Newsan relanza su programa de pasantías y busca estudiantes para todos sus negocios

Newsan busca incorporar universitarios a quienes les falten entre 12 y 24 meses para graduarse. Los detalles para aplicar a la pasantía

Newsan es hoy uno de las grandes empresas de capitales nacionales, pero muchas personas todavía solo asocian su marca al ensamblaje de productos de electro y electrodomésticos. Esa es solo una de las aristas de la firma que también fabrica y exporta alimentos argentinos a 70 países, y que hace unos años apostó en grande y completó la compra del negocio de P&G en el país. Ahora, rediseñó su programa de pasantías NEWGEN para nutrirse de talento jóven.

El ingreso es muy competitivo: "Newsan suele registrar miles de postulantes en cada convocatoria corporativa masiva debido a su presencia de marca en consumo masivo y tecnología", dijo a este medio Mabel Rius, Directora de Recursos Humanos, Comunicaciones y Servicios Generales de Grupo Newsan, y reveló que en esta edición de NEWGEN están buscando incorporar entre 25 y 30 pasantes con distintas especialidades, para las distintas áreas de la firma.

La directiva aclaró, además, que los seleccionados completarán la experiencia en distintas unidades operativas de Newsan, cubriendo desde sus negocios tradicionales de Electrónica y Electrodomésticos (Noblex, Philco, Atma, Siam, Motorola, LG), Movilidad Urbana, Exportación de Alimentos (Newsan Food) la Unidad de Negocios de Consumo Masivo (Pampers, Pantene, Gillette, entre otras).

Qué es Newsan y en qué negocios opera

Newsan nació hace 34 años en Ushuaia, Tierra del Fuego. Fue el grupo surgido en 1991 tras la fusión de la empresa argentina Sansei y la compañía japonesa Sanyo. Por eso, lleva la innovación en su ADN y desde entonces logró posicionarse como uno de los principales conglomerados empresariales del país.

Hoy es líder en la fabricación, importación, comercialización y distribución de productos de electrónica de consumo y electrodomésticos, tanto para marcas propias como Atma, Noblex, Philco, Siam, Allure y Sansei; como para alianzas estratégicas con Motorola, LG, Hisense, Bosch, Revlon, Oppo, Marshall, Lifan y Shark Ninja, entre otras. Por eso, la industrial es el área por la cual esta compañía es más reconocida en la mente de los consumidores.

Desde esa misma área de negocio, Newsan ofrece también soluciones de movilidad urbana (bicicletas, monopatines eléctricos y motos eléctricas y de combustión)

Por otra parte, a través de Newsan Food, su unidad de negocios de exportación de alimentos, abastece a más de 70 países. Es, de hecho, uno de los principales exportadores de pesca del país.

Y en 2024 ingresó al sector de Consumo Masivo comercializando 9 categorías de productos de la más alta calidad, con marcas como Gillette, Pampers, Always, Downy, Head & Shoulders, Vick, Cebion, Old Spice, Secret, Oral B, Herbal Essences y Pantene. Además, en julio de 2024 adquirió el 50% del paquete accionario de Cdimex, ampliando su portfolio en el segmento de belleza con marcas como Fascino, Elizabeth Arden, Lattafa, Armaf, Rasasi, y los lineales de Cher, Sarkany, Tucci y Bensimon, entre otras.

A partir de marzo de 2025 Grupo Newsan se introdujo también en el mercado energético, a través de la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica. Cuenta con 8 plantas industriales y 3 centros logísticos y de distribución, donde crea valor para sus distintos stakeholders como clientes, colaboradores, accionistas y comunidades en las que opera.

No solo eso, sino que el grupo liderado por Rubén Cherñajovsky sigue apostando a la incorporación de nuevas marcas de limpieza como Ayudín para continuar con su expansión. Esta variedad de negocios la convierte no solo en una compañía sólida y diversificada, sino también en un espacio muy interesante en el cual comenzar una carrera profesional.

El nuevo programa de pasantías de Newsan

"En este escenario acelerado por la inteligencia artificial y la automatización, el verdadero desafío para quienes dan sus primeros pasos no es solo aprender a hacer una tarea, sino desarrollar la capacidad de hacerse preguntas, resolver problemas y adaptarse a nuevos entornos. Con esta mirada, desde Grupo Newsan decidimos rediseñar y lanzar este programa", indicó la empresa.

Consultada al respecto por iProfesional, Rius aclaró que la necesidad de rediseñar el programa surgió comoplan para acompañar la transformación tecnológica y la aceleración digital de la compañía, así como su constante diversificación de unidades de negocio. "Esta edición incorpora una fuerte impronta tecnológica orientada al aprendizaje práctico con Inteligencia Artificial y proyectos digitales, sumando visitas guiadas a sus plantas productivas y centros logísticos para dar una visión integral del ciclo de negocio."

Pilares de NEWGEN:

Del "hacer" al "pensar": Cada participante tendrá a cargo un proyecto concreto, además de sus responsabilidades de área, asumiendo el desafío de identificar oportunidades y proponer soluciones.

concreto, además de sus responsabilidades de área, asumiendo el desafío de identificar oportunidades y proponer soluciones. Formación en IA : Se incorporó capacitación específica para que el nuevo talento no solo conozca las herramientas emergentes, sino que aprenda a aplicarlas en la resolución de problemas reales.

: Se incorporó capacitación específica para que el nuevo talento no solo conozca las herramientas emergentes, sino que aprenda a aplicarlas en la resolución de problemas reales. Innovación desde el inicio: se espera que quienes ingresen aporten una mirada fresca sobre procesos, tecnología y negocios, invitándolos a cuestionar el status quo para encontrar alternativas superadoras.

La experiencia se complementa con tutorías uno a uno con líderes, capacitaciones de negocio y visitas a plantas productivas para potenciar la formación académica.

Rius especificó también que el programa, como todas las pasantías en Argentina, tiene una duración de 6 meses con un plazo renovable hasta 18 meses, segun las necesidades de cada negocio. A la vez, "funcionará bajo esquema híbrido en las oficinas de CABA / AMBA, con una carga horaria part-time de 20 horas semanales", especificó.

"Cada pasante ingresa asignado a un área específica (Comercial, Producto, Marketing, Finanzas, Logística, IT, RRHH, etc.) para desarrollar proyectos continuos, con la posibilidad de interactuar con otras divisiones a través de iniciativas transversales y visitas operativas", afirmó la directiva.

Cómo postularse a las pasantías 2026 de Newsan

El programa comienza en octubre y está dirigido a estudiantes de nivel universitario a quienes les falten entre 12 y 24 meses para graduarse.

Habrá oportunidades en las siguientes áreas de estudio:

Comercial,

Marketing,

Finanzas,

IT,

Producto,

Logística,

Nuevos Negocios,

Comunicaciones,

Control de Gestión.

"Con NEWGEN buscamos brindar mucho más que una primera experiencia laboral: queremos que los jóvenes puedan incorporar herramientas, desarrollar nuevas habilidades y prepararse para un mundo del trabajo que ya está cambiando y que ellos mismos van a transformar. Apostamos a su talento, a sus ideas y a su capacidad de innovar, generando espacios donde puedan aprender, aportar y crecer", dijo Mabel Rius.

Las postulaciones a NEWGEN se realizan desde la web del programa de pasantías de Newsan. La convocatoria permanecerá abierta durante las semanas previas al inicio de la incorporación, previsto para octubre, por lo que se recomienda aplicar cuanto antes para completar los filtros del proceso de selección (evaluaciones y entrevistas).