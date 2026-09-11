Cuánto gana un docente universitario en Argentina

Los salarios básicos van de $218.119,70 a $1.948.581,14 según el cargo y la dedicación: cuánto cobra cada docente universitario en septiembre

Los docentes de las universidades nacionales tienen salarios que varían de acuerdo con la categoría y la dedicación horaria. En septiembre de 2026, la escala básica de referencia parte de $218.119,70 para un ayudante de segunda con dedicación simple y llega hasta $1.948.581,14 para un profesor titular con dedicación exclusiva.

La diferencia responde tanto al cargo ocupado dentro de la carrera docente como a la cantidad de horas de dedicación. La escala contempla cargos con dedicación simple, semiexclusiva y exclusiva, aunque no todos los cargos están disponibles bajo las tres modalidades.

Cuánto cobra un docente universitario con dedicación exclusiva

Los cargos con dedicación exclusiva son los de mayor carga horaria y tienen los salarios básicos más elevados de la escala. Un profesor titular percibe $1.948.581,14, mientras que un profesor asociado cobra $1.733.955,09.

Para un profesor adjunto, el básico llega a $1.520.087,32, mientras que un jefe de Trabajos Prácticos (JTP) recibe $1.305.455,41. En el caso de un ayudante de primera, el salario básico es de $1.090.603,69.

Estos montos corresponden al básico bruto y no representan necesariamente el sueldo de bolsillo. La remuneración final puede incorporar adicionales, como antigüedad y otros conceptos previstos en el régimen salarial.

Cuánto cobra un docente universitario con dedicación semiexclusiva

La dedicación semiexclusiva contempla una carga horaria menor que la exclusiva y, en la escala básica, los salarios equivalen aproximadamente a la mitad de los correspondientes a una dedicación exclusiva para cada categoría.

Un profesor titular cobra $974.292,19, mientras que el básico de un profesor asociado llega a $866.976,21. Para un profesor adjunto, el monto es de $760.036,95.La escala también contempla en este caso los cargos de JTP y ayudante de primera, pero no incluye ayudante de segunda dentro de esta dedicación.

Cuánto cobra un docente universitario con dedicación simple

La dedicación simple es la de menor carga horaria de las tres modalidades contempladas en la escala. En este esquema, un profesor titular tiene un básico de $487.144,76, mientras que un profesor asociado cobra $433.482,17.

Para un profesor adjunto, el salario básico es de $380.014,62 y para un jefe de Trabajos Prácticos alcanza $326.359,56. El ayudante de primera tiene un básico de $272.645,26.La categoría de ayudante de segunda aparece exclusivamente dentro de esta modalidad y tiene un básico de $218.119,70.

Al igual que en las otras dedicaciones, se trata de salarios básicos brutos. El monto que finalmente recibe cada docente puede ser diferente según la antigüedad y los adicionales que correspondan.

Qué pasó con los salarios docentes en la última paritaria

La última actualización salarial acordada en junio estableció un incremento del 21,33% sobre los básicos vigentes a mayo de 2026. El acuerdo también contempló un aumento adicional del 3% para octubre y fijó una nueva instancia de negociación para septiembre.

Por eso, los valores que se utilizan como referencia para septiembre son los establecidos a partir de ese acuerdo de junio. En la audiencia del 1° de septiembre, el Gobierno presentó además una propuesta de incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, pero esa oferta fue rechazada por las organizaciones gremiales.

En septiembre de 2026, entonces, los salarios básicos de referencia de los docentes universitarios van de $218.119,70 a $1.948.581,14, según el cargo y la dedicación. Para conocer el ingreso total de cada trabajador es necesario sumar los adicionales que correspondan, especialmente la antigüedad y otros conceptos contemplados en el régimen salarial.