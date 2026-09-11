Jubilados ANSES: cuándo se sabrá cuánto cobran en diciembre con el aguinaldo

El dato de inflación de octubre definirá el aumento de diciembre y permitirá conocer cuánto recibirán los jubilados junto con el medio aguinaldo

Los jubilados y pensionados de ANSES volverán a cobrar el medio aguinaldo en diciembre, junto con el haber mensual actualizado por movilidad. Sin embargo, tpara conocer cuánto dinero recibirán en total, se deberá conocer la inflación oficial de octubre.

El INDEC publicará el IPC de octubre el jueves 12 de noviembre de 2026. Ese porcentaje determinará el aumento de las jubilaciones de diciembre y, una vez definido el nuevo haber, se podrá calcular el importe correspondiente de la segunda cuota de la prestación anual complementaria.

Cuándo se conocerá el aumento de las jubilaciones de diciembre

La fecha que deberán tener en cuenta los jubilados es el 12 de noviembre. Ese día, el organismo estadístico difundirá el resultado del IPC correspondiente a octubre y quedará disponible el porcentaje necesario para determinar la movilidad previsional de diciembre.

El esquema vigente establece una actualización mensual de las jubilaciones de acuerdo con la variación del IPC, con un rezago de dos meses. Por eso, el dato de inflación de octubre se utiliza para determinar el aumento que se aplicará sobre los haberes de diciembre.El recorrido para conocer el monto será el siguiente:

12 de noviembre: el INDEC publica la inflación de octubre

Diciembre: ese porcentaje se utiliza para calcular la nueva movilidad previsional

Nuevo haber: se actualizan las jubilaciones y pensiones

Aguinaldo: se determina la segunda cuota de la prestación anual complementaria

Bono: habrá que esperar una decisión oficial para saber si continúa y cuál será su monto

De esta forma, todavía se puede establecer un monto definitivo para el ingreso total de diciembre. Primero se tienen que conocerse los aumentos que correspondan y, fundamentalmente, el IPC de octubre.

Cómo se calcula el aguinaldo de los jubilados

Los jubilados y pensionados reciben una prestación anual complementaria, equivalente al aguinaldo, que se paga en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre.

El artículo 31 de la Ley 24.241 establece que cada cuota equivale al 50% de las prestaciones mencionadas en el artículo 17 y que se abona en los meses de junio y diciembre. Cuando el beneficiario percibió la prestación durante una parte del semestre, el importe se determina en proporción al tiempo durante el cual se devengaron los haberes.

Por eso, para conocer el monto exacto que cobrará cada jubilado en diciembre será necesario considerar el haber que corresponda y la situación particular de cada beneficiario.

En términos simples, una vez definido el importe de referencia para el cálculo, el aguinaldo representa la mitad de esa prestación. Por ejemplo, si para un determinado beneficiario la base correspondiente fuera de $500.000, la cuota complementaria sería de $250.000.

De esta forma, en diciembre, la cuenta tendrá dos componentes principales. Por un lado, el haber mensual actualizado y, por otro lado, la segunda cuota de la prestación anual complementaria. A eso podría sumarse un bono extraordinario si el Gobierno dispone su continuidad.

En el escenario anterior se cobraría $750.000 entre el haber mensual y el aguinaldo, sin considerar un eventual bono. Por ejemplo, tomando en cuenta la jubilación mínima de $428.633,20, la asignación sería de $214.316,6 más $70.000 del bono si continuase. De esta forma, totaliza $712.949,8 en diciembre, valor al cual se le deberá sumar los ajustes por inflación mencionado.