todos los casos, los valores detallados para julio surgen de las planillas salariales oficiales publicadas por FOETRA.