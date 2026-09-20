El 48% de los argentinos ya utiliza inteligencia artificial (IA) para crear o adaptar su currículum al postularse a una búsqueda laboral, de acuerdo a un estudio de Adecco. Pero esto no quiere decir que lo hagan bien, o que en un "mar" de CV hechos con IA, el perfil optimizado de esta manera se destaque.

No hay "fórmulas mágicas" para sobresalir en una búsqueda laboral, ni siquiera con IA, ya que los filtros que aplican los responsables de selección de personal (ATS) siguen bien vigentes y buscan entre los postulantes los que se alinean más a las necesidades y criterios que la empresa definió inicialmente. Los que pasan esa instancia, luego son evaluados por seleccionadores humanos para validar que las habilidades y competencias declaradas en la hoja de vida sea efectivamente ciertas.

Entonces, ¿es mejor hacer el CV sin IA? En absoluto, es una herramienta nueva que puede asistir muchísimo, sobre todo a quienes no tienen mucho conocimiento sobre cómo construir su perfil profesional y transmitirlo en pocas páginas. Pero no hay que engañarse, la IA no es la responsable de conseguir o no el puesto buscado, llegar o no a la entrevista. Buscar trabajo sigue siendo un trabajo, aún con IA.

En ese marco, los siguientes son algunos consejos que no se encontrarán en otro lado sobre cómo utilizar la IA eficientemente para mejorar el CV.

1. Las plantillas no son la única manera de crear un CV

Desde el Word de Microsoft, pasando por Canva y hasta la última herramienta online para crear currículums tienen plantillas cuya función es facilitar el trabajo de crear de cero el CV y editarlo luego para customizarlo a cada postulación. También sirven para quienes no saben cómo organizar la información de manera clara, profesional, y adaptada a superar los filtros ATS que se utilizan en Recursos Humanos.

Las plantillas son una buena idea cuando el objetivo es ahorrar esfuerzo al postulante, pero no la mejor si la meta es que el CV destaque. Los seleccionadores de personal ya han visto los mismos modelos de CV demasiadas veces, y ni la plantilla más original llamará su atención. Pensar una organización propia o un diseño, además, puede ayudar a mostrar iniciativa, interés y creatividad.

2. Usar las plataformas para crear CV, pero bien

Con lo extendida y popular que se volvió la IA, además de lo "inteligente" que es para interpretar lo que necesita el usuario, hoy cualquiera puede "promptear". No hay una consigna mágica o milagrosa para crear el mejor CV; como con todos los pedidos más importantes que le hacemos a los sistemas de LLM, hay que trabajar profundamente las consignas iniciales para obtener los mejores resultados.

A la vez, hay muchas herramientas online para crear CV sin tener que hacer todo el esfuerzo manualmente. No hay que descartarlas pero si:

No usar cualquier plataforma , ya que el CV no deja de tener datos personales que no se brindarían a extraños en Internet y que pueden ser utilizados en estafas. Por caso, Adecco tiene su propio CV Maker en español. Gramarly, otra aplicación muy reconocida, tiene un servicio para chequear si el perfil puede atravesar filtros de ATS.

, ya que el CV no deja de tener datos personales que no se brindarían a extraños en Internet y que pueden ser utilizados en estafas. Por caso, Adecco tiene su propio CV Maker en español. Gramarly, otra aplicación muy reconocida, tiene un servicio para chequear si el perfil puede atravesar filtros de ATS. Una vez obtenido el resultado final, editarlo para que la información sea fidedigna y tenga un toque personal que ayude a distinguir el currículum dentro de las búsquedas.

3. Cuidado con las alucinaciones de la IA

No se debería enviar una postulación laboral con un CV creado automáticamente sin revisarlo antes. Puede que la IA entrenada para complacer siempre al usuario exagere o directamente alucine al crear un CV que adapte el perfil del mismo a una búsqueda laboral. Son los datos a eliminar o editar una vez que el sistema entrega la hoja de vida producida.

"La IA puede convertirse en una gran aliada siempre que se utilice como herramienta y no como reemplazo del criterio personal", afirmó Francisco Bianco, Executive Manager en Michael Page Argentina en un comunicado enviado a este medio. Según el informe Talent Trends 2026 de esta consultora a nivel internacional, el uso de inteligencia artificial generativa en el trabajo aumentó un 25% en el último año (alcanzando al 68% de los profesionales) y el 39% de los argentinos ya utiliza esta tecnología para adaptar su currículum.

Los especialistas recomiendan utilizarla para organizar y mejorar el CV pero desaconsejan copiar currículums generados íntegramente por IA, postularse masivamente sin personalizar cada candidatura o utilizar respuestas artificiales durante una entrevista. "La tecnología puede ordenar ideas, pero los logros, aprendizajes y habilidades personales deben surgir de la experiencia de cada profesional", indica la firma de talento Michael Page.

4. Como siempre: no mentir en el CV

Las mentiras tienen patas cortas y en pocos casos eso es más cierto que en Recursos Humanos. Los candidatos que con su CV avancen a las últimas instancias de las búsquedas de personal, eventualmente tendrán que convalidar en entrevistas, test y otras modalidades las habilidades que dijeron tener en el currículum. Las discrepancias serias entre lo presentado inicialmente y lo convalidado después, pueden causar la descalificación del candidato.

Martín Bravi, cofundador y director de Nauta Group, mencionó a este medio semanas atrás que se nota cuando un postulante demuestra en su CV o carta de presentación ciertas habilidades que luego no puede comprobar en la entrevista presencial u otras instancias del proceso: "La IA puede ayudar a comunicar mejor la experiencia, pero no puede reemplazar la experiencia. Veo cada vez más candidatos que generan un CV impecablemente redactado con IA, pero cuando llegan a la entrevista les cuesta explicar lo que hicieron o profundizar sobre su trayectoria. Eso termina jugando en contra. Para mí, la IA debería utilizarse como un editor, no como un 'inventor'".

De hecho, en los últimos meses aparecieron en el mercado capacitaciones para expertos en Recursos Humanos sobre cómo diferenciar tipos de IA (generativa y agentes inteligentes), identificar las capacidades y limitaciones de la IA en "screening" de postulantes para evitar la sobreautomatización y sesgos, y talleres para rediseñar procesos incorporando IA y detectando riesgos. Por lo tanto, los responsables de personal también se están volviendo más "AI fluent" para identificar los datos reales que les aporta un perfil.

5. Los seleccionadores no ven mal los CV con IA, pero no todos

Una encuesta de Adecco enviada recientemente a este medio encontró que el 48% de los consultados utilizó IA para hacer o adaptar su CV, mientras que un 10% recurrió a estas herramientas para buscar oportunidades y un 8% para preparar entrevistas.

En este contexto, los seleccionadores de personal ya están habituados a que los currículums se hagan con estas herramientas. Pero igual puede ocurrir que el perfil caiga en manos de uno de los que no se adaptó a este nuevo contexto. Por caso, la mayoría de los reclutadores de talento consultados en una reciente encuesta de la plataforma Bumeran se mantiene neutral respecto de los CV creados con IA; solo el 20% de ellos lo ve como algo negativo y el 5% lo considera una estrategia positiva.

"La IA está haciendo que tanto candidatos como empresas tengan que repensar las reglas del juego. Si hoy una persona puede utilizar estas herramientas para mejorar la presentación de su perfil o prepararse para una entrevista, las organizaciones también necesitan revisar cómo evalúan. Ya no alcanza con mirar un CV perfectamente armado o una entrevista impecable: es cada vez más importante validar conocimientos, habilidades y potencial en situaciones concretas. La tecnología puede ayudar a hacer más eficiente el proceso, pero el criterio profesional sigue siendo fundamental", señaló Victoria Loza, directora de Recursos Humanos y Sustentabilidad de Adecco Argentina & Chile, en un comunicado.