Grupo San Cristóbal abre la cuarta edición de RADAR, su programa de pasantías. Conocé los perfiles más buscados y cómo postularte hoy mismo

En un momento de fuerte debate sobre el empleo joven y el impacto tecnológico, el conglomerado asegurador y financiero Grupo San Cristóbal abrió la convocatoria para la cuarta edición de RADAR, su programa de pasantías. Con vacantes en Rosario y Buenos Aires, la compañía busca incorporar 15 pasantes este año.

"Desde el inicio del programa venimos observando un crecimiento sostenido en el interés de los estudiantes: en la última edición recibimos más de 1.100 postulaciones y, en esta cuarta edición, ya estamos percibiendo un incremento en el nivel de participación. En esta edición volvemos a trabajar junto a 10 universidades, buscando acercar oportunidades a estudiantes con distintas formaciones académicas", aclaró a este medio Laura Valeiro, gerente de Personas y Bienestar de Grupo San Cristóbal.

Qué es y qué hace Grupo San Cristóbal

Grupo San Cristóbal es un grupo asegurador nacido con origen mutualista hace 80 años, en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Hoy además de seguros provee cobertura ART y asesoramiento financiero a individuos, empresas y negocios agropecuarios, a través de sus reconocidas marcas con presencia federal y también en Uruguay. Tiene 60 sucursales en 32 ciudades argentinas.

Las marcas se estructuran en sus tres áreas de negocios:

Seguros

San Cristóbal Seguros

San Cristóbal Retiro

Asociart ART

iúnigo

ART

Asociart Servicios

Servicios Financieros

San Cristóbal Servicios Financieros

San Cristóbal Caja Mutual

Grupo San Cristóbal se promueve como un empleador inclusivo y con foco en la sustentabilidad en todo lo que emprende. Además, destina inversiones a innovación a través de participaciones en incubadoras y aceleradoras de emprendimientos de base tecnológica.

Por caso, en julio pasado realizó la convocatoria a la 2da. edición del Premio al Impacto Social, el certamen por el cual premia con $45.000.000 a 3 iniciativas sociales que ya están mejorando la vida de las comunidades, a las cuales quiere ayudar a escalar.

Qué es RADAR, las pasantías de Grupo San Cristóbal

A través de RADAR, la compañía busca generar un puente entre la universidad y el mundo del trabajo, ofreciendo a los participantes la posibilidad de aplicar sus habilidades y conocimientos en proyectos concretos, conocer de cerca el funcionamiento de una organización y trabajar junto a equipos de distintas áreas.

En la segunda edición del programa, que finalizó en octubre de 2025 (en foto junto al equipo de la compañía), el 100% de los participantes completó la experiencia, el 73% consiguió trabajo en menos de seis meses y el 18% continuó trabajando en Grupo San Cristóbal. Es decir que el programa habilita a que algunos de los pasantes queden efectivizados en la firma de seguros y servicios financieros.

Además, el 91% de los participantes de la segunda edición amplió su red de contactos y el 96% consideró que la iniciativa contribuyó significativamente a su inserción laboral.

Siempre según los datos proveídos por la compañía, en esa edición participaron 11 jóvenes de 8 universidades y 10 carreras, quienes trabajaron en equipos interdisciplinarios sobre desafíos reales del negocio. A lo largo del recorrido, sumaron 34 horas de formación en herramientas vinculadas con comunicación, trabajo colaborativo, gestión de proyectos y desarrollo profesional, y como cierre presentaron sus propuestas ante el CEO y directores de Grupo San Cristóbal.

El programa tiene una duración de 12 meses y combina capacitación técnica, desafíos prácticos y proyectos multidisciplinarios que los enfrentan a problemáticas reales del negocio.

Convocatoria a las pasantías 2026: perfiles buscados

En esta edición las oportunidades están dirigidas a estudiantes avanzados de las siguientes carreras:

Ingeniería,

Diseño Industrial,

Ciencias de la Computación,

Física, Matemática,

Ingeniería en Sistemas,

Contador Público,

Administración de Empresas,

Comercialización,

Relaciones Públicas

Abogacía.

Más allá de estos conocimientos técnicos y académicos, Valeiro aclaró a este medio que para las pasantías, buscan "estudiantes con curiosidad, iniciativa y muchas ganas de aprender; personas que se animen a asumir desafíos, trabajar en equipo, aportar sus ideas y también pedir ayuda cuando la necesitan."

El enfoque de la compañía es el de identificar actitudes y potencial que muestren las ganas de aprender de los candidatos y de desarrollarse dentro de Grupo San Cristóbal. " Estas características también se ponen en juego a lo largo del programa a través de un proyecto interdisciplinario, en el que los pasantes trabajan en equipo sobre un desafío concreto y, al finalizar el ciclo, presentan su propuesta ante el CEO. Es una instancia que les permite integrar aprendizajes, aportar nuevas miradas y vivir una experiencia muy cercana a los desafíos reales del negocio", añadió la gerente de Personas y Bienestar.

Además de la experiencia formativa del programa de pasantías, Valeiro asegura que el objetivo es que quienes se incorporan a través de RADAR tengan una experiencia integral desde el primer día. Para ello, los pasantes también reciben un kit de ingreso y acceden a distintos beneficios corporativos, como desayuno saludable en la oficina, pausas activas, un día semanal de home office, entre otros. "Además, acompañamos distintos momentos de su experiencia con iniciativas y obsequios especiales", añadió.

Cómo postularse a las pasantías de Grupo San Cristóbal

En esta cuarta edición de RADAR, las pasantías disponibles son en Buenos Aires y Rosario, y son las siguientes:

Rosario:

Buenos Aires:

Las personas interesadas pueden conocer los requisitos y postularse a través de las búsquedas disponibles en el portal de empleo de Grupo San Cristóbal.

"Con cada edición reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de las nuevas generaciones de talento. RADAR es una oportunidad para que los jóvenes den sus primeros pasos en el mundo profesional en un entorno real de aprendizaje, y para que nuestros equipos se sigan nutriendo de nuevas miradas y energía", dijo Laura Valeiro.