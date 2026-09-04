Los 20 gremios que cobran aumentos de sueldo en septiembre y cuánto reciben

Las paritarias definieron nuevas subas, bonos y escalas para septiembre. Hay incrementos porcentuales, sumas fijas y ajustes vinculados con la inflación

Septiembre llega con nuevos aumentos de sueldo para trabajadores de distintas actividades, como consecuencia de las paritarias que se cerraron durante los últimos meses.

Los acuerdos establecieron subas escalonadas, sumas no remunerativas, bonos extraordinarios y nuevas escalas que empiezan a regir o impactan en los ingresos de este mes.

No obstante, no todos los trabajadores recibirán el mismo incremento. En algunos casos se aplica un porcentaje directamente sobre el salario básico. En otros, el acuerdo contempla una suma fija o no remunerativa. También existen actividades que actualizaron sus ingresos de acuerdo con la evolución de la inflación.

Desde iProfesional te contamos las 20 actividades y sectores que tienen aumentos, nuevas escalas o modificaciones salariales durante septiembre de 2026.

Trabajadores del Congreso

Los trabajadores del Congreso tienen en septiembre un aumento del 1,9%, dentro del nuevo esquema salarial acordado para el personal legislativo y las autoridades de ambas cámaras.

El cronograma contempla además una suba del 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, por lo que el incremento de septiembre constituye el primer tramo del nuevo acuerdo.

Empleados de la Administración Pública Nacional

Los trabajadores de la Administración Pública Nacional también tendrán una suba del 1,9% desde septiembre. El incremento alcanza al personal permanente y no permanente incluido en el Convenio Colectivo de Trabajo General homologado por el Decreto 214/06.

Asimismo, el acuerdo establece en octubre, noviembre y diciembre, siempre calculados sobre las remuneraciones vigentes al cierre del mes anterior.

Metalúrgicos de la UOM

Los trabajadores metalúrgicos de la Rama 17 de la UOM tienen en septiembre una suma no remunerativa de $40.000. A esto se agrega la segunda cuota de $70.000 correspondiente al retroactivo por las diferencias salariales de abril a julio.

Supervisores metalúrgicos de ASIMRA

Los supervisores metalúrgicos representados por ASIMRA reciben durante septiembre una nueva cuota de $86.100, la cual corresponde al esquema de actualización acordado para el sector.

A esa suma se agrega un pago mensual no remunerativo de $49.200 en el mes de septiembre septiembre. El acuerdo contempla cuotas de $86.100 para agosto, septiembre y octubre, mientras que las sumas adicionales varían según cada mes.

Trabajadores textiles y de indumentaria

Los trabajadores textiles comprendidos en el CCT 808/24 tendrán en septiembre una actualización del 4,5% sobre el básico y otro 4,5% no remunerativo, de acuerdo con el esquema establecido para el período.

Además, durante este mes se abonará una asignación mensual de $300.960. En el CCT 501/07, correspondiente a otro grupo de trabajadores del sector, septiembre contempla una suba del 2,7% al básico y 6,5% no remunerativo.

Cortadores de indumentaria

Los trabajadores de corte y confección de indumentaria tienen en septiembre una nueva actualización del 2% sobre los salarios básicos. El esquema contempla además otros incrementos para los meses siguientes.

El acuerdo también prevé la progresiva incorporación al salario básico de sumas que anteriormente tenían carácter no remunerativo.

Empleados de comercio

Los trabajadores comprendidos en el CCT 130/75 reciben en septiembre la tercera cuota del aumento acordado en la última negociación paritaria.

Se trata de una suba del 1,9%, que completa el esquema de incrementos del 1,9% en julio, 1,9% en agosto y 1,9% en septiembre, para alcanzar un aumento nominal acumulado del 5,7% en el período.

Trabajadores de call centers

Los trabajadores de call centers alcanzados por el convenio correspondiente tienen en septiembre otro incremento del 1,9%.

La suba forma parte del mismo esquema aplicado en julio, agosto y septiembre, que lleva el incremento nominal acumulado del período al 5,7%. El acuerdo también contempla dos pagos de $25.000, vinculados con los salarios de julio y agosto.

Trabajadores de seguridad privada

Los trabajadores de seguridad privada tendrán en septiembre una nueva escala salarial. Para el Vigilador General, el salario bruto conformado llega a $1.791.600 durante este mes.

El acuerdo de UPSRA contempla además distintos adicionales no remunerativos y nuevas actualizaciones para los meses siguientes.

Encargados de edificios

Los encargados de edificios no tienen en septiembre una nueva suba porcentual, pero mantienen una suma remunerativa de $25.000 establecida en el acuerdo vigente.

Por eso, septiembre representa la continuidad de ese beneficio económico y no una nueva cuota porcentual. El sector, además, tiene prevista la reapertura de la negociación.

Trabajadores de entidades civiles y clubes

Los trabajadores de entidades deportivas y civiles comprendidos en el CCT 804/23 de UTEDYC cuentan con un mecanismo de actualización vinculado con la inflación.

El esquema establece ajustes mensuales, por lo que los salarios se actualizan de acuerdo con la evolución del IPC correspondiente al período anterior. Para los trabajadores de clubes vinculados con la AFA también funciona una cláusula gatillo mensual.

Bancarios

Los trabajadores bancarios mantienen un mecanismo de actualización salarial vinculado con la inflación. La última actualización publicada por la Asociación Bancaria fue del 2,1%, correspondiente a julio, y llevó el salario inicial más la participación en las ganancias a $2.534.977,22.

Para septiembre todavía no corresponde presentar ese 2,1% como una nueva suba confirmada: la organización informó que el mecanismo vigente continuaba durante agosto y que la negociación paritaria se retomará en la segunda quincena de septiembre.

Colectiveros del AMBA

Los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires tienen en septiembre una suba del 2%. Con ese incremento, el básico conformado del conductor inicial llega a $1.707.175,88.

También se actualiza el viático diario, que pasa a $22.000, mientras que el acuerdo contempla una cuota adicional de $60.000 con vencimiento el 1

Papeleros

Los trabajadores de la industria papelera tienen en septiembre un incremento acumulativo del 2% sobre las escalas salariales.

El acuerdo para la nueva paritaria también estableció una suba del 4% desde julio y otra del 2% desde septiembre. El sector cuenta además con gratificaciones extraordinarias previstas por el convenio.

Aceiteros

Los trabajadores aceiteros comienzan septiembre con una nueva escala salarial. El salario inicial de la actividad pasa de $2.578.400 a $2.719.040 desde el 1° de septiembre.

El nuevo valor corresponde a la categoría de peón y fue establecido en el acuerdo alcanzado entre la Federación Aceitera y Desmotadora, el sindicato de San Lorenzo y las cámaras empresarias del sector.

Trabajadores de la rama desmotadora

En la rama desmotadora de aceiteros, septiembre también incorpora una actualización del 3%, que se suma al incremento aplicado en agosto.

Con la nueva escala, los salarios conformados parten de $1.822.493,35 y pueden llegar a $2.105.368,02, según la categoría del trabajador.

Trabajadores rurales

Los trabajadores rurales permanentes alcanzados por la paritaria de UATRE tendrán en septiembre una nueva escala salarial. Para la categoría Peón General, el salario básico mensual queda en $1.216.369,67.

El monto corresponde al básico de convenio y puede incrementarse con adicionales que correspondan según la categoría, la antigüedad y las condiciones de trabajo.

Trabajadores de servicios rápidos y comida rápida

Los empleados de McDonald's, Burger King, Mostaza y otras cadenas de servicios rápidos alcanzados por el convenio de Pasteleros tienen en septiembre una asignación no remunerativa equivalente al 5,7% calculada sobre los salarios básicos de julio.

La suma corresponde al esquema escalonado del acuerdo y será reemplazada por un nuevo salario básico a partir de noviembre, según la escala publicada por el sindicato.

Trabajadores del Ingenio Ledesma

Los trabajadores del Ingenio Ledesma comenzaron una nueva etapa salarial tras el acuerdo alcanzado entre el SOEAIL y la empresa para el período 2026/2027.

La paritaria estableció una mejora del 30% sobre el salario básico, que representa una mejora económica acumulada del 30,26%, además de dos bonos extraordinarios de $300.000 cada uno. El primero se pagó junto con los haberes de agosto y el segundo está previsto para diciembre.

Gastronómicos y hoteleros

Los trabajadores gastronómicos y hoteleros comprendidos en el CCT 389/04 tienen en septiembre una suma no remunerativa que varía según la categoría y el tipo de establecimiento.

Los importes correspondientes a este mes van de $68.000 a $134.000. Se trata de una suma extraordinaria que se paga durante julio, agosto y septiembre, mientras que los básicos de convenio tendrán una nueva actualización a partir de octubre.

Qué hay que mirar en el recibo de septiembre

La principal diferencia entre estos acuerdos es que no todos los porcentajes representan un aumento directo del sueldo básico. En algunos casos, el incremento es remunerativo, mientras que en otros aparece como una suma no remunerativa o como un adicional extraordinario que puede tener una vigencia limitada.

Por eso, para saber cuánto representa realmente la paritaria en cada caso, no alcanza con mirar el porcentaje anunciado. Se tiene que revisar la escala correspondiente a la categoría laboral, los adicionales del convenio y el carácter remunerativo o no remunerativo de cada concepto.

En septiembre, además, varios acuerdos combinan aumentos porcentuales con bonos o sumas fijas. El resultado final del recibo dependerá de la actividad, la categoría y las condiciones particulares de cada trabajador.