Nueva Zelanda abre la convocatoria para mil visas Working Holiday para argentinos

Mil ciudadanos argentinos de hasta 35 años podrán obtener una visa para trabajar y viajar por Nueva Zelanda durante un año. La convocatoria abre hoy

Este miércoles 23 de septiembre abrirá la convocatoria para las visas "Woking Holiday" (vacaciones trabajando) de Nueva Zelanda, que ofrecen unos 1.000 cupos para ciudadanos argentinos que quieran pasar hasta un año trabajando y viajando por este país del hemisferio sur. Mil visas puede parecer mucho, pero expertos en trabajo nómade alrededor del mundo describen que se suelen agotar en cuestión de minutos, y quienes no apliquen mañana deberán esperar todo un año a que se habilite una nueva convocatoria.

Este último punto es muy importante y se presta a confusión debido a la distancia y los diferentes usos horarios entre Nueva Zelanda y Argentina, que tienen 15 horas de diferencia. De acuerdo al área de Migraciones del Govierno Neozelandés, la aplicación a las visas se podrá realizar a partir de las 10 am, hora de NZ, del jueves 24 de septiembre. Pero eso significa que en Argentina esa convocatoria abre a las 19 horas del miércoles 23 de ese mes.

Es entonces hoy que los candidatos tienen que presentar su postulación a las visas Working Holiday. A continuación, los requisitos para aplicar, los costos y tiempos del proceso.

Requisitos para las visas Working Holiday en Nueva Zelanda

Este programa de visas es pensado por el gobierno de Nueva Zelanda no solo para proveer a su país de los trabajadores temporarios que necesita, sino también como una experiencia cultural para llevar su forma de vida y conocimiento de su historia más allá de sus fronteras.

En ese marco, mantiene vigente el programa de visado Argentina Working Holiday Visa, un esquema de intercambio cultural y laboral que otorga 1.000 cupos anuales para jóvenes ciudadanos argentinos.

Esta alternativa permite a ciudadanos argentinos de entre 18 y 35 años de edad residir, trabajar y estudiar de manera temporal en el país oceánico durante un período máximo de 12 meses, ofreciendo una vía formal de ingreso para quienes buscan adquirir experiencia internacional y financiar sus viajes dentro del territorio neozelandés.

Para presentar la solicitud a través de la plataforma oficial de Inmigración de Nueva Zelanda, los aspirantes deben cumplir de manera obligatoria con los siguientes criterios de elegibilidad:

Edad legal : contar con un rango de edad de entre 18 y 35 años cumplidos al momento de formalizar la postulación.

: contar con un rango de edad de entre 18 y 35 años cumplidos al momento de formalizar la postulación. Ser ciudadano de la República Argentina y poseer un pasaporte vigente con una validez mínima de al menos 3 meses posteriores a la fecha calculada para la salida de Nueva Zelanda. Estos documentos junto con los antecedentes penales solicitados se presentan con copia del original además de una traducción oficial al inglés.

con una validez mínima de al menos 3 meses posteriores a la fecha calculada para la salida de Nueva Zelanda. Estos documentos junto con los antecedentes penales solicitados se presentan con copia del original además de una traducción oficial al inglés. Solvencia económica: acreditar la disponibilidad de al menos NZD $4.200 (dólares neozelandeses) para cubrir los gastos iniciales de manutención durante la estadía. Equivalen a 3.615.650 pesos argentinos al cierre de este artículo, que se pueden demostrar vía extractos bancarios, extractos de tarjeta de crédito, giros bancarios o cheques de viajero.

acreditar la disponibilidad de al menos NZD $4.200 (dólares neozelandeses) para cubrir los gastos iniciales de manutención durante la estadía. Equivalen a 3.615.650 pesos argentinos al cierre de este artículo, que se pueden demostrar vía extractos bancarios, extractos de tarjeta de crédito, giros bancarios o cheques de viajero. Pasaje de salida: presentar un ticket aéreo de regreso a la Argentina o demostrar fondos económicos adicionales suficientes para comprar un pasaje de salida del país.

presentar un ticket aéreo de regreso a la Argentina o demostrar fondos económicos adicionales suficientes para comprar un pasaje de salida del país. Cobertura de salud : contratar una póliza de seguro médico internacional completa que cubra la totalidad del tiempo de permanencia.

: contratar una póliza de seguro médico internacional completa que cubra la totalidad del tiempo de permanencia. Antecedentes e historial: no haber obtenido con anterioridad una visa Working Holiday para Nueva Zelanda, aun en los casos en que no se haya utilizado, además de cumplir con los estándares de buena conducta y salud exigidos por la autoridad migratoria.

Otro dato fundamental sobre las visas Working Holiday de Nueva Zelanda es que no requieren que el postulante cuente con una oferta de trabajo o aceptación de un programa formativo en el país de destino al solicitar el permiso, a diferencia de lo que ocurre con visas de estudio y trabajo en otros países.

Los 12 meses de vigencia, si estás en Argentina al recibir la aprobación, comienzan a correr desde el primer día de ingreso a Nueva Zelanda. Y una aclaración importante es que en caso de viajar en pareja o familia, cada persona deberá solicitar su propia visa.

Costo del trámite y condiciones laborales

El proceso de aplicación se realiza exclusivamente por vía digital y contempla parámetros operativos específicos para la concesión del beneficio:

Arancel de postulación : la tasa oficial del trámite fijada por el departamento de inmigración asciende a NZD $770 (662.869 pesos argentinos a valor oficial)

: la tasa oficial del trámite fijada por el departamento de inmigración asciende a NZD $770 (662.869 pesos argentinos a valor oficial) Plazos de procesamiento : el 80% de las solicitudes enviadas recibe una resolución definitiva en un período aproximado de dos semanas.

: el 80% de las solicitudes enviadas recibe una resolución definitiva en un período aproximado de dos semanas. Extensión y permanencia: el visado posee una validez de hasta 12 meses a partir del momento de ingreso a Nueva Zelanda y permite múltiples entradas y salidas del territorio .

¿Qué es lo que no se puede hacer siendo beneficiario de una de estas visas Working Holiday? El permiso de viaje y trabajo es por solo 12 meses, no se puede renovar por el mismo motivo. Si es posible en algunos casos -cuando se trabajaron al menos tres meses en la industria vitivinícola o la de horticultura-, pedir una extensión de tres meses más antes de que el año de vigencia termine, conocida como Working Holiday Extension Work Visa.

Esta visa tampoco permite buscar empleo de tiempo completo en el país, sino que se piensa como una experiencia laboral de medio tiempo que se complementa con estudios o entrenamiento. Los beneficiarios argentinos de las visas tienen prohibido aceptar cargos de carácter permanente o constituir empresas como propietario. Y en materia académica, el esquema autoriza a cursar programas de estudio por un lapso máximo de 6 meses. Se indica antes de pedir el permiso de Working Holiday tener planes de salir de Nueva Zelanda o volver al destino de origen al terminar el período de 12 meses.