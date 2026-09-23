Arcos Dorados, Pedidos Ya y Phillip Morris, son las mejores grandes empresas para mujeres

Hilton, Universidad Siglo 21 y Oldelval se quedaron con el podio de la siguiente categoría. Todos los premiados en el ranking 2026 de GPTW

Arcos Dorados, Pedidos Ya y Phillip Morris, se consagraron como las mejores tres grandes empresas para trabajar en Argentina en el caso de los talentos que son mujeres, de acuerdo a la última edición del ranking de la consultora experta en clima organizacional, Great Place to Work (GPTW)

Fue la secta edición del ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar Mujeres 2026 de GPTW, que se elaboró en base a las respuestas de 31.000 colaboradoras de 250 empresas que operan en el país.

El ranking pone el foco en cómo viven las personas su día a día dentro de la organización: si sienten que son tratadas con respeto, si cuentan con oportunidades para desarrollarse, si pueden aportar ideas, si confían en sus líderes y si tienen las condiciones necesarias para alcanzar su máximo potencial.

Mejores empresas para trabajadoras mujeres 2026

Entre las compañías de más de 1.000 colaboradores, el ranking quedó en el siguiente orden

Arcos Dorados Pedidos ya Philip Morris Argentina Banco Patagonia DHL Green Armor SanCor Salud EY Softtek Itti Argentina Verisure Deloitte Nestlé

Equipo de Arcos Dorados Argentina

"Este reconocimiento tiene un valor muy especial porque refleja la experiencia de las personas que forman parte de Arcos Dorados. Queremos que cada persona que elige trabajar con nosotros encuentre un espacio donde pueda desarrollarse, asumir nuevos desafíos y construir su propio camino, con las mismas oportunidades. Que hoy seamos reconocidos como el mejor lugar para trabajar para las mujeres nos impulsa a seguir fortaleciendo una cultura en la que el talento y el potencial de cada persona puedan crecer", señaló Diego Grieco, Gerente de People & Culture de Arcos Dorados Argentina, empresa con más de 15.000 colaboradores en el país.

"En Verisure creemos que construir una cultura diversa, inclusiva y equitativa es una condición fundamental para impulsar el crecimiento de las personas y del negocio. A través de iniciativas como She Leads buscamos generar más oportunidades para que las mujeres desarrollen todo su potencial y accedan a posiciones de liderazgo. Seguimos trabajando para crear espacios donde cada persona pueda crecer y alcanzar todo su potencial ", afirmó por su parte Florencia Scandale, directora de Recursos Humanos de Verisure Argentina. Esta compañía escaló un lugar respecto de su posición en este ranking en 2023.

En la categoría de empresas con entre 251 y 999 personas, las posiciones este año fueron las siguientes:

Hilton Universidad Siglo 21 Oldelval Salesforce Moura Lenovo Argentina Schneider Electric Assurant The Aes Corporation Allianz Argentina SC Johnson ZS Argentina

Equipo de Hilton Argentina

Dentro de las compañías que tienen hasta 250 colaboradores, las rankeadas fueron

Hotel Saint George ABN Digital Webflow Nubax Morel Vulliez TCR South America Compra Gamer Adila Fin and Pay Zurich Santander Seguros Qualia AW Nubiral

Y entre las Pymes de menos de 249 personas, las líderes de 2026 en este ranking de los mejores empleadores para mujeres fueron:

GEA Logistics Oceanic international Trade Lograr Seguros BRO Food Supplier GDA Diversitas Inversora Libertad Central Real Estate Argentina WNPower Biofilm EGSAR BRAYCOM RBS REINSURANCE BROKING Services

Equipo de GEA Logistics

Para participar de este ranking, las empresas debieron contar como mínimo con un 20% de la dotación compuesto por mujeres, y haber iniciado el proceso de Certificación de GPTW antes del 17 de julio de 2026, más allá de haber respondido todas las preguntas que componen la encuesta de clima de GPTW.

No hay brecha de género en cuanto al valor de los empleadores

Uno de los principales hallazgos de esta edición del ranking es que para las empresas que integran la lista la experiencia laboral de mujeres y hombres prácticamente dejó de mostrar diferencias. En las cinco dimensiones analizadas, que son credibilidad, respeto, ecuanimidad, orgullo y compañerismo, la brecha de género no supera el punto y medio.

Según GPTW, las mujeres, además, presentan niveles particularmente altos de favorabilidad en credibilidad (91%) y compañerismo (93%). "Eso muestra que la equidad no aparece necesariamente como consecuencia de una política específica, sino como resultado de culturas en las que la confianza, el desarrollo, el reconocimiento y las oportunidades se experimentan de manera consistente, independientemente del género", asegura el reporte que acompaña el ranking, enviado a este medio.

La distancia entre las empresas del ranking y las del mercado general, sin embargo, sigue siendo considerable. Mientras en las empresas del ranking la experiencia de las mujeres se acerca a la paridad con los hombres, fuera de ellas menos de la mitad de las personas considera que el reconocimiento especial llega de manera pareja, apenas cuatro de cada diez confían en que los ascensos se definen por mérito y sólo tres de cada diez sienten que su opinión pesa en las decisiones que afectan directamente su trabajo.

La brecha, entonces, no se ve tanto entre hombres y mujeres en las empresas del ranking sino entre las experiencias que ofrecen estas organizaciones y las que todavía predominan en buena parte del mercado laboral.

Equipo de Hotel Saint George

Ecuanimidad y confianza, los desafíos

Las mayores distancias con el mercado aparecen en el estudio de GPTW Argentina en la comunicación de expectativas (+30 puntos), la claridad sobre el rumbo de la organización (+28), la autonomía sin supervisión constante (+25) y la accesibilidad de los líderes (+21).

La ecuanimidad aparece como otro de los grandes diferenciales, ya que en las empresas del ranking mujeres y hombres reportan prácticamente la misma experiencia respecto de ascensos, favoritismos, beneficios, bienestar y flexibilidad. Se puede concluir que uno de los desafíos centrales que todavía enfrenta el mercado es pasar de declarar la equidad a lograr que las personas la perciban en decisiones concretas.

Otro hallazgo relevante es que el tamaño de la empresa no parece ser un impedimento para construir una cultura de alta confianza. Tanto es así que dentro del propio ranking las organizaciones de entre 10 y 50 colaboradores superan en 15 puntos de favorabilidad promedio a las de más de 1.000. El desafío para las compañías más grandes pasa, entonces, por sostener la cercanía y la consistencia a medida que aumenta la escala.

"Las organizaciones destacadas en esta edición son aquellas donde la confianza se construye con coherencia y donde la equidad se refleja en las experiencias concretas de las personas. El desafío es que estas condiciones no dependan de una política aislada, sino que formen parte de la cultura y de la manera en que se toman decisiones todos los días", señaló Carlos Alustiza, CEO de Great Place To Work Argentina.