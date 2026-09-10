Jubilación: cuánto cobrarán de mínima y máxima en octubre tras dato de inflación

e conocieron los valores actualizados que regirán en los haberes que abona la ANSES en octubre, incorporando el ajuste más reciente

ANSES aplicará en octubre un nuevo aumento del 1,7% sobre jubilaciones y pensiones. La actualización responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC correspondiente a agosto.

La suba alcanzará a todos los jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones que administra el organismo nacional. El esquema de movilidad mensual lo fijó el Decreto 274/2024.

Ese decreto estableció una fórmula automática de ajuste. Cada mes, los haberes se actualizan según el IPC de dos meses atrás. Para octubre, la referencia es el dato de inflación de agosto, que marcó una variación del 1,7%.

La inflación de agosto se desaceleró con fuerza respecto al 2,1% de julio. El IPC de agosto registró su variación mensual más baja en 14 meses.

Jubilación: cuánto cobrarán de mínima y máxima en octubre tras el aumento

Con el incremento confirmado, los haberes quedarán actualizados desde el mes que viene. La escala de montos varía según el tipo de prestación.

La jubilación mínima bruta pasa a $435.919,96. Ese es el haber base antes de sumar cualquier adicional.

Al incorporar el bono extraordinario de $70.000, el monto total de la jubilación mínima alcanza los $505.919,96. Este es el valor final que verán en sus cuentas los beneficiarios de haberes mínimos.

La jubilación máxima se fija en $2.933.328,56. Este tope surge de aplicar el 1,7% sobre las escalas escalonadas del sistema previsional.

La cifra no incluye el bono, ya que ese refuerzo está destinado únicamente a haberes más bajos.

Cuánto cobran las pensiones tras el ajuste de octubre

Las pensiones también reciben el aumento del 1,7%. Los montos varían según la modalidad de cada prestación.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) fija su haber base en $348.735,97. Con la suma del refuerzo de $70.000, el cobro final queda en $418.735,98.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez establecen un haber puro de $305.143,98. Al integrar los $70.000 del bono, el total alcanza $375.143,98.

Todas las jubilaciones y pensiones que no superen los $498.633,20 recibirán un bono proporcional. El objetivo es que ningún beneficiario cobre menos de ese monto.

El bono de $70.000 sigue vigente pero permanece congelado

El Gobierno mantiene en octubre el bono extraordinario de hasta $70.000. La medida apunta a los jubilados con ingresos más bajos.

Los beneficiarios de la jubilación mínima cobran el bono completo. Quienes superen ese haber reciben un monto proporcional, hasta alcanzar el tope que fijó el Ejecutivo.

El problema es que el bono permanece congelado en $70.000 desde hace cinco meses. No se ajusta con la fórmula de movilidad ni sigue la inflación.

El aumento del 1,7% se aplica únicamente sobre el haber jubilatorio. No se calcula sobre el monto total que recibe el beneficiario.

Esta diferencia entre lo que se actualiza y lo que queda fijo genera una pérdida gradual del poder adquisitivo del bono.

Diferencias entre jubilación y pensión en el sistema argentino

Aunque los aumentos alcanzan a ambas prestaciones, conviene entender las diferencias. No son conceptos intercambiables.

La jubilación es un derecho que surge de los aportes laborales. La cobrás porque trabajaste y aportaste al sistema de seguridad social durante tu vida activa.

La pensión, en cambio, se otorga por otras circunstancias. Las más comunes son el fallecimiento de un cónyuge o conviviente, o una incapacidad laboral permanente.

Ambas prestaciones se administran a través de ANSES. Las dos se actualizan con la misma fórmula de movilidad mensual.

Requisitos para acceder a la jubilación ordinaria

La jubilación ordinaria es la modalidad más común del sistema previsional. Para accederla, hay que cumplir dos requisitos básicos que establece la ley.

El primero es la edad: 60 años para mujeres y 65 años para hombres. El segundo son los aportes: 30 años de contribuciones al sistema.

Si tenés la edad pero te faltan aportes, a veces el Estado habilita moratorias previsionales. Son planes de pago transitorios que permiten completar los años faltantes.

Las cuotas se descuentan del futuro haber. Pero atención: las moratorias no son permanentes y dependen de leyes con plazos de vigencia acotados.

La última moratoria previsional (Ley 27.705) venció en marzo de 2025. Actualmente no existe un plan de pago vigente para completar aportes.

Lo recomendable es consultar directamente en los canales oficiales de ANSES. Podés revisar tu historial de aportes desde la web del organismo.

Otras modalidades de jubilación disponibles en Argentina

Además de la ordinaria, existen otras vías para acceder a una jubilación. Están pensadas para contextos particulares.

La jubilación por edad avanzada está destinada a personas de 70 años o más con menos de 30 años de aportes. Requiere un mínimo de 10 años de contribuciones registradas.

La jubilación anticipada no es una opción permanente. El Gobierno puede habilitarla por ley o decreto en situaciones específicas.

Suele estar destinada a personas que ya cuentan con 30 años de aportes, pero están desempleadas. Les deben faltar hasta 5 años para alcanzar la edad jubilatoria.

El retiro por invalidez es una prestación para quienes sufren una enfermedad o accidente que genera incapacidad laboral permanente superior al 66%.

Una junta médica debe certificar esa incapacidad. Además, se debe cumplir con una cantidad mínima de aportes.

Regímenes especiales y sistemas complementarios

Algunas actividades profesionales cuentan con esquemas que permiten jubilarse con requisitos diferentes. Los años de servicio o la edad mínima varían según el rubro.

Entre los regímenes especiales se encuentran:

Aeronavegantes

Docentes

Investigadores científicos

Personal de casas particulares

Trabajadores agrarios

Trabajadores de la construcción

Tareas declaradas como riesgosas o insalubres (minería, industria cárnica, entre otras)

La jubilación privada funciona aparte del sistema público. Son fondos de retiro que operan como un ahorro voluntario a largo plazo.

Sirven para complementar los ingresos del Estado al jubilarte. No reemplazan la jubilación de ANSES, sino que se suman a ella.

Qué tipos de pensiones administra el organismo previsional

Las pensiones cubren situaciones distintas a las jubilaciones. Las más comunes son dos prestaciones principales.

La pensión por fallecimiento le corresponde a los familiares directos de una persona trabajadora que fallece. También se otorga a familiares de personas ya jubiladas.

Incluye a cónyuge, conviviente, hijos menores o hijos con discapacidad. El trámite se realiza a través de ANSES.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es una prestación para personas mayores de 65 años que no tienen aportes suficientes para una jubilación.

Su monto equivale al 80% de la jubilación mínima. Otorga cobertura de salud a través de PAMI, aunque para obtenerla se realiza una evaluación socioeconómica del solicitante.