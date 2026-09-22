Las pensiones por Invalidez y Vejez reciben un monto distinto al de Madres de 7 hijos. Cuánto cobra cada beneficiario en el mes de octubre

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán una nueva actualización en octubre de 2026, de acuerdo con la fórmula de movilidad previsional que toma como referencia la inflación de dos meses atrás.

Es decir, al modificarse el haber mínimo previsional, también se ven afectados los montos de las PNC que están vinculados con la jubilación mínima. No obstante, es importante recordar que no todas las pensiones no contributivas tienen el mismo valor. Esto se debe a que el valor depende del tipo de prestación.

Por ejemplo, las pensiones por invalidez y vejez equivalen al 70% del haber mínimo, mientras que la PNC para Madres de 7 hijos tiene como referencia el 100% de la jubilación mínima.

Cuánto cobran las PNC en octubre de 2026

El aumento de octubre será del 1,66% y llevará el haber mínimo previsional a $435.748,51. Ese nuevo valor funciona como referencia para calcular las distintas prestaciones vinculadas con la jubilación mínima.

En el caso de las PNC por Invalidez y Vejez, el haber representa el 70% de la jubilación mínima. Con la actualización de octubre, el monto pasa a $305.023,95. Al incorporar el bono de $70.000, el total mensual llega a $375.023,95.

Para las Madres de 7 hijos, en cambio, la prestación equivale al 100% del haber mínimo previsional. Por eso, en octubre el monto será de $435.748,51 y, con el bono de $70.000, el ingreso total alcanzará los $505.748,51.

El bono de $70.000 modifica cuánto sube realmente el ingreso

El aumento de movilidad es del 1,66%, pero el ingreso total de quienes cobran una PNC sube en una proporción menor cuando se incorpora el bono al cálculo, porque el refuerzo permanece fijo en $70.000 mientras aumenta el haber.

Para una PNC por Invalidez o Vejez, el haber pasa de $300.043,24 en septiembre a $305.023,95 en octubre. Con el bono, el ingreso total pasa de $370.043,24 a $375.023,95. Eso representa una suba efectiva de alrededor del 1,35% en el monto total recibido.

En el caso de las Madres de 7 hijos, el haber pasa de $428.633,20 a $435.748,51. Sumado el mismo bono de $70.000, el ingreso mensual pasa de $498.633,20 a $505.748,51, lo que implica una suba efectiva de aproximadamente 1,43%.

La diferencia surge porque el bono representa una parte importante del ingreso total de estas prestaciones. Al mantenerse en $70.000, su peso relativo se reduce cada vez que aumenta el haber mensual.

Madres de 7 hijos pueden cobrar un beneficio adicional

Las titulares de una PNC para Madres de 7 hijos que además tengan hijos de hasta 17 años pueden acceder a la Prestación Alimentar, un complemento destinado a la compra de alimentos.

La normativa vigente contempla como beneficiarias a las personas que cobran esta PNC y tienen hijos que cumplen con los criterios establecidos para la prestación, incluidos los casos de hijos con discapacidad sin límite de edad.

Desde 2026, los montos de la Prestación Alimentar fueron actualizados. Para quienes tienen un hijo que cumple con los criterios de focalización, el importe mensual es de $72.250; para dos hijos, $113.299; y para tres o más, $149.425.

De esta forma, una titular de una PNC para Madres de 7 hijos puede tener, además del haber previsional y el bono, un ingreso adicional por la Prestación Alimentar, siempre que cumpla con las condiciones establecidas para ese beneficio.

Cuándo cobran las PNC en octubre según el DNI

Las Pensiones No Contributivas comenzarán a pagarse el jueves 8 de octubre. El calendario se organiza según la terminación del DNI y distribuye los pagos en cinco jornadas:

Si terminan en 0 y 1: cobran el jueves 8 de octubre

Si terminan en 2 y 3: cobran el viernes 9 de octubre

Si terminan en 4 y 5: cobran el martes 13 de octubre

Si terminan en 6 y 7: cobran el miércoles 14 de octubre

Si terminan en 8 y 9: cobran el jueves 15 de octubre

El cálculo de esta nota toma el bono previsional de $70.000 dentro del esquema vigente para octubre. Si el Gobierno modifica las condiciones o el valor del refuerzo, deberá actualizarse el monto total a cobrar.