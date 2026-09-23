Unilever, Naranja X, Seeds y The Walt Disney Company lanzaron oficialmente el lunes una nueva edición de Fuera de Serie, una experiencia laboral que propone a jóvenes talentos pasar por la estructura de tres empresas líderes en 18 meses, y entrar así por la puerta grande al mundo corporativo. En un contexto más que complejo para que los jóvenes se inserten en el mercado laboral, los participantes seleccionados para este programa podrán trabajar seis meses en tres de las cuatro compañías, integrándose a equipos, culturas y proyectos reales de distintas industrias.

"En la primera edición de Fuera de Serie se inscribieron más de 9.000 personas. De ese total, 90 participaron del assessment presencial y 9 fueron seleccionados, para vivir la experiencia en las tres compañias que formaron parte del programa. Actualmente, tres de esos talentos continúan trabajando en las compañías participantes", adelantó a este medio Silvina D'Onofrio, Gerente de Talent Acquisition y Employer Brand South Cone en Unilever. Agregó que en esta segunda edición que arrancó esta semana, serán seleccionados 8 talentos para desempeñarse en tres de las cuatro compañías participantes.

Quiénes pueden postularse al programa

En la primera edición de Fuera de Serie , el programa había convocado a tres compañias líderes: Unilever, Naranja X y Seeds. Este año se suma The Walt Disney Company y se amplían los perfiles participantes hacia áreas como ingeniería, ciencias económicas, negocios digitales, tecnología, data y marketing, con énfasis especial en talentos AI Native que ya utilicen inteligencia artificial para analizar información, desarrollar ideas y resolver problemas.

Según PwC Hopes & Fears 2025, el 15% de los profesionales argentinos utiliza IA de manera frecuente en sus tareas laborales. Entre quienes la usan a diario, el 71% señala una mejora en su productividad y el 54% afirma sentirse más seguro en su trabajo. Por este motivo, la inteligencia artificial también ocupa un lugar central en la convocatoria.

"Buscamos personas para las que usar inteligencia artificial ya sea algo natural. Queremos perfiles proactivos, que muestren sus capacidades frente a problemas reales y en tres contextos empresariales diferentes. Eso también nos permite incorporar nuevas miradas y formas de resolver dentro de las compañías", dijo al respecto Silvina D’Onofrio.

Si bien se valora el perfil "IA Native", D'Onofrio aclaró a iProfesional que no se trata exclusivamente de experiencias laborales en las áreas de IT de las mencionadas corporaciones. "La propuesta busca que los seleccionados puedan desarrollarse en distintas áreas de negocio en las que sus conocimientos y habilidades generen impacto, participando de proyectos y desafíos reales dentro de cada compañía", aseguró.

Más allá de estas capacidades básicas, lo que diferencia a Fuera de Serie de los programas tradicionales de pasantías o jóvenes profesionales es que no se necesita estar cursando o haber terminado la carrera de grado para inscribirse. En este sentido, al incorporar también perfiles con formación autodidacta, es una oportunidad inigualable para todos los talentos que suelen quedar fuera de los requisitos de ese tipo de experiencia más tradicional.

Esto es así porque, según confirmaron desde la organización, los seleccionados para participar se incorporan a cada compañía mediante contratos a plazo fijo (como los de empleo eventual).

De la misma manera, la compensación será la misma en cada una de las compañías por las que transiten los elegidos, ya que hay un alineamiento entre las compañías respecto del salario y los beneficios monetarios que reciben los talentos durante el programa. "En cada etapa acceden también al paquete de beneficios de la empresa en la que se encuentran, lo que les permite vivir de manera integral su cultura, sus dinámicas de trabajo y la experiencia que cada organización ofrece", agregó la directiva de Unilever.

Finalmente, los requisitos incluyen la disponibilidad full time y 2 años de experiencia como mínimo.

¿Cómo postularse a Fuera de Serie segunda edición?

"Fuera de Serie ofrece una experiencia poco habitual al inicio de una carrera profesional: la posibilidad de pasar por tres grandes compañías, conocer distintas industrias y formas de trabajo, y participar en proyectos con impacto real. Además, nos permite seguir ampliando la mirada sobre el talento y acercarnos a personas con curiosidad, capacidades y un perfil AI Native, más allá de un recorrido académico tradicional", señaló Érica Reynoso, Chief People Officer de Naranja X.

"En Disney creemos que las mejores ideas surgen cuando combinamos distintas miradas y nos mantenemos abiertos a aprender. Por eso nos sumamos a Fuera de Serie: una iniciativa que nos permite seguir acercándonos al talento AI Native, entender con mayor profundidad cómo las nuevas generaciones piensan y resuelven desafíos, y continuar construyendo una cultura que evoluciona hacia el futuro", añadió Mercedes de Belaustegui, SVP People & Culture and Strategic Initiatives para Latinoamérica de The Walt Disney Company.

La convocatoria ya está abierta y será hasta el día 2 de octubre inclusive. Quienes estén interesados podrán conocer más sobre Fuera de Serie y completar su inscripción en el sitio oficial de Fuera de Serie. Además de completar el formulario de inscripción, los candidatos atravesarán una entrevista con IA y un breve test de matemáticas antes de ser seleccionados para continuar con el proceso en una entrevista presencial.

Qué ganan las empresas

"Para las compañías, Fuera de Serie representa una oportunidad de incorporar talento con una mirada fresca y un perfil AI Native, capaz de aportar nuevas perspectivas para abordar desafíos concretos y, al mismo tiempo, trasladar aprendizajes entre distintas industrias y culturas organizacionales. El programa también promueve el intercambio de prácticas y perspectivas entre las organizaciones y acompaña una transformación en la manera de pensar el talento: con un mayor foco en el trabajo por proyectos y basado en skills, más allá de las formaciones o trayectorias tradicionales", dijo la directiva de Unilever en Cono Sur.

En ese sentido, la experiencia de Fuera de Serie es enriquecedora en ambas direcciones: los participantes amplían su recorrido profesional al pasar por distintas compañías y, al mismo tiempo, las organizaciones incorporan nuevas capacidades, perspectivas y formas de abordar sus desafíos.