Cómo la IA está creando nuevos puestos de trabajo y qué perfiles son los más buscados

Conocer a qué perfiles irá esa nueva demanda en el mercado laboral es fundamental para potenciar la propia empleabilidad y no quedar obsoleto.

Cuatro de cada 10 compañías en todo el mundo tienen planes de contratar personal con manejo de herramientas de Inteligencia Artificial (IA). Hoy por hoy, compiten por sumar ingenieros, científicos de datos y profesionales capaces de liderar la adopción de la IA. Pero también están buscando cubrir vacantes de nuevos trabajos que surgieron con esta tecnología.

Un nuevo análisis de EPAM Systems Inc., basado en su más reciente estudio "From Hype to Impact: How Enterprises Can Unlock Real Business Value with AI", revela que la próxima ola de transformación empresarial dependerá menos de la tecnología y más de las personas que la implementan, y que el 43% de las compañías planea contratar roles relacionados con IA, cifra que asciende al 47% entre las organizaciones más innovadoras del mercado. Menos del 4% afirma no tener planes de expandir sus equipos.

Conocer a qué perfiles irá esa demanda en el mercado laboral es fundamental para potenciar la propia empleabilidad.

Búsqueda de talentos IA en Argentina

Si bien la "AI fluency", la capacidad de trabajar con la inteligencia artificial integrada en procesos y tareas, está en demanda en todo el mundo, la Argentina no es la excepción.

Un estudio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) junto al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el CONICET, dado a conocer en los primeros días de septiembre, mostró que el 2,6% de 64.088 ofertas laborales publicadas en portales de búsqueda de empleo en 2026 exige al menos una habilidad relacionada con IA, frente al 0,6% registrado en el período 2017-2022. En el mismo período, los avisos que buscaban perfiles que combinaran habilidades técnicas o duras con otras blandas además del manejo de IA, fue del 0,4% al 2% en el mismo lapso.

El IIEP consigna que si bien la IA todavía aparece en una proporción muy reducida de las vacantes ofertadas, su avance es mucho mayor en la Argentina que en otros países de la región como Brasil, Colombia y México.

A la vez, asegura que las empresas no buscan una única habilidad, sino que los conocimientos técnicos siguen siendo el núcleo de la demanda, pero 7 de cada 10 ofertas también requieren habilidades socio-emocionales. En ese escenario es que crece la demanda de perfiles con "AI fluency."

"Cuando una vacante requiere habilidades de IA, suelen combinarse con habilidades técnicas y socio-emocionales", especifica el informe de CAF e IIEP. La inmensa mayoría de las ofertas de trabajo en Argentina exige perfiles multidimensionales. Las habilidades técnicas no-IA aparecen en el 92,1% de las ofertas, y las habilidades blandas en el 74,1%.

Respecto de las habilidades vinculadas a la IA más demandadas del mercado local, destacaron las siguientes:

Machine Learning (27,5%),

Agentes de IA (22,5%)

Inteligencia Artificial genérica (18,9%)

IA Generativa (16,3%)

Redes Neuronales (10.2%)

Procesamiento de Lenguaje Natural (3,5%)

Otros (1,1%)

Entre las herramientas y técnicas específicas destacan LangGraph, TensorFlow, LangChain, Deep Learning, Generative AI, Keras, Retrieval Augmented Generation (RAG), PyTorch y MLOps.

A la vez, el informe distingue el mercado general con los requerimientos para posiciones freelance que se vinculan al manejo de IA. Para ello, realizaron un análisis separado de las publicaciones en el portal Workana, donde la cantidad de publicaciones que requieren el manejo de esta nueva herramienta tecnológica ya asciende al 7,2%. De dicho segmento, destacaron que se solicitan las siguientes habilidades vinculadas a la IA.

Inteligencia artificial genérica (41,1%)

Agentes de IA (21,9%)

Machine Learning (18,7%)

Procesamiento de Lenguaje Natural (10,4%)

IA Generativa (5,2%).

Redes neuronales (1,1%)

Otros (1,6%)

Vale la pena recordar que todo el propósito del informe es distinguir que las búsquedas de talento no son específicas para habilidades IA sino que se requieren perfiles multidimensionales, que tengan las habilidades técnicas que se venían utilizando hasta ahora además de las de IA y capacidades blandas.

Entre estas últimas, para representar a la demanda del mercado local en general (no solo freelance/Workana) se mencionan Atributos Personales (30,0%), Iniciativa y Liderazgo (23,8%), Comunicación (16,5%), Habilidades sociales (10,9%), Pensamiento crítico y Resolución de problemas (6,4%), Manejo de contratos (4,3%), Manejo de personas (2,8%), entre otras.

Los perfiles más demandados

En el mencionado estudio de EMAP Systems, se destacan los siguientes roles de alta demanda en relación con la IA:

Machine Learning Engineers

AI Researchers

El estudio también muestra que, aunque las compañías están ampliando sus equipos, la mayoría sigue enfocando a su talento y a sus proyectos de IA en tareas inmediatas de eficiencia y productividad. EPAM señala que, sin una estructura clara de priorización, estas iniciativas pueden quedarse en «quick wins» y no escalar hacia proyectos de alto impacto que generen verdadero valor de negocio.

Asimismo, para enfocar en lo que ocurre en el mercado argentino, la escuela de habilidades digitales Coderhouse identificó en junio pasado 5 perfiles tecnológicos que están en alta demanda de parte de empresas en Argentina.

1. Data Analyst

2. Full Stack Developer

3. AI Engineer

4. Product Manager

5. DevOps / Cloud Engineer

Está claro que no todos estos roles son nuevos pero sí están siendo transformados de raíz por la inteligencia artificial.