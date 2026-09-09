La última paritaria de Comercio actualizó los salarios de los cajeros de Carrefour, con montos que superan los $1,3 millones mensuales

Los cajeros de Carrefour cobran en septiembre un salario de convenio que parte de $1.320.875 para la categoría A, de acuerdo con la última escala de empleados de comercio.El monto surge del último tramo del aumento acordado para el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y puede incrementarse por adicionales, antigüedad, presentismo y otros conceptos contemplados para la actividad.

Cuánto cobra un cajero de Carrefour en septiembre

Para septiembre de 2026, la escala de empleados de comercio establece los siguientes valores para los cajeros:

Cajero A: $1.320.875

Cajero B: $1.326.821

Cajero C: $1.334.462

Estos montos surgen de un básico más una suma fija no remunerativa de $120.000 que continúa vigente para el período. Se trata de valores de referencia establecidos por convenio para una jornada completa, por lo que el ingreso final puede ser superior según los adicionales que correspondan a cada trabajador.

Cabe recordar que el último acuerdo salarial firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) estableció una recomposición total del 5,7% para el trimestre julio-septiembre de 2026.

El incremento se distribuyó en tres tramos del 1,9% mensual, aplicados sobre los salarios básicos de junio. El último tramo corresponde a septiembre y llevó el básico de la categoría Cajero A a $1.200.875, al que se suma la suma fija no remunerativa de $120.000.

El acuerdo también contempló un bono extraordinario de $50.000, dividido en dos cuotas de $25.000. Además, las partes establecieron una instancia de revisión salarial para octubre de 2026.

Qué adicionales puede cobrar un cajero de Carrefour

El sueldo de un cajero no necesariamente se limita al valor de la escala básica. El convenio de empleados de comercio contempla distintos adicionales que pueden elevar el ingreso mensual.

Para septiembre, el adicional para cajeros de las categorías A y C se ubica en $147.107,23, mientras que para la categoría B llega a $579.273,89. Estos suplementos están establecidos en el artículo 30 del convenio.

También existe un adicional por armado de vidriera, que en septiembre alcanza $46.969,18, aunque su percepción depende de que el trabajador realice esa tarea.

A estos conceptos pueden sumarse otros adicionales previstos por el convenio, como el presentismo y la antigüedad, que se calcula a razón del 1% por cada año trabajado. Por eso, el salario efectivo de cada trabajador puede variar respecto del valor general de la escala.

Cómo sigue el salario de los cajeros después de septiembre

La suma fija de $120.000 continuará vigente durante los próximos meses y comenzará a incorporarse progresivamente al salario básico a partir de diciembre de 2026.

El esquema contempla la incorporación de $20.000 por mes entre diciembre de 2026 y mayo de 2027. De esta manera, los $120.000 quedarán completamente incorporados al básico en mayo del próximo año.

Además, en octubre de 2026 está prevista una revisión del acuerdo entre el sector empresario y los representantes de los trabajadores de comercio, por lo que la escala podría volver a modificarse antes de finalizar el año.