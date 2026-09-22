Bono para jubilados en 2027: qué dice el Presupuesto y qué falta definir

El Presupuesto 2027 incluye una partida para el Refuerzo de Ingreso Previsional, pero no especifica cuánto será el bono para jubilados el próximo año

El Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso incorpora dentro de las partidas de ANSES el programa que contempla el Refuerzo de Ingreso Previsional, el adicional que actualmente complementa los ingresos de los jubilados y pensionados de menores haberes.

No obstante, el proyecto no establece que el bono vaya a mantenerse en $70.000 durante el próximo año como tampoco establece un monto individual para sus beneficiarios. El dato gana importancia porque el Gobierno sí estableció para septiembre de 2026 un Bono Extraordinario Previsional de hasta $70.000, a través del Decreto 824/2026.

Cabe recordar que este monto extra se abona desde marzo 2024 y no se actualizó desde ese entonces.

Qué partida contempla el Presupuesto para el bono de jubilados

El Refuerzo de Ingreso Previsional aparece dentro del Programa 17 de ANSES, denominado "Complementos a las Prestaciones Previsionales". Para 2027, el proyecto contempla para ese programa un crédito de $2.970.478 millones, equivalente a unos $2,97 billones.

No obstante, es importante aclarar que dicho valor no corresponde exclusivamente al bono para jubilados. La descripción presupuestaria del Programa 17 incluye también los subsidios de tarifas para jubilados y pensionados del SIPA y el Subsidio de Contención Familiar, además del Refuerzo de Ingreso Previsional.

El grueso del gasto previsional aparece en un programa separado. El Programa 16, "Prestaciones Previsionales", cuenta con un crédito previsto de $76.380.075 millones, alrededor de $76,38 billones, para 2027.

La diferencia entre ambos programas permite distinguir los recursos destinados al pago de las prestaciones previsionales de aquellos previstos para los complementos. Dentro de estos últimos se encuentra el Refuerzo de Ingreso Previsional, junto con los otros conceptos incluidos en el Programa 17.

Asimismo, el proyecto incorpora partidas específicas para otros beneficios previsionales: $1.412.814 millones para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y $1.771.027 millones para Pensiones No Contributivas (PNC).

Quiénes cobran actualmente el bono de $70.000

El bono extraordinario de septiembre alcanza a los titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES, a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a los jubilados que cobran la mínima o proporcional para quienes cobren por encima de esta, pero menos de la jubilación mínima más el bono, como también a quienes reciben determinadas Pensiones No Contributivas, entre ellas las de vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.

La normativa establece además que el beneficio debe encontrarse vigente en el mensual correspondiente y que el bono tiene carácter no remunerativo, por lo que no está sujeto a descuentos ni se computa para otros conceptos.

Cuánto cobran con el bono según la prestación

El bono máximo de $70.000 no lleva a todos los beneficiarios al mismo ingreso final, porque las prestaciones de base tienen distintos valores. En septiembre, la jubilación mínima es de $428.633,20, mientras que la PUAM alcanza los $342.906,56.

En el caso de las Pensiones No Contributivas, también existen diferencias. La PNC por invalidez se ubica en $300.043, mientras que la correspondiente a madres de siete hijos o más equivale al haber mínimo, $428.633,20. Con el bono completo, esos montos llegan a aproximadamente $370.043 y $498.633,20, respectivamente.