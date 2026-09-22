Una encuesta de Bumeran mostró además que el 39% ya rechazó una propuesta laboral por ser 100% presencial, y un 9% por solo requerir presencialidad

Se dice que el futuro del trabajo es híbrido e incluye parte de la semana con presencia de los trabajadores en las empresas y otra parte de la misma en la que trabajan desde donde desean. Un informe de la plataforma de búsqueda de empleo y talento, Bumeran, registró que el 39% de los trabajadores ya rechazó una propuesta laboral por ser 100% presencial, y otro 9% le dijo que no a una oferta que requería presencialidad.

Como contraparte, un 2% rechazó trabajos que eran 100% a distancia, y el restante 50% afirmó que no se opuso a una oferta laboral porque no coincidía con su esquema de trabajo preferido.

El estudio, enviado hoy a iProfesional, consultó además qué harían estos talentos si teóricamente les ofrecieran un puesto que no encaja con sus preferencias. Nuevamente, el 50% dijo que no aceptaría una propuesta que fuese 100% presencial, mientras que 8% no aceptarían siempre que se requiriera algún nivel de presencialidad. El 6% afirmó que rechazaría ofertas laborales que solo fueran a distancia, mientras que el restante 38% consignó que no diría que no a un puesto de trabajo por ese motivo.

Presencialidad vs. teletrabajo hoy

Estudio de Bumeran sobre Presencialidad y Teletrabajo 2026

Al consultar a los talentos por su actual situación, solo el 20% manifestó que solo teletrabaja. El 33% mantiene el esquema que es completamente presencial. Pero la gran mayoría (47%) están en un formato híbrido de trabajo.

El 73% dijo que la decisión sobre dónde prestar tareas fue tomada exclusivamente por la organización, sin consultar a los colaboradores. El 41% afirmó también que su modalidad preferida es la de home-office (solo el 8% elige la presencialidad y el resto el mix de ambas opciones)

En 2025, el 63% de los talentos consultados en esta encuesta de Bumeran trabajaban de manera presencial; el 23% bajo un esquema híbrido; y el 14% de manera remota. "En apenas un año, la dinámica laboral experimentó un giro estructural. El esquema híbrido creció 24 puntos porcentuales respecto a 2025 y se consolidó como la modalidad predominante, al tiempo que la presencialidad total cayó 30 puntos. Con un 73% de los especialistas en Recursos Humanos convencidos de que el futuro será híbrido, los datos confirman una tendencia hacia modelos flexibles y combinados, dejando atrás la rigidez de otras épocas", explica Federico Barni, CEO de Bumeran.com en Jobint.

Estudio de Bumeran sobre Presencialidad y Teletrabajo 2026

"100% Presencialidad" es un estudio de Bumeran en el que participaron 3181 personas trabajadoras y especialistas en Recursos Humanos de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú.

A futuro, el 67% de los talentos anticipa que el futuro del trabajo será híbrido (10% presencial y 23% remoto), y también lo ven así el 73% de los especialistas en Recursos Humanos cosultados por la plataforma de Jobint. Entre los expertos, el 87% coincidieron en que las modalidades remotas e híbridas tienen un efecto positivo en la productividad de los equipos. A la vez, el 91% admitió que la modalidad tiene un papel fundamental para que los talentos decidan quedarse en un puesto de trabajo.

Traslados, tiempo y gasto económico: motivos para teletrabajar

El 41% de los talentos considera que la presencialidad impacta de manera negativa en su productividad; al 34% le es indiferente; y para el 25% de forma positiva.

Estudio de Bumeran sobre el impacto de la Presencialidad en los trabajadores

Entre quienes consideran que la presencialidad impacta de manera negativa, el 91% señala como principal motivo la pérdida de tiempo en traslados; el 82% identifica un mayor gasto económico; el 77% menciona más estrés o cansancio físico; el 69% sostiene que afecta su concentración por ruidos, interrupciones o reuniones frecuentes; y el 68% considera que pierde flexibilidad para organizar sus horarios.

Además, el 51% dice que se distrae más en la oficina; el 42% considera que la presencialidad reduce su bienestar emocional; el 31% percibe una menor autonomía para gestionar sus tareas; y el 6% señala otros motivos.

Entre los talentos que consideran que la presencialidad impacta positivamente, el 46% destaca que favorece la colaboración y el trabajo en equipo; otro 46% que permite compartir con sus compañeros; el 45% considera que ayuda a balancear el trabajo y la vida personal; el 42% que permite mantener una rutina más clara; el 39% que facilita la comunicación con líderes y colegas; y el 38% que permite aprender de manera más directa y rápida.

Dentro de este mismo grupo, el 36% considera que la presencialidad mejora su concentración; el 29% destaca la posibilidad de obtener un mejor feedback, el 23% las oportunidades de networking interno y externo y el 5% menciona otros beneficios.

Estas apreciaciones coinciden con las que dieron a conocer este mes la consultora Michael Page junto con la firma de espacios flexibles de trabajo WeWork, en el reporte "IA y presencialidad: el nuevo panorama laboral" enviado a iProfesional. Estos expertos aseguran que la presencialidad no perdió su valor, pero sí se transformó porque cambió lo que las personas esperan de ella.

Estudio de Bumeran sobre el impacto de la Presencialidad en los trabajadores

En Argentina, el 59% de los colaboradores relevados en este último estudio prefiere un esquema híbrido, particularmente con dos días de asistencia a la oficina. La principal razón para volver no está necesariamente vinculada con realizar tareas que podrían hacerse de manera remota, sino con actividades que requieren interacción humana: mientras que el 65% destaca la integración con el equipo, el 61% pone el foco en las relaciones interpersonales y el 58% en la comunicación directa.

En ese marco es que la inteligencia artificial (IA) suma una nueva dimensión al debate sobre cuál es la mejor modalidad de trabajo. El 86% considera que la IA puede mejorar la eficiencia en un contexto presencial y el mismo porcentaje cree que puede facilitar el trabajo híbrido o remoto. Además, el 46% afirma que podría ser más productivo en menos horas de trabajo si tuviera acceso a herramientas avanzadas de IA.

Sin embargo, la tecnología no aparece como un argumento suficiente para impulsar el regreso a la oficina. De hecho, el 62% asegura que no aceptaría volver a un esquema completamente presencial por la implementación de IA, mientras que para un 32% dependería de cómo se incorporara esta tecnología a distintos procesos.

Diego Kexel, Gerente General de WeWork Latinoamérica, expresó que hoy "las personas no necesariamente necesitan ir para hacer lo que pueden hacer desde cualquier lugar, sino para aquello que hacemos mejor juntos. Al mismo tiempo, la IA permite ganar eficiencia sin definir dónde debemos trabajar. Por eso, el verdadero desafío para las empresas es construir una propuesta que combine flexibilidad, productividad y conexión humana." La transformación del trabajo no implica, entonces, elegir entre oficina o modalidad remota, ni entre personas o tecnología. El desafío es encontrar el equilibrio que permita combinar flexibilidad, productividad y conexión humana en una nueva experiencia laboral.