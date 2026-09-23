Los dos sectores económicos que más crecieron perdieron en conjunto un saldo neto de 3.500 puestos de trabajo en los últimos doce meses.

Se habla mucho de que a la gestión de La Libertad Avanza a nivel nacional la caracteriza una "economía a dos velocidades", con algunos sectores que dependen del consumo (industria, retail) en profunda retracción, y otros más extractivos que se encuentan en pleno crecimiento, como el agro y la minería. El impacto en el empleo no tarda en sentirse, incluso según registran los datos oficiales.

El desempleo, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se ubicó el 7,9% de la PEA. Sin embargo, se evitó un mayor incremento de la desocupacion por el alza de la actividad informal, que superó el 45% de los ocupados en el segundo trimestre de 2026, una cifra récord.

Esto en parte es porque estos sectores favorecidos por el actual modelo económico que prima en la era de Javier Milei no son demandantes de mano de obra. Si concentran mano de obra calificada, pero en ese marco, sus puestos de trabajo son pocos y selectivos, según indican expertos en el mercado laboral como Matías Ghidini, CEO de GhidiniRodil. Esa poca demanda de talento no alcanza ni se acerca a compensar la destrucción de puestos de trabajo en sectores como Industria manufacturera, Comercio, y otros.

Empleo en la Argentina de las dos velocidades

El Centro de Estudios para la Recuperación Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (RA UBA), destaca en su último informe cómo los sectores más beneficiados por el actual modelo económico son, paradójicamente, quienes menor cantidad de trabajo registrado generan. Entre los rubros con mayor crecimiento acumulado se destacan el agro (+40%), impulsado por la recuperación tras la sequía de 2023, la intermediación financiera (+19%) y minas y canteras (+16%), favorecidos por la estabilización macroeconómica y el crecimiento de actividades exportadoras.

Asimismo, hoteles y restaurantes registran una evolución positiva (+13%) asociada a la recuperación del turismo y de algunos segmentos de servicios, indica el reporte enviado a este medio.

Por el contrario, la industria manufacturera continúa mostrando dificultades (-8%), afectada por la debilidad de la demanda interna y cambios en la estructura de costos.

A este dato de RA UBA se le puede sumar el de la propia industria: en el evento por el Día de la Industria el pasado 2 de septiembre, Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina, confirmó que las empresas nucleadas en esta entidad empresaria perdieron 90.000 puestos de trabajo desde gosto de 2023.

El comercio también se encuentra entre los sectores más afectados (-4%), reflejando la debilidad del consumo privado, estimaron los investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

En conjunto, el mayor dinamismo se concentra en sectores exportadores y vinculados a recursos naturales, mientras las ramas ligadas al mercado interno siguen rezagadas. Esta divergencia persiste aun cuando la actividad agregada pierde impulso en 2026.

Empleo por sectores, RA UBA septiembre 2026

Los datos actualizados a junio de 2026 confirman que la divergencia sectorial persiste, pero ahora en un contexto de debilitamiento del nivel general de actividad.

En el primer semestre, frente a igual período de 2025, minas y canteras creció 14,4% e intermediación financiera 5,6%, mientras la industria manufacturera cayó 1,9% y el comercio 1,2%.

La construcción mejoró 2,2%, pero todavía se ubicó 13,4% por debajo del primer semestre de 2023. "Esto sugiere que el patrón sectorial ya excede el impacto inicial del ajuste, en el cual algunos sectores continúan expandiéndose aún cuando la actividad agregada pierde dinamismo."

Con agro y minería no basta para el empleo

Los datos de empleo muestran que esa recomposición sectorial no se traduce en más puestos de trabajo. El informe de la UBA toma los datos del Integrado Previsional Argentino (SIPA), relevado por la Secretaría de Trabajo, para demostrar que la explotación de minas y canteras -la rama de mayor expansión relativa- perdió 5.200 empleos registrados en el último año, de 92.000 a 86.800 trabajadores a marzo de 2026.

El agro, con una recuperación acumulada del 40%, sumó apenas 1.700 puestos interanuales y sigue representando solo el 5,2% del empleo privado registrado, enfatizaron.

A la vez, la intermediación financiera redujo su dotación 3,7% en el mismo período. Es decir: en conjunto, las actividades más dinámicas de la economía, agro y minería perdieron un saldo neto de 3.500 puestos de trabajo en los últimos doce meses pese al repunte.

A la vez, la industria manufacturera, con una caída acumulada del 8% desde el inicio de la gestión, perdió más de 80.000 puestos registrados desde noviembre de 2023, dieciocho meses consecutivos de caídas, y concentra casi la mitad de la destrucción total de empleo asalariado registrado. Y el comercio, con una contracción de actividad del 4%, redujo su dotación 1,9% interanual.

En el agregado, el empleo privado registrado cayó 1,5% interanual en marzo de 2026 (unos 96.700 puestos) y acumula 329.667 asalariados registrados menos desde noviembre de 2023, mientras el EMAE creció 5,6% en el mismo período. Las ramas que más mano de obra ocupan, industria, comercio, construcción, son las que más empleo están perdiendo en esta gestión.

"Hasta ahora, el problema es que el crecimiento de las actividades más dinámicas no alcanza a compensar la debilidad de aquellas que concentran una mayor proporción del empleo. El agro, la minería y algunas ramas vinculadas a servicios financieros muestran un desempeño relativamente favorable, pero su capacidad de generación directa de puestos de trabajo es limitada. Al mismo tiempo, industria, comercio y construcción continúan mostrando dificultades y concentran buena parte de la pérdida de empleo registrado", concluyen los investigadores de la UBA.