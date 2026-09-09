La Upacp tiene una calculadora online y gratuita para estimar sueldos, aguinaldo, vacaciones, feriados, horas extras e indemnizaciones

La Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) cuenta con una calculadora de sueldo para el servicio doméstico que permite estimar distintos conceptos vinculados con la relación laboral. La herramienta está disponible de manera online y puede ser utilizada tanto por trabajadores como por empleadores para obtener una referencia sobre los montos correspondientes según las características de cada vínculo laboral.

El cálculo de los haberes del servicio doméstico puede variar de acuerdo con diferentes factores, entre ellos la categoría en la que se encuentra registrada la persona, la cantidad de horas trabajadas, la modalidad de contratación, la antigüedad y la remuneración acordada. Por ese motivo, la herramienta permite incorporar distintos datos antes de obtener el resultado.

La calculadora fue desarrollada por Upacp, en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (Sacra). Su utilización es gratuita y no requiere ingresar datos personales para realizar las estimaciones.

Cómo funciona la calculadora de sueldo del servicio doméstico

La herramienta se encuentra disponible en la sección "Calculadora" del sitio oficial de Upacp. Allí, el usuario debe completar una serie de datos relacionados con la actividad laboral para que el sistema pueda realizar la estimación correspondiente.

A diferencia de una consulta basada únicamente en los salarios básicos establecidos para cada categoría, la calculadora permite incorporar la remuneración efectivamente abonada y las características particulares de la jornada. De esta manera, el resultado puede contemplar diferentes situaciones laborales.

Entre los principales datos que pueden cargarse se encuentran:

Categoría laboral correspondiente al servicio doméstico

Cantidad de horas trabajadas

Modalidad de trabajo con retiro o sin retiro

Antigüedad de la persona trabajadora

Remuneración efectivamente abonada

Características de la jornada laboral

La información ingresada determina el cálculo de los diferentes conceptos disponibles dentro de la herramienta. El objetivo es ofrecer una referencia sobre los montos que pueden corresponder en función de las condiciones declaradas.

La calculadora puede ser utilizada para realizar consultas puntuales sobre un salario, pero también para revisar otros componentes habituales de una relación laboral del sector.

Qué conceptos permite calcular la herramienta

Una de las principales funciones de la calculadora de Upacp es que no se limita a estimar el sueldo mensual del servicio doméstico. El sistema también permite consultar otros conceptos laborales que forman parte de la relación entre trabajadores y empleadores, entre ellos el valor de las horas trabajadas, el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, las vacaciones, los feriados nacionales, las horas extras y las indemnizaciones.

En el caso del salario, el resultado permite obtener una referencia a partir de la categoría, la cantidad de horas y el resto de las condiciones ingresadas. Esto resulta relevante especialmente en aquellos casos en los que la persona no trabaja una jornada mensual completa.

La cantidad de horas es uno de los elementos que deben tenerse en cuenta para realizar el cálculo. El servicio doméstico comprende diferentes modalidades de trabajo y no todas las relaciones laborales tienen las mismas características en cuanto a jornada y forma de contratación.

También puede incorporarse la antigüedad, un dato que resulta relevante para determinados conceptos laborales. La herramienta toma los parámetros ingresados por el usuario y presenta una estimación de los montos correspondientes.

Cómo calcular el aguinaldo del servicio doméstico

El aguinaldo de las empleadas domésticas, al igual que ocurre con otros trabajadores registrados, constituye un concepto que debe calcularse de acuerdo con las remuneraciones correspondientes al período.

El Sueldo Anual Complementario se abona en dos cuotas durante el año. Para determinar el importe correspondiente, se consideran las remuneraciones percibidas durante el período de referencia y las condiciones laborales de cada trabajador.

La calculadora de Upacp incorpora este concepto entre las opciones disponibles. De esta manera, tanto el trabajador como el empleador pueden utilizar la herramienta para realizar una estimación del monto correspondiente.

La consulta puede resultar especialmente útil cuando existen modificaciones en la jornada, variaciones en la remuneración o períodos trabajados de manera parcial, ya que esos elementos pueden influir sobre el cálculo.

Cómo calcular las vacaciones de las empleadas domésticas

Otro de los conceptos contemplados por la herramienta son las vacaciones del servicio doméstico.

La cantidad de días de descanso anual depende, entre otros factores, de la antigüedad que tenga la persona trabajadora. Para establecer el período correspondiente deben considerarse las condiciones previstas para los trabajadores de casas particulares.

La calculadora permite incorporar la antigüedad y realizar una estimación vinculada con este concepto. De esta manera, el usuario puede obtener una referencia sobre los días de vacaciones y los importes asociados.

En este punto también es necesario distinguir entre el período de descanso y la remuneración correspondiente. La cantidad de días disponibles y la forma de calcular el pago dependen de las condiciones de la relación laboral.

Feriados y horas extras

La herramienta desarrollada por Upacp también permite consultar valores relacionados con feriados nacionales y horas extras.

Las horas trabajadas por encima de la jornada habitual pueden generar una remuneración adicional, de acuerdo con las condiciones previstas para la actividad. Para calcularlas correctamente resulta necesario considerar la jornada laboral y las características del trabajo realizado.

En el caso de los feriados, la modalidad de liquidación puede variar según si la persona trabaja o no durante esas jornadas y según las condiciones establecidas para la relación laboral.

La incorporación de estos conceptos en una misma calculadora permite realizar distintas consultas sin necesidad de efectuar cada cálculo por separado.

También permite estimar indemnizaciones

Las indemnizaciones del servicio doméstico forman parte de los conceptos que pueden consultarse mediante la herramienta online.

El cálculo de una indemnización depende de diferentes elementos de la relación laboral, entre ellos la antigüedad, la remuneración y las circunstancias en las que finaliza el vínculo.

Por ese motivo, los datos ingresados en la calculadora tienen incidencia sobre el resultado. La estimación obtenida debe interpretarse de acuerdo con la situación laboral concreta y los parámetros correspondientes.

La herramienta permite así contar con una referencia inicial sobre los importes asociados a una determinada relación laboral.

Cómo obtener y compartir el resultado

Una vez que el usuario completa la información solicitada y realiza el cálculo, la plataforma presenta los resultados correspondientes.

Además, la herramienta ofrece distintas alternativas para conservar o enviar la información obtenida. El resultado puede descargarse en formato PDF, imprimirse o compartirse a través de correo electrónico y WhatsApp.

Esta posibilidad permite que el trabajador pueda guardar una copia de la estimación realizada y que el empleador pueda utilizarla como referencia al momento de revisar una liquidación.

El acceso a la calculadora es online y gratuito. Tampoco es necesario realizar un registro con datos personales para utilizarla.

Registración de las empleadas domésticas en ARCA

La utilización de la calculadora es independiente de otra obligación vinculada con el empleo en casas particulares: la registración de los trabajadores del servicio doméstico.

Los empleadores deben realizar el registro correspondiente ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La registración permite encuadrar la relación laboral dentro del régimen correspondiente y realizar los aportes y contribuciones previstos.

A partir de la registración se generan derechos vinculados con la seguridad social. Entre ellos se encuentran los aportes previsionales, la cobertura de obra social y la afiliación a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

La obligación alcanza a las relaciones laborales comprendidas dentro del régimen de trabajadores de casas particulares, independientemente de que se trate de tareas realizadas con retiro o sin retiro y de acuerdo con las condiciones establecidas para cada caso.

Qué ocurre con la AUH cuando una empleada doméstica es registrada

La registración laboral no implica que una trabajadora de casas particulares pierda automáticamente la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Los trabajadores del servicio doméstico pueden encontrarse alcanzados por determinados beneficios sociales aun cuando estén registrados laboralmente. En consecuencia, la formalización de la relación de trabajo no supone por sí misma la pérdida de la AUH.

También existe cobertura vinculada con la Tarjeta Alimentar, de acuerdo con los requisitos establecidos por los programas correspondientes.

Por este motivo, la registración del empleo en casas particulares debe diferenciarse de la situación frente a las prestaciones sociales. El hecho de contar con un empleo registrado no determina por sí solo la baja de todos los beneficios.

Una herramienta para trabajadores y empleadores

La calculadora de sueldo de Upacp reúne en una misma plataforma diferentes conceptos relacionados con el empleo en casas particulares. Su utilización permite estimar salarios, horas trabajadas, aguinaldo, vacaciones, feriados, horas extras e indemnizaciones a partir de los datos que ingresa cada usuario.

Para los trabajadores, puede servir como una referencia para revisar los importes vinculados con su relación laboral. Para los empleadores, permite realizar una estimación de los conceptos que deben contemplarse al momento de efectuar una liquidación.

El resultado depende de la información ingresada y de los parámetros que utiliza la herramienta. Por ese motivo, ante situaciones laborales particulares o diferencias en una liquidación, la estimación debe analizarse junto con las condiciones específicas de cada relación de trabajo.

La herramienta desarrollada por Upacp, la OIT y Sacra se encuentra disponible de forma gratuita y sin necesidad de registrar datos personales. De esta manera, quienes trabajan en casas particulares y quienes los emplean pueden consultar en línea distintos componentes de la remuneración y obtener una referencia para la liquidación correspondiente.