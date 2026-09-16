Cuánto gana hoy un camionero, un chofer de colectivo y un maquinista de tren

A diferencia de quienes manejan autos de aplicación, los camioneros, choferes de colectivos y conductores de trenes, tienen gremios afianzados y de larga data que negocian aumentos de sueldo en paritarias. Son de los sindicatos más poderosos del país, que mueven no solo pasajeros sino sobre todo carga, para que las mercaderías lleguen a todo el territorio nacional.

Si bien muchas veces, por ese poder de negociación, tuvieron remuneraciones por encima del promedio, no siempre han logrado posicionarse entre los trabajadores con mayores aumentos de sueldo. Los siguientes son los últimos resultados que obtuvieron en paritarias.

Escala salarial de Camioneros en agosto 2026

El Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de Cargas por Automotor, Servicios, Logística y Distribución de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires oficializó la grilla de remuneraciones correspondientes al mes de agosto de 2026. Hasta el momento, es la grilla vigente también para los sueldos de septiembre, pero el gremio que conduce Hugo Moyano está reclamando un 1% de actualización salarial, según informó iProfesional.

Las remuneraciones básicas fijadas para los choferes y el personal operativo de transporte de cargas durante el mes de agosto de 2026 abarcan los siguientes valores mensuales y diarios:

Personal operativo

Conductores de Primera Categoría: $1.075.910,44 por mes o $44.829,60 por día.

$1.075.910,44 por mes o $44.829,60 por día. Conductores de Segunda Categoría: $1.056.737,31 por mes o $44.030,72 por día.

$1.056.737,31 por mes o $44.030,72 por día. Conductores de Tercera Categoría : $1.037.544,76 por mes o $43.231,03 por día.

: $1.037.544,76 por mes o $43.231,03 por día. Conductores de grúas móviles de hasta 10 toneladas y autoelevadores : $1.095.091,63 por mes o $45.628,82 por día.

: $1.095.091,63 por mes o $45.628,82 por día. Conductores de grúas móviles de más de 10 y hasta 20 toneladas : $1.204.600,80 por mes o $50.191,70 por día.

: $1.204.600,80 por mes o $50.191,70 por día. Conductores de grúas móviles de más de 20 y hasta 35 toneladas : $1.252.784,83 por mes o $52.199,37 por día.

: $1.252.784,83 por mes o $52.199,37 por día. Conductores de grúas móviles de más de 35 y hasta 45 toneladas : $1.302.896,22 por mes o $54.287,34 por día.

: $1.302.896,22 por mes o $54.287,34 por día. Conductores de grúas móviles de más de 45 y hasta 55 toneladas: $1.355.012,07 por mes o $56.458,84 por día.

$1.355.012,07 por mes o $56.458,84 por día. Conductores de grúas móviles de más de 55 y hasta 70 toneladas : $1.422.762,67 por mes o $59.281,78 por día.

: $1.422.762,67 por mes o $59.281,78 por día. Conductores de grúas móviles de más de 70 y hasta 90 toneladas : $1.493.900,81 por mes o $62.245,87 por día.

: $1.493.900,81 por mes o $62.245,87 por día. Conductores de grúas móviles de más de 90 y hasta 110 toneladas : $1.568.595,85 por mes o $65.358,16 por día.

: $1.568.595,85 por mes o $65.358,16 por día. Conductores de grúas móviles de más de 110 y hasta 140 toneladas : $1.647.025,64 por mes o $68.626,07 por día.

: $1.647.025,64 por mes o $68.626,07 por día. Conductores de grúas móviles de más de 140 y hasta 170 toneladas : $1.729.376,92 por mes o $72.057,37 por día.

: $1.729.376,92 por mes o $72.057,37 por día. Conductores de grúas móviles de más de 170 y hasta 300 toneladas : $1.815.845,77 por mes o $75.660,24 por día.

: $1.815.845,77 por mes o $75.660,24 por día. Conductores de grúas móviles de más de 300 toneladas : $1.961.113,42 por mes o $81.713,06 por día.

: $1.961.113,42 por mes o $81.713,06 por día. Encargado : $1.011.203,97 por mes o $42.133,50 por día.

: $1.011.203,97 por mes o $42.133,50 por día. Recibidor y clasificador de guías: $1.001.558,62 por mes o $41.731,61 por día.

$1.001.558,62 por mes o $41.731,61 por día. Embaladores y peones especializados de mudanza o reparto : $992.110,50 por mes o $41.337,94 por día.

: $992.110,50 por mes o $41.337,94 por día. Recolectores de residuos y limpieza : $992.110,50 por mes o $41.337,94 por día.

: $992.110,50 por mes o $41.337,94 por día. Peones: $982.641,94 por mes o $40.943,41 por día.

$982.641,94 por mes o $40.943,41 por día. Peones generales de barrido y limpieza : $982.641,94 por mes o $40.943,41 por día.

: $982.641,94 por mes o $40.943,41 por día. Ayudantes mayores de 18 años: $963.809,78 por mes o $40.158,74 por día.

Servicios de clearing, caudales, taller y administración

Operador de servicios : $1.144.811,30 por mes o $47.700,47 por día.

: $1.144.811,30 por mes o $47.700,47 por día. Distribuidor domiciliario: $1.041.999,67 por mes o $43.416,65 por día.

$1.041.999,67 por mes o $43.416,65 por día. Auxiliar operativo de primera : $1.072.640,40 por mes o $44.693,35 por día.

: $1.072.640,40 por mes o $44.693,35 por día. Auxiliar operativo de segunda : $1.020.879,95 por mes o $42.536,66 por día.

: $1.020.879,95 por mes o $42.536,66 por día. Chofer de camión blindado : $1.156.740,23 por mes o $48.197,51 por día.

: $1.156.740,23 por mes o $48.197,51 por día. Chofer con firma : $1.242.312,29 por mes o $51.763,01 por día.

: $1.242.312,29 por mes o $51.763,01 por día. Custodio de unidad blindada : $1.002.883,54 por mes o $41.786,81 por día.

: $1.002.883,54 por mes o $41.786,81 por día. Auxiliar operativo de primera : $1.478.485,29 por mes o $61.603,55 por día.

: $1.478.485,29 por mes o $61.603,55 por día. Auxiliar operativo de segunda: $1.029.898,82 por mes o $42.912,45 por día.

$1.029.898,82 por mes o $42.912,45 por día. Oficial de primera: $1.198.273,54 por mes o $49.928,06 por día.

$1.198.273,54 por mes o $49.928,06 por día. Oficial completo de taller : $1.136.190,18 por mes o $47.341,26 por día.

: $1.136.190,18 por mes o $47.341,26 por día. Oficial : $1.080.223,62 por mes o $45.009,32 por día.

: $1.080.223,62 por mes o $45.009,32 por día. Medio oficial : $1.020.444,59 por mes o $42.518,52 por día.

: $1.020.444,59 por mes o $42.518,52 por día. Oficial gomero : $1.080.223,62 por mes o $45.009,32 por día.

: $1.080.223,62 por mes o $45.009,32 por día. Medio oficial gomero: $1.020.444,59 por mes o $42.518,52 por día.

$1.020.444,59 por mes o $42.518,52 por día. Lavadores, engrasadores y ayudantes de taller : $1.020.444,59 por mes o $42.518,52 por día.

: $1.020.444,59 por mes o $42.518,52 por día. Administrativo de primera categoría : $1.070.673,40 por mes o $44.611,39 por día.

: $1.070.673,40 por mes o $44.611,39 por día. Administrativo de segunda categoría : $1.029.898,82 por mes o $42.912,45 por día.

: $1.029.898,82 por mes o $42.912,45 por día. Administrativo de tercera categoría: $992.110,50 por mes o $41.337,94 por día.

$992.110,50 por mes o $41.337,94 por día. Administrativo de cuarta categoría : $973.234,84 por mes o $40.551,45 por día.

: $973.234,84 por mes o $40.551,45 por día. Maestranza y serenos: $973.234,84 por mes o $40.551,45 por día.

A estos salarios básicos por convenio se le deben sumar los adicionales de la actividad, horas extras y otros plus o adelantos a cuenta de futuros aumentos que decidan las compañías.

Escala salarial de choferes de colectivo en septiembre

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó la actualización salarial para el personal de conducción de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires. Por la nueva escala salarial, el basico conformado por convenio para el personal de conducción asciende a $1.707.175,88 por mes. Al básico de $1.212.094,82 se suman el Premio por Asistencia ($341.435,16), Atención SUBE ($153.645,82) y la Antigüedad básica ($25.607,64 por año).

La paritaria para el convenio colectivo de trabajo (CCT) 460/73 fue llevada a cabo con las cámaras de la actividad: AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA a principios de septiembre. Se definió entonces la siguiente escala salarial (remuneración total):

Inicial: $2.295.175,80.

1 año de antigüedad: $2.320.783,44

2 años de antigüedad: $2.346.391,07.

3 años de antigüedad: $2.371.998,71.

4 años de antigüedad: $2.397.606,35.

5 años de antigüedad: $2.423.213,99.

6 años de antigüedad: $2.448.821,62.

7 años de antigüedad: $2.474.429,26.

8 años de antigüedad: $2.500.036,90.

9 años de antigüedad: $2.525.644,53.

10 años de antigüedad: $2.551.252,17.

11 años de antigüedad: $2.576.859,81.

12 años de antigüedad: $2.602.467,44

13 años de antigüedad: $2.628.075,08.

14 años de antigüedad: $2.653.682,72.

15 años de antigüedad: $2.679.290,36.

16 años de antigüedad: $2.704.897,99.

17 años de antigüedad: $2.730.505,63.

18 años de antigüedad: $2.756.113,27.

19 años de antigüedad: $2.781.720,90.

20 años de antigüedad: $2.807.328,54.

21 años de antigüedad: $2.832.936,18

22 años de antigüedad: $2.858.543,81.

23 años de antigüedad: $2.884.151,45.

24 años de antigüedad: $2.909.759,09.

25 años de antigüedad: $2.935.366,73

26 años de antigüedad: $2.960.974,36.

27 años de antigüedad: $2.986.582,00.

28 años de antigüedad: $3.012.189,64.

29 años de antigüedad: $3.037.797,27.

30 años de antigüedad: $3.063.404,91.

Cuánto gana un maquinista de tren

Responder a cuánto gana un maquinista de tren en la Argentina no es tan sencillo ya que hay decenas de ramales y acuerdos por convenio, y distintos sindicatos también.

Si se toma como parámetro el gremio ferroviario más fuerte, que es La Fraternidad, se puede mencionar el acuerdo paritario vigente hasya el 30 de agosto para trabajadores del Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCyL) y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE).

En lo que refiere a los conductores, el acuerdo distingue:

Conductor Eléctrico: sueldo básico de $1.237.857 más bonificación por profesionalidad de $321.843 y certificado de idoneidad no remunerativo de $123.786, totalizando un monto bruto de $1.683.485 en agosto.

sueldo básico de $1.237.857 más bonificación por profesionalidad de $321.843 y certificado de idoneidad no remunerativo de $123.786, totalizando un monto bruto de $1.683.485 en agosto. Conductor Diésel: sueldo básico de $1.237.857 más bonificación por profesionalidad de $321.843 y certificado de idoneidad no remunerativo de $123.786, alcanzando un total bruto de $1.683.485 en agosto.

El acuerdo de La Fraternidad en este caso incluyó además el pago de una gratificación extraordinaria no remunerativa de $50.000 por única vez para el personal activo.